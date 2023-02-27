Путин наградил Стивена Сигала орденом Дружбы

«За большой вклад в развитие международного культурно-гуманитарного сотрудничества» президент наградил Сигала Стивена Фредерика. Фото: Алексей Дружинин/пресс-служба президента РФ/ТАСС

Владимир Путин подписал закон «О награждении государственными наградами». В документе 30 листов – среди заслуженных людей встретились и знаменитости.

«За большой вклад в развитие международного культурно-гуманитарного сотрудничества» президент наградил Сигала Стивена Фредерика. Его официальная должность: спецпредставитель МИД России по гуманитарным связям с США и Японией.

Правда, не ясно, какие гуманитарные отношения остались у Москвы и Вашингтона, но вероятно актер заслужил награду еще в прошлом. В 2016-м Сигал стал гражданином России – паспорт ему вручил лично Путин.

Режиссер Алексей Учитель награжден орденом «За заслуги в культуре и искусстве». Президент отметил «многолетнюю плодотворную деятельность» кинематографиста. Самым высокорейтинговым фильмом стал «Дурак». Картина о том, как простой коммунальщик, безуспешно пытается побороть коррупцию и безразличие чиновников.

Альбина Хайдаршина из Башкирии, родившая прошлым летом 13-го ребенка, награждена золотой звездой «Мать героиня». Дмитрий Пучков (еще известен своими переводами фильмов под псевдонимом Гоблин) получил официальную благодарность президента за «вклад в работу Российского военно-исторического общества». Такой же награды удостоился военный блогер Юрий Подоляка.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

«США убивает больше людей»: Лидер Pink Floyd Роджер Уотерс, режиссер Оливер Стоун и другие мировые звезды, поддержавшие СВО

Многие мировые публичные личности не стесняются идти поперек повестки — и проговаривать очевидные вещи вслух (подробности)