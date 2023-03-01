Алкоголизм и четыре инсульта: печальная судьба Борислава Брондукова, инспектора Лестрейда из советского "Шерлока Холмса"

1 марта 2023 года исполнилось 85 лет со дня рождения советского артиста Фото: кадр из фильма

«НЕЧЕГО ТЕБЕ ТУТ ДЕЛАТЬ, ПЬЯНЬ БОЛОТНАЯ!»

Дебют Борислава Брондукова состоялся в фильме, который на стадии съемок назывался «Так никто не любил». В историю он вошел из-за чудовищной трагедии: режиссер потребовал от актрисы Инны Бурдученко, находившейся на третьем месяце беременности, вбежать в горящее здание, потому что ее героиня должна была спасти оттуда знамя. Каблук актрисы застрял в полу, а дом начал рушиться… Через две недели она скончалась в больнице от ожогов, а режиссер отправился в тюрьму. Заканчивал картину будущий классик Сергей Параджанов, давший ей название «Цветок на камне».

Несмотря на такое жутковатое начало, карьера Брондукова сложилась отлично: он сыграл десятки ролей в кино. Поначалу это были в основном солдаты, милиционеры, пограничники, матросы, партизаны, полицаи… Но в фильме «Семья Коцюбинских» - сейчас невозможно поверить! - он сыграл Николая II.

А в 1975 году Георгий Данелия снял «Афоню» - один из самых популярных фильмов в истории советского проката. Изначально предполагалось, что Брондуков будет играть в нем заглавную роль, а снимать будет украинский режиссер Леонид Осыка. Но, когда проект перешел со студии им. Довженко на «Мосфильм» к Данелии, тот выбрал Леонида Куравлева. А опечалившемуся было Брондукову дал незабываемую роль второго плана. Актер оказался необыкновенно убедителен в образе колдыря Федула - однажды его не пустили в ресторан, где шли съемки, попытались вытолкнуть со словами «Нечего тебе тут делать, пьянь болотная!» (По легенде, одежду Федула Данелия снял с пугала у себя в огороде, а посмотрев, как играет Брондуков, расширил роль, добавив несколько эпизодов, которых не было в сценарии).

Это было великолепно, актера навсегда запомнила в лицо вся страна. Но принесло ли это ему много радости? Во-первых, теперь все случайные знакомые звали его выпить, и Брондуков, скромный, очень воспитанный и добрый человек, боялся обидеть их отказом. Нет, это не сделало его запойным алкоголиком, как многих коллег, но на здоровье, и без того слабом, сказалось очень плохо. А во-вторых, с образом алкаша он теперь ассоциировался и у киноначальства. Именно алкоголиков ему чаще всего и предлагали играть. И из-за этого Брондуков едва не потерял одну из немногих главных своих ролей - в картине «Вас ожидает гражданка Никанорова»: казалось абсурдом звать Федула на роль серьезного и положительного ветеринара, в которого влюбляется эта самая гражданка. По счастью, он все-таки его сыграл, и доказал всему СССР, что образами люмпенов и солдатиков его актерский диапазон не исчерпывается.

ЧЕТЫРЕ ИНСУЛЬТА И НЕТРЕЗВЫЙ ВОДИТЕЛЬ-ТРУС

Все, кто знал Борислава Николаевича, отмечали его нечеловеческую работоспособность. Он брался, казалось, за все. У него в фильмографии много проходных картин, но и масса хитов. «Табор уходит в небо», «Сто грамм для храбрости», «Гараж», «Спортлото-82», «Мы из джаза», «Батальоны просят огня», «Зеленый фургон», «О бедном гусаре замолвите слово», «Приключения Шерлока Холмса и доктора Ватсона»…

Режиссер Игорь Масленников говорил, что Брондукова наотрез отказывались утверждать на роль инспектора Лестрейда. Опять же из-за несчастного Федула («как может алкоголик играть британца?») Масленников еле переубедил начальство. А вообще про идею пригласить актера в «Шерлока Холмса» он писал: «Выяснилось, что найти «англичанина» — целая проблема. Типологически вроде ничего, но как только начинают играть, то сразу что-то неанглийское выходит. А украинский актер Брондуков с его отчетливо-простонародным выговором был и комичным персонажем, и, как мне показалось, интернациональным. Прежде он никогда бы не подумал, что может быть причислен к представителям Скотленд-Ярда. И при первой же встрече сказал:»Какой я англичанин? У меня ж хохляцкий акцент!» - «Мы сможем переозвучить», - возразил я. Боря сам назвал мне человека, который его потом и озвучил: «Хорошо, пусть это будет Игорь Ефимов»…

Увы, прошло несколько лет, и Брондуков вообще перестал говорить в кино своим голосом. Причиной был инсульт, перенесенный перед началом съемок «Жестокого романса». Борислав Николаевич долго восстанавливался, заново научился ходить и говорить, вот только речь эта годилась для жизни, а не для кино. Не беда - его переозвучивали в двадцати с лишним фильмах…

Хотя чего уж там, конечно, это была беда. Тем более, за первым инсультом в 1993-м последовал второй, спровоцированный, похоже, рюмочкой водки, выпитой в компании почитателей таланта. Удар был мощным, в больнице пришлось провести месяц. При этом в доме не было денег даже на еду. Говорят, он в какой-то момент питался угощениями случайных людей… Но потом нашел в себе силы сняться в «Мастере и Маргарите» Юрия Кары в роли Варенухи.

И вскоре случилось ужасное: его сбила машина, пьяный перепуганный водитель оттащил тело актера в подворотню и уехал… Брондукова нашли сильно позже, помощь оказали не сразу. В мозгу образовалась гематома. Но даже после этого он вернулся к жизни и снялся в нескольких картинах. А дальше был третий инсульт…

Под конец жизни он, увы, оказался совсем беспомощным. Не мог даже ходить. Но в одном документальном фильме его жена рассказывала: как-то тележурналисты предложили снять о нем передачу, заплатили за это деньги, и, когда включили камеру, у него заблестели глаза, он смог встать, пройтись, сесть в кресло… Выглядел он совершенно здоровым. И жена спросила: «Боренька, может, ты нам что-то расскажешь?» Он попытался, не сумел - и заплакал… А в 2004 году случился четвертый инсульт, который с виду слабый, но внутренне очень мощный человек уже не перенес.