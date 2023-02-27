Отсутствие Гергиева, поцелуй Курентзиса, намеки Миронова: чем запомнился Зимний фестиваль в Сочи

Фото Дмитрия Коробейникова, предоставлено Русским концертным агентством.

В Сочи завершился 16 Зимний фестиваль искусств Юрия Башмета. В этом году открытие сопровождали разные трудности и испытания. Например, за месяц до начала фестиваля из-за непонятного ЧП закрыли Зимний театр. Были опасения, что фестивалю придется передислоцироваться, но тем не менее произошло чудо и театр открыли как ни в чем не бывало. Однако на гала-концерте 16 февраля случилась новая напасть. Блистал своим отсутствием маэстро Гергиев, который должен был дирижировать во время исполнения "Стикса" Гии Канчели. О том, что Гергиев не прилетит - поговаривали, ведь именно в этот день маэстро был задействован не только в Сочи, но и в вердиевской драме "Отелло" на сцене Мариинского-2. Однако официально об отмене журналисты узнали за час до концерта. Юрий Башмет подхватить палочку из рук отсутствующего маэстро не мог: во время "Стикса" музыкант исполняет соло на альте. Так что выручать пришлось Алексею Рубину.

Но в остальном все было хорошо и очень хорошо. Всемирно известному дирижеру и пианисту Юстусу Францу ничто не помешало прилететь из Германии, чтобы дирижировать музыкально-драматическим спектаклем "Волшебная флейта. Путешествие". (Кстати, роль Моцарта в постановке играет актриса Надежда Лумпова).

Юстус Франтц. Фото Алексея Молчановского, предоставлено Русским концертным агентством

Несмотря на санкции, были и зарубежные исполнители. Вечер джаза устроила кубинская певица Зуле Герра, выступали органисты из Японии и Нидерландов, а также танцоры из Индии.

Впервые в Сочи прозвучали яркие новинки сезона. В том числе, музыкальный спектакль "Живые и мертвые" по Симонову. Во время концерта-открытия наконец-то прозвучал концерт для домры и струнных инструментов, над которым долго мучился композитор Кузьма Бодров.

Еще четыре года назад домистка Екатерина Мочалова рассказывала, что Юрий Башмет загорелся идеей услышать концерт для домры. Однако у композитора работа над обещанным затянулась.

Екатерина Мочалова. Фото Дмитрия Коробейникова, предоставлено Русским концертным агентством

- Для меня это был диковинный зверь, - признавался Кузьма Бодров. - Тембр этого инструмента сразу отсылает слушателя к фольклору, а мне хотелось отойти от этого и попытаться уравнять домру со скрипкой.

Бог знает, сколько времени заняло бы написание произведения, если бы не пандемия. За время вынужденного сидения дома Бодрову удалось "одолеть зверя", мастерски развести голоса и даже создать в законченном произведении тот самый "оазис красоты", за который так ратует Юрий Башмет.

Юрий Башмет. Фото Дмитрия Коробейникова, предоставлено Русским концертным агентством

Само собой, во время выступления Екатерина Мочалова сияла от счастья и щеголяла новым дорогостоящим платьем.

Но на сей раз звание самой красивой исполнительницы Зимнего фестиваля у Молчаловой увела новая концертмейстер коллектива "Этерна" Ольга Волкова. Она поразила зрителей сверхвысоким каблуком, стильным нарядом, способностью смеяться во время концерта и пуще всего - тем, что ее поцеловал маэстро Теодор Курентзис после окончания выступления. (Обычно маэстро-завидный-холостяк просто пожимает руку).

Концерт Курентзиса, конечно же, был не единственным вау-сюрпризом фестиваля. Соперничать с эпатажным дирижером вполне мог Ильдар Абдразаков, чей бас хорошо знаком фанатам сериала "Шаляпин", где Абдразаков пел за Федора Михайловича. (На концерте как раз-таки и прозвучали арии и романсы из репертуара Шаляпина).

Очень эффектно выступил Евгений Миронов в постановке по Онегину. Актер выступал в паре с Елизаветой Боярской и затмил актрису не только игрой, но и непревзойденным умением расставлять акцены и выстраивать параллели с сегодняшним днем:

- Чем ныне явится? Мельмотом? Космополитом? Патриотом?! (долгая пауза и выразительный взгляд в зал)...

Насыщенной была и параллельная программа. Школа журналиста, Бетховен-марафон, органный марафон, конкурс молодых композиторов... В отличие от прошлых лет, подтянулся и турнир поэтов. В этом году среди участников была выдающаяся современная поэтесса Ирина Ермакова.

Ярким событием параллельной программы стало выступление в Органном зале солистов "Этерны" (коллектив Теодора Курентзиса) . Самого Курентзиса на квартетах не было, но музыканты справились и сами. Голуби в органном зале ворковали как нельзя громко, зрители эффектно чихали в перерывах, а музыканты умудрялись не только виртуозно играть, но и веселиться от души, хотя веселого в произведениях Шостаковича было мало.

Фестиваль состоялся при поддержке Фонда культурных инициатив. Как всегда среди прочих культурных мероприятий именно фестиваль Башмета отличается не только высоким уровнем артистов, но и демократичными ценами на билеты. Вне фестиваля цены на тех же самых артистов были бы в три-пять раз дороже.