Россия вложит 376 миллиардов рублей в развитие самолетостроения

Требуется без промедления провести модернизацию заводских мощностей, на которых налажено серийное производство самолетов Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ

Правительство продолжит программу по модернизации авиазаводов. В этом году на нее выделят 5 млрд. рублей. А за ближайшие 14 лет объем вложений должен составить более 376 млрд. руб. Об этом сообщил премьер Михаил Мишустин на совещании со своими заместителями в понедельник.

Выделяемые правительством деньги пойдут на погашение авиапредприятиями до половины расходов по кредитам, которые сейчас привлекаются, чтобы ускоренными темпами нарастить выпуск техники.

- Требуется без промедления провести модернизацию заводских мощностей, на которых налажено серийное производство самолетов, авиационных двигателей для них и всего спектра необходимых приборов и агрегатов, - сказал Мишустин.

Премьер отметил, что в России должен быть сформирован фонд запчастей для отечественных самолетов, чтобы авиакомпании не сталкивались со сложностями при их эксплуатации.

Мишустин поручил Минпромторгу «держать этот вопрос на постоянном контроле».

Мишустин также рассказал, что правительство расширяет программу «Больше, чем путешествие». В ближайшие три года на ее реализацию будет направлено более 7 млрд.руб. За счет этих средств будут предоставлены сертификаты на туристические поездки победителям конкурсов, олимпиад любого из проектов президентской платформы «Россия - страна возможностей». География поездок охватывает все федеральные округа, для выбора доступны не менее 370 маршрутов. Программой смогут ежегодно воспользоваться более 60 тысяч человек.

- Станут доступными путешествия по уникальным маршрутам, участие в образовательных программах на самые актуальные темы - от предпринимательства и обустройства городской среды до информационных технологий и экологии, - рассказал Мишустин.

Так, по его словам, участники программы смогут отправиться в экспедицию в Заполярье, чтобы вместе с профессионалами исследовать Баренцево море.

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