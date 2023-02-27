Крыть нечем? Какие материалы для оформления кровли доступны россиянам в 2023 году

Несколько последних лет ознаменовались где-то большим, где-то меньшим, но – неуклонным ростом цен на стройматериалы (падение было зафиксировано только в первом-втором кварталах 2022 года). Кровельные материалы не стали исключением. Это стало причиной того, что многие стройки (речь о строительстве частных/ многоквартирных домов и коммерческой недвижимости) были заморожены. Но в середине 2022 года рынок снова ожил: россияне решили не ждать лучших времён и результатов влияния санкций, и, воспользовавшись снижением цен, возобновили строительство.
Какие стройматериалы для кровли из бюджетного сегмента пользуются спросом у россиян?
Ондулин
Ондулин – кровельный материал от одноименной компании ONDULINE. Французы запатентовали его и постепенно открыли производства в разных странах мира, в том числе в России – в Нижнем Новгороде. Поэтому санкции этой кровле не страшны: никаких проблем с поставками на рынок, ондулин всегда в наличии. Его ключевая особенность – отсутствие металла в составе, благодаря чему материал не ржавеет со временем, не греется на солнце, не шумит, когда идет дождь.
Цена за квадратный метр: 455 – 485 руб.
Особенности монтажа: листы ондулина довольно легкие, поэтому уложить кровлю можно как самостоятельно, так и с привлечением специалистов, если решите сэкономить время и силы. Для монтажа ондулина не нужны особые навыки, достаточно уметь пользоваться ножовкой, молотком и ножом.
Преимущества:
• Защита от протекания (для крепежа используются специальные гвозди, их забивают в верх волны, при пробитии из ондулина выделяются микрокапли битума, герметизирующие отверстия, а вода стекает вниз по волне);
• 100% защита от коррозии (в составе нет металла);
• Высокий уровень шумопоглощения (кровля не шумит во время дождя);
• Устойчивость к любым погодным условиям: держится даже при сильном ветре;
• Пожароустойчивость (чтобы ондулин загорелся, нужно целенаправленно воздействовать на материал кровли открытым огнём от 600 градусов в течение нескольких минут);
• Отсутствие рисков травмирования при монтаже.
Недостатки: более высокая стоимость по сравнению с другими бюджетными материалами, в то же время существенно окупающая себя при эксплуатации (плюс отсутствие расходов на специальный транспорт для перевозки и найм кровельщиков).
Ондулин занял первое место в рейтинге популярности стройматериалов в категории мягких материалов для кровли, по версии expertology.ru.
Профнастил
Материал для кровли, впервые использовавшийся ещё в начале XIX века. Имеет широкий профиль применения: не только для крыши, но и для облицовки стен, производства заборов и т.д.
Цена за квадратный метр: 300-800 руб. (в зависимости от толщины металла).
Особенности монтажа: требует тщательно подготовленных опорных конструкций из стали, соединяется с прогонами с помощью сварки. Предварительно опорные конструкции следует обработать от ржавчины, смазки и грязи. Для монтажа профнастила подойдут также деревянные стропила.
Преимущества:
• малый вес;
• обширная цветовая гамма листов;
• относительная простота монтажа;
• негорючесть
Недостатки:
• шумит в дождь;
• конденсирует, ржавеет;
• доставка спецтранспортом;
• сложный подъём на крышу
• требуется специнструмент для монтажа;
• до 40% обрезков на сложных крышах;
• нагревается;
• легко царапается;
• можно порезаться при монтаже;
• экранирует сигнал (т.е. мобильная и интернет-связь в таком доме может быть хуже).
Профнастил занимает второе по популярности место в рейтинге популярности стройматериалов в категории твердых листовых материалов для кровли по версии ресурса expertology.ru.
Металлочерепица
Популярный кровельный материал для обустройства скатных крыш. Производство металлочерепицы началось в 80-х годах, когда на рынке появились первые профлисты, стилизованные под черепицу. Потребители быстро оценили прочность и простоту монтажа такой черепицы.
Цена за квадратный метр: 500 – 1000+ руб. (в зависимости от толщины и качества материала).
Особенности монтажа: монтаж металлочерепицы происходит листовым или модульным методами. Достаточно трудоёмкий монтаж, требующий обширных подготовительных работ. Сам материал достаточно тяжёлый, что следует учитывать при подготовке.
Преимущества:
• широкий выбор черепицы по размерам, расцветкам, типам покрытия;
• легкость материала;
• долговечность покрытия;
• негорючесть.
Недостатки:
• шумит в дождь;
• конденсирует, ржавеет;
• доставка спецтранспортом;
• сложный подъём на крышу;
• требуется специнструмент для монтажа;
• до 40% материала может уйти в отходы при монтаже;
• экранирует сигнал.
Металлочерепица занимает первое по популярности место в рейтинге популярности стройматериалов в категории твердых листовых материалов для кровли по версии ресурса expertology.ru.
Шифер
Один из самых дешёвых и давно используемых строительных материалов (применяется в оформлении кровли с 18 века). Это плоские или волнистые плиты, ранее изготавливаемые просто из цемента с армированием целлюлозой, асбестом, другими волокнистыми материалами.
Цена за квадратный метр: 200-700 руб.
Особенности монтажа: достаточно хрупкий материал, требующий аккуратного обращения при транспортировке и монтаже.
Преимущества:
• Низкая стоимость;
• Выдерживает высокие снеговые и ветровые нагрузки.
Недостатки:
• Потенциальная опасность некоторых видов шифера для здоровья, в частности, канцерогенность;
• Горючесть;
• Повышенная хрупкость материала;
• Требует усиленной гидроизоляции кровли, которую сложно сделать.
Занимает четвертое место в рейтинге в рейтинге популярности стройматериалов в категории твердых листовых материалов для кровли по версии ресурса expertology.ru.
Рубероид
Рубероид – листы из кровельного картона с битумной пропиткой. Один из самых бюджетных и простых материалов для покрытия кровли, практически не требующий специальной подготовки и навыков
Цена за квадратный метр: 30-600 руб.
Особенности монтажа: монтаж рубероида – одна из самых простых процедур в обустройстве кровли. Возможна самостоятельная укладка кровли.
Преимущества:
• Дешевизна;
• Простота монтажа даже на крышах сложной формы;
• Легкость покрытия
Недостатки:
• Высокая степень горючести;
• Повышенная хрупкость и слабая устойчивость к перепадам температур;
• Низкая эстетичность материала;
• Нужна частая обрешётка;
• Сложно поднимать на крышу.
Рубероид занял второе место в рейтинге популярности стройматериалов в категории мягких материалов для кровли по версии ресурса expertology.ru.
Гибкая черепица
Гибкая, или мягкая черепица – кровельный материал на основе стеклохолста, имеющий несколько слоёв, с самоклеющимся нижним слоем и декоративным покрытием из каменной крошки (кремниевой, базальтовой).
Цена за квадратный метр: 500 – 1000+ руб.
Особенности монтажа: требует сплошного жёсткого основания для укладки.
Преимущества:
• Подходит для крыш любой сложности;
• Хорошая звукоизоляция;
• Хорошо задерживает снег;
• Значительный ассортимент форм и расцветок.
Недостатки:
• Высокая стоимость;
• Возможность монтажа только в тёплое время года;
• Горючесть;
• Трудоёмкий монтаж;
Потеря внешнего вида: со временем битумная крошка осыпается.
Мягкая черепица занимает 3 место среди мягких кровельных материалов по версии expertology.ru.
Таким образом, сегодня российский рынок бюджетных и качественных материалов для кровли может предложить достаточный выбор эстетичных, надёжных и доступных кровельных материалов. Какие-то из них постепенно устаревают, какие-то занимают всё большую долю рынка (например, ондулин и металлопрофиль – как наиболее конкурентные кровельные материалы последних лет). Так что в ближайшее время, приступая к строительству дома, можно рассчитывать, что как минимум крыть крышу будет чем.