Пытался взять Киев «мягкой силой», «припудривал» Россию и спасал СССР

Знаменитый политолог Глеб Павловский скончался от рака на 72 году жизни. Фото: Валерий Шарифулин/ТАСС

На смерть Глеба Павловского очень точно отозвался мой знакомый политолог.

- Подстриженная голова, - сказал он, - красива. Но стрижка не меняет мыслей. Так же политология не меняет власть - она лишь предает ей соблазнительную для населения форму.

Не знаю, была ли у легендарного конструктора смыслов Глеба Павловского иллюзия, что интеллектуальный дизайн и «припудривание» имиджа – как-то меняет (пусть на микроуровне) настоящую суть государства?

Подозреваю, что Павловский, несмотря на свою репутацию – мудрого циника, все-таки на это надеялся. Иначе, не было бы у него диссидентской биографии – с исключением из комсомола в 1972-м за «анархизм и левоэкстремистский уклон», с арестом за распространение самиздата, и созданием первой легальной оппозиционной организации в СССР «Клуба социальных инициатив».

Конечно, Павловский в политтехнологи был в первую очередь – профессионалом. Его знаменитый Фонд эффективной политики (ФЭП) выпестовал многих из тех, кто сейчас считается «кремлевскими политологами», но как это ни парадоксально – и тех, кто сейчас в оппозиции.

Как заметил один из участников фонда, - «такой разброс не случаен. Там учили совмещать интеллектуализм, профессионализм и цинизм».

Эта гремучая «триада» и стала отличительным признаком Цеха политологов. Считалось, что именно они хранят таинственное знание: как влюбить человека русского во власть?

И что именно Павловский, как никто в России, знает эту тайну.

Поэтому неудивительно, что Павловский долго был имиджмейкером Кремля, и казалось – этот взаимовыгодный союз вечен.

В 2008-м президент Дмитрий Медведев даже наградил его медалью ордена «За заслуги перед Отечеством» второй степени…

Помню, я встретил Павловского в далеком 2004-м в Киеве, где он помогал Януковичу избраться в президенты. Гостиничный номер Глеба Олеговича был превращен в штаб, на столе были раскинуты гигантские карты Украины. Москва тогда пыталась взять Киев «мягкой силой», и Павловский был уверен – получится. Но случилась осечка. Первый майдан. И Янукович возглавит Незалежную только через 6 лет.

Следующая осечка у Павловского – 2011-й. Он переходит в оппозицию.

К всеобщему изумлению. Зачем?! Получалось, что Павловский критиковал то, что сам полтора десятилетия создавал?! И новый парадокс - к концу жизни Павловский, словно, вернулся во времена своей молодости, в диссидентство.

Не зря в своих воспоминаниях Глеб Олегович называл самого себя в юности «левым радикалом», «дзен-марксистом». Подверждение этому - в 1993-м он рьяно выступал против программы приватизации Чубайса.

Думаю, в цинике, холодном профессионале Павловском, всегда сидел осторожный, мудрый, расчетливый… бунтовщик. Очень русский, кстати, типаж, в котором заложено и вечная готовность к компромиссу и странная надежда быть услышанным.

Хотя, вряд ли у Павловского были на этот счет иллюзии. Разве что в прошлом…

В его биографии, кстати, есть очень симптоматичный момент, когда будущий политтехнолог пошел на сотрудничество с КГБ и получил агентурный псевдоним «Седой». Этот первый контракт с властью Глеб Олегович отработал с той же энергичностью, что и последующие…

Он вспоминал: «Я жил в состоянии какого-то державнического неистовства, писал в Политбюро и в КГБ трактаты с поучениями, как спасти СССР, упорно именуя его "Россией". Местный алкоголик-оперуполномоченный читал их и подшивал к моему делу. Так мы переписывались с историей».