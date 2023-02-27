Постоянный контакт с людьми, стрессы и контроль доходов: автокурьер раскрыл нюансы профессии

Георгий в профессии уже четвертый год.

Профессии курьера сотни лет. А новый виток ее развития начался на наших глазах — буквально в последние годы. О предпосылках рассуждать можно долго: весомую лепту внесла пандемия, да и стоимость услуги для потребителя снизилась. Заказать на дом продукты или пылесос на маркетплейсе — теперь в порядке вещей.

Георгий Тарыкин — автокурьер. В день парень на своей отечественной «четырнадцатой» наматывает пару сотен километров по городу. Его личный рекорд — 4500 км за месяц. Молодому человеку 22 года. После школы он пошел в техникум, учился и параллельно работал программистом. В начале 2020-го кругом говорили только о неизвестном ковиде. Екатеринбург стоял на пороге карантина.

— В те месяцы мой друг начал доставлять заказы в Яндекс Доставке. Как-то раз, в свой выходной, я решил покататься с ним, посмотреть, как все происходит. Понравилось, решил, что надо попробовать. Когда объявили самоизоляцию, мне дали QR-код, чтобы мог передвигаться по городу. Тогда Екатеринбург как будто впал в спячку: машин мало, пробок нет. Не хочу пафоса, но именно в тот момент я понял, какую пользу городу способны принести курьеры. Нас было очень мало, а заказов немерено, — вспоминает Георгий.

ГРАФИК И ДОХОДЫ

Сейчас Георгий сотрудничает с сервисом Яндекс Доставка. Курьеры возят еду из кафе и ресторанов, товары из интернет-магазинов и доставляют посылки от человека к человеку (такая функция есть в приложении Яндекс Go, там, где мы обычно вызываем такси). Георгий рассказывает, что топ самых частых доставок — это подарки, документы и одежда. А еще — торты, которые выпекают кулинары-частники.

Один из самых частых заказов - доставка еды.

— Сейчас доставка — идеальный вариант для меня. В первую очередь за счет возможности самому строить график и планировать занятость. Знаю, что курьерство многие выбирают как подработку или в качестве временной работы. В этой профессии всегда много молодых ребят, а сейчас все чаще стал видеть коллег 35–40 лет и старше. Не все на машинах, есть и пешие, и велосипедисты. Я отношусь к доставке как к постоянному источнику дохода. Хотя в будущем собираюсь доучиться на программиста, — делится планами екатеринбуржец.

— Раньше выполнял заказы по всему городу и даже по области. Сейчас стараюсь курьерить в Орджоникидзевском и Железнодорожном районах. Мои любимые! Кажется, в них почти не бывает пробок. В любое время можно быстро забирать и доставлять заказы. Плюс много парковочных мест и дворы без шлагбаумов. Сам я живу Железнодорожном районе, но Орджоникидзевский выучил настолько хорошо, что ощущаю его родным. Знаю, кажется, все улицы, отлично ориентируюсь, наизусть помню расположение всех мест, откуда обычно забираю заказы.

Георгий говорит, что «выходит на линию» минимум пять раз в неделю. Если есть силы и время, то доставляет и по выходным, чтобы увеличить доход. Впрочем, если курьер вдруг решит неделю не выполнять заказы или курьерить только два дня в неделю, а в остальное время отдыхать — никто не поругает. Ведь график зависит только от желания самого человека. И заработок тоже.

— Мой доход напрямую связан с тем, сколько я уделяю времени доставке. То есть я сам на него влияю. Больше доставишь — больше получишь. В месяц у меня выходит от 40 до 100 тысяч рублей, — рассказывает Георгий.

«Короб» курьера стал узнаваемым атрибутом профессии.

РОДНОЙ, НО НЕЗНАКОМЫЙ ГОРОД

Кажется, курьерство не для того, кому нужен коллектив, живое общение. Ведь на линии доставщик весь день один. Но, перечисляя плюсы профессии, Георгий вдруг говорит:

— Курьер — это про постоянный контакт с социумом: клиенты, сотрудники компаний, у которых забираешь заказы, случайные прохожие, которые что-то спрашивают у тебя, — говорит собеседник. — Туристы часто подходят — и правильно делают. Я не знаю людей, которые бы лучше курьеров знали город. Доставка развивает коммуникабельность. Кому-то даже помогает с девушками знакомиться. Появляется навык быстро принимать решения. Пришел заказ — нужно тут же все просчитать и решить, поедешь или нет. Дорогу перекрыли — ищешь способы проехать.

— Растет стрессоустойчивость, — продолжает Георгий. — Оставаться доброжелательным и приветливым в любой ситуации — важно. Не могу сказать, что попадал в конфликтные ситуации, но иногда встречаются клиенты не в настроении. Хотя в основном все приветливые и хорошо относятся. Никогда не сталкивался с неуважением к курьерам со стороны горожан.

Выполняя заказы, лучше узнаешь родной город.

До прихода в курьеры Георгий хорошо ориентировался только в центре Екатеринбурга и родном спальном районе. А теперь говорит, что вот уже два года открывает для себя уральскую столицу с нового ракурса. Парень полюбил не только парадный проспект Ленина и набережные вдоль Исети. Своя романтика поджидает и в отдаленных уголках города.

— Если хочешь — можешь доставлять заказы и за пределы города. Как-то надо было отвезти заказ в Челябинск. Забрал стальные трубки у нас в промзоне и повез в соседний город на завод.

САМЫЕ БЛАГОДАРНЫЕ КЛИЕНТЫ

Георгий — весь день в пути. Курсируя по мегаполису, поневоле становишься свидетелем и даже участником самых разных историй.

— Бывает, видишь: у человека машина сломалась. Или другой курьер заблудился, не может найти точку, куда доставить заказ. Остановишься — поможешь. Как-то поздним зимним вечером вез ключи из пригорода — люди поехали в Екатеринбург, а ключи от городской квартиры взять забыли. Мороз крепчал, а клиентам еще домой добираться. Я отдал ключи, посмотрел на них, да и вызвался подвезти. Хоть я и не таксист, но какое-то предчувствие было, что должен им помочь.

На вопрос о том, приносят ли курьеры пользу обществу, молодой человек мигом отвечает.

— Да это одна из главных причин, почему я и выхожу на линию в Яндекс Доставке — хочу быть полезным. Чувствую, что помогаю людям и делаю их жизнь проще. Автокурьер незаменим для людей, у которых нет своего транспорта. А даже если есть, то мы экономим время клиентов. Или представьте ситуацию: заболел одинокий человек. Кто принесет продукты? Самые теплые слова признательности я слышу от людей с ограничениями здоровья. Они всегда так искренне благодарят, что на душе тепло становится, — делится собеседник.

В свободное от доставок время Георгий, как и многие ребята его возраста, гуляет с друзьями, проводит время с семьей, играет в видеоигры и модернизирует свое авто.