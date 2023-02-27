Жуткое кораблекрушение у берегов Италии: переполненное судно с нелегальными мигрантами пошло ко дну

Очередное жуткое кораблекрушение судна с нелегальными мигрантами произошло у берегов Италии на рассвете воскресенья, 26 февраля. Фото: REUTERS

Очередное жуткое кораблекрушение судна с нелегальными мигрантами произошло у берегов Италии на рассвете воскресенья, 26 февраля. Всего на борту судна, следовавшего из Турции, находилось около 250 выходцев из Ирака, Ирана, Афганистана и Сирии. Беженцам оставалось проплыть меньше километра до пляжа Стеккато-ди-Кутро (регион Калабрия), где планировалась их высадка, когда лодка не выдержала напора стихии и разломилась пополам в районе города Кротоне.

Сейчас силы береговой охраны, финансовой гвардии и пожарной охраны продолжают вести спасательную операцию. К размещению пострадавших подключились местные волонтеры.

Уже подтвержденный на этот момент печальный итог трагедии – 62 погибших, из которых 20 – дети. 80 человек удалось спасти, однако выживших может быть значительно больше – часть из них самостоятельно добралась до берега и не спешит обращаться к местным властям. Несмотря на это, число жертв крушения может достигнуть ста, поскольку достоверно неизвестно, сколько всего мигрантов было на борту.

По некоторым данным полиция уже задержала двух человек из команды нелегального рейса, а также одного турецкого гражданина, якобы координировавшего их деятельность.

Президент Республики Серджо Маттарелла, выражая свою скорбь в связи с кораблекрушением у берегов Кротоне, призывал «международное сообщество взять на себя твердые обязательства по устранению основных причин потока вынужденных переселенцев: войн, преследований, терроризма, бедности, территорий, ставших негостеприимными в результате изменения климата». При этом он отдельно подчеркнул, что Евросоюз после трагедии должен наконец-таки начать нести «конкретную ответственность за регулирование миграции».