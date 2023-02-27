Антон Немцов: Буду вспоминать отца в узком семейном кругу

Антон Немцов Фото: Иван МАКЕЕВ

8 лет назад, 27 февраля 2015-го, в Москве был убит Борис Немцов.

Героя многих своих публикаций, с которым дружил, вспоминаю сегодня вместе с его сыном.

…- Антон, здравствуйте! Вы где сейчас?

- Александр, приветствую. Я в Дубае. Зову вас в гости. Прилетайте, если хотите.

Да, если нужно, могу дать какие-то комментарии…

- Сегодня - День памяти Бориса Немцова, вашего отца и моего Героя. Как проведёте этот день?- Я считаю, что лучше сегодня - конкретно для меня - вспоминать отца в узком семейном кругу. Потому что мне - по душевным причинам - хочется провести этот день именно так.

- Никаких публичных мероприятий мне не хочется.

Еще хотел бы сказать, что, если в других городах и будут какие-то публичные мероприятия, то в Дубае их нет, ничего такого не проводится. А я организовывать не хочу, потому что мне бы хотелось в семейном кругу повспоминать отца.

- Скажите, как продвигается следствие по делу об убийстве Бориса Ефимовича Немцова?

- По поводу расследования убийства отца хотел бы сказать следующее - что заказчик убийства не найден, и никаких новых подвижек в следствии нет.

- Где и как увековечена память вашего отца?

- Память моего отца, если мы говорим про Россию, увековечена в Москве, Нижнем Новгороде и Ярославле.

Если говорить про весь мир, то еще и в Вашингтоне, Праге, Вильнюсе и Киеве.

В российских городах - это мемориальные доски на тех домах, где отец в какие-то периоды своей жизни жил.

Если же мы говорим о загранице, то там это - переименование площадей и улиц.

- И - насчёт вашей новой работы… Чем вы сейчас занимаетесь?

- Я занимаюсь тем, что помогаю людям грамотно инвестировать в дубайскую недвижимость. Если человека интересует, например, приумножение своего капитала за счет вложения в недвижимость, вложение капитала с целью получать доход от сдачи квартиры в аренду, покупка квартиры в Дубае - для того, чтобы самому там жить, или не квартиры, а какой-то другой недвижимости. Или - покупка недвижимости в Дубае с целью получения вида на жительство… То я готов помочь это сделать максимально рациональным и правильным способом.

- А как дела у других ваших родственников?

- У моей сестры Дины все хорошо. Она счастлива в браке. Учится, работает, развивается. У нее все отлично.

У моей мамы Екатерины (речь о Екатерине Одинцовой.- А.Г.) тоже все хорошо, она развивает свой бизнес в Дубае.

Что касается других родственников, о которых я сейчас не сказал… Как у них дела - думаю, что лучше об этом спросить напрямую у них самих. Потому что за них я отвечать не хочу.

- Спасибо, Антон. Удачи!