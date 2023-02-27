Завершён первый международный фестиваль документального кино «aRTel.doc: Время героев»

Фото: Алексей РОДИН

Фестиваль проходил с 24 по 26 февраля в Москве. За три дня фестиваль посетило более 3 тысяч человек. На несколько дней пространство ЦДП превратилось в место встречи единомышленников и неравнодушных, где каждый смог погрузиться в атмосферу настоящего героизма. Посмотреть 25 фильмов о героях СВО, снятые в зоне сражения; пообщаться с близкими по духу людьми, послушать лекции, мастер-классы лидеров индустрии, авторов, режиссеров канала RT и даже представить свои идеи документального проекта в рамках питчинга.

Торжественная церемония закрытия началась с подведения итогов фестиваля. Все авторы и режиссеры представленных фильмов получили награду «aRTel.doc: Время героев». За свой героизм, смелость, честность и стремление рассказать всем правду. По итогам зрительского голосования спецприз получила картина «Пацаны батальона «Восток» режиссёров и авторов документального канала RT Олега Некишева, Михаила Бурова и Ольги Кирий. В голосовании за 3 дня поучаствовали 1958 человек.

Фото: Алексей РОДИН

Руководитель документального вещания RT, генеральный продюсер фестиваля Екатерина Яковлева вручила приз двум победителям питчинга документальных проектов, который проходил в рамках фестиваля. Первую награду получил Артём Корсаков из Хабаровска за идею для будущего фильма «Музыка персидских будней» о жизни простого человека, глазами которого зритель сможет посмотреть на современный Иран. Вторая награда досталась Антону Никонову из Москвы за идею для фильма «Высокогорный учитель» про молодого преподавателя из Дагестана, который несколько раз в неделю, под камнепадами, 4 часа едет из Махачкалы в маленькое высокогорное село, чтобы учить детей. Оба победителя снимут фильмы в ко-производстве с документальным телеканалом RT, и которые будут показаны на следующем фестивале aRTel.doc.

Главным фильмом закрытия стала лента «Братья», автора документального канала RT Айгуль Ербуловой. В центре сюжета – истории обычных мужчин, которые приходили записываться добровольцами на СВО в разных уголках нашей страны: от Башкортостана до Приморья, от Краснодарского края до Сибири. Зрители увидели, как формируются добровольческие батальоны, как проходило боевое слаживание и почему простые ребята – вчерашние программисты, бизнесмены и рабочие, так спешили на помощь к своим в зону специальной военной операции.

«Когда мне предложили снять этот фильм – я сразу согласилась. Потому что считаю, что добровольцы – это герои. Люди, не имеющие никакой военной специальности, настолько любят нашу страну – что бросили всё и пошли её защищать. Это дорогого стоит. Они заслуживают того, чтобы им был посвящён фильм», — рассказала Айгуль Ербулова.

В рамках фестиваля состоялось пять абсолютных премьер, среди которых - «Пацаны батальона «Восток» режиссёров Олега Некишева, Михаила Бурова и автора Ольгий Кирий о жизни бойцов, которые отстаивают независимость Донбасса; «Братья» автора Айгуль Ербуловой о том, как формируются добровольческие батальоны; фильм-стихотворение «Красный ноябрь» военкора Семёна Пегова; «Один шаг» Екатерины Китайцевой о героях СВО, которые получили тяжелые ранения и фильм Татьяны Борщ «Донбасс. Поэтому я здесь» с историями журналистов из стран Европы, которые приехали в Донбасс. Также, в один из дней зрителям показали абсолютную премьеру, документальный эксперимент, фильм-стихотворение «Красный ноябрь» военкора и поэта Семёна Пегова, созданный на основе одноименного цикла стихов, который читает сам автор.

Кроме того, в рамках деловой программы на фестивале провели открытую лекцию Борис Корчевников и протоиерей Игорь Фомин на тему: «Война и вера. Как библия помогает осмыслить происходящее?» И порассуждали, кто они, герои нашего времени.

Борис Корчевников: «На войне нет неверующих. Когда человек идёт защищать свою страну – он уже автоматически становится святым. В какой - то момент жизни он принял решение для себя пойти и отдать свою жизнь за другого человека, за свою Родину. Это делает его героем и святым. И Бог сразу же поселяется в его сердце и защищает».