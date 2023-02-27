Крыть нечем? Какие материалы для оформления кровли доступны россиянам в 2023 году

Несколько последних лет ознаменовались где-то большим, где-то меньшим, но – неуклонным ростом цен на стройматериалы (падение было зафиксировано только в первом-втором кварталах 2022 года). Кровельные материалы не стали исключением. Это стало причиной того, что многие стройки (речь о строительстве частных/ многоквартирных домов и коммерческой недвижимости) были заморожены. Но в середине 2022 года рынок снова ожил: россияне решили не ждать лучших времён и результатов влияния санкций, и, воспользовавшись снижением цен, возобновили строительство.

Какие стройматериалы для кровли из бюджетного сегмента пользуются спросом у россиян?

Ондулин

Ондулин – кровельный материал от одноименной компании ONDULINE. Французы запатентовали его и постепенно открыли производства в разных странах мира, в том числе в России – в Нижнем Новгороде. Поэтому санкции этой кровле не страшны: никаких проблем с поставками на рынок, ондулин всегда в наличии. Его ключевая особенность – отсутствие металла в составе, благодаря чему материал не ржавеет со временем, не греется на солнце, не шумит, когда идет дождь.

Цена за квадратный метр: 455 – 485 руб.

Особенности монтажа: листы ондулина довольно легкие, поэтому уложить кровлю можно как самостоятельно, так и с привлечением специалистов, если решите сэкономить время и силы. Для монтажа ондулина не нужны особые навыки, достаточно уметь пользоваться ножовкой, молотком и ножом.

Преимущества:

• Защита от протекания (для крепежа используются специальные гвозди, их забивают в верх волны, при пробитии из ондулина выделяются микрокапли битума, герметизирующие отверстия, а вода стекает вниз по волне);

• 100% защита от коррозии (в составе нет металла);

• Высокий уровень шумопоглощения (кровля не шумит во время дождя);

• Устойчивость к любым погодным условиям: держится даже при сильном ветре;

• Пожароустойчивость (чтобы ондулин загорелся, нужно целенаправленно воздействовать на материал кровли открытым огнём от 600 градусов в течение нескольких минут);

• Отсутствие рисков травмирования при монтаже.

Недостатки: более высокая стоимость по сравнению с другими бюджетными материалами, в то же время существенно окупающая себя при эксплуатации (плюс отсутствие расходов на специальный транспорт для перевозки и найм кровельщиков).

Ондулин занял первое место в рейтинге популярности стройматериалов в категории мягких материалов для кровли, по версии expertology.ru.

Профнастил

Материал для кровли, впервые использовавшийся ещё в начале XIX века. Имеет широкий профиль применения: не только для крыши, но и для облицовки стен, производства заборов и т.д.

Цена за квадратный метр: 300-800 руб. (в зависимости от толщины металла).

Особенности монтажа: требует тщательно подготовленных опорных конструкций из стали, соединяется с прогонами с помощью сварки. Предварительно опорные конструкции следует обработать от ржавчины, смазки и грязи. Для монтажа профнастила подойдут также деревянные стропила.

Преимущества:

• малый вес;

• обширная цветовая гамма листов;

• относительная простота монтажа;

• негорючесть

Недостатки:

• шумит в дождь;

• конденсирует, ржавеет;

• доставка спецтранспортом;

• сложный подъём на крышу

• требуется специнструмент для монтажа;

• до 40% обрезков на сложных крышах;

• нагревается;

• легко царапается;

• можно порезаться при монтаже;

• экранирует сигнал (т.е. мобильная и интернет-связь в таком доме может быть хуже).

Профнастил занимает второе по популярности место в рейтинге популярности стройматериалов в категории твердых листовых материалов для кровли по версии ресурса expertology.ru.

Металлочерепица

Популярный кровельный материал для обустройства скатных крыш. Производство металлочерепицы началось в 80-х годах, когда на рынке появились первые профлисты, стилизованные под черепицу. Потребители быстро оценили прочность и простоту монтажа такой черепицы.

Цена за квадратный метр: 500 – 1000+ руб. (в зависимости от толщины и качества материала).

Особенности монтажа: монтаж металлочерепицы происходит листовым или модульным методами. Достаточно трудоёмкий монтаж, требующий обширных подготовительных работ. Сам материал достаточно тяжёлый, что следует учитывать при подготовке.

Преимущества:

• широкий выбор черепицы по размерам, расцветкам, типам покрытия;

• легкость материала;

• долговечность покрытия;

• негорючесть.

Недостатки:

• шумит в дождь;

• конденсирует, ржавеет;

• доставка спецтранспортом;

• сложный подъём на крышу;

• требуется специнструмент для монтажа;

• до 40% материала может уйти в отходы при монтаже;

• экранирует сигнал.

Металлочерепица занимает первое по популярности место в рейтинге популярности стройматериалов в категории твердых листовых материалов для кровли по версии ресурса expertology.ru.

Шифер

Один из самых дешёвых и давно используемых строительных материалов (применяется в оформлении кровли с 18 века). Это плоские или волнистые плиты, ранее изготавливаемые просто из цемента с армированием целлюлозой, асбестом, другими волокнистыми материалами.

Цена за квадратный метр: 200-700 руб.

Особенности монтажа: достаточно хрупкий материал, требующий аккуратного обращения при транспортировке и монтаже.

Преимущества:

• Низкая стоимость;

• Выдерживает высокие снеговые и ветровые нагрузки.

Недостатки:

• Потенциальная опасность некоторых видов шифера для здоровья, в частности, канцерогенность;

• Горючесть;

• Повышенная хрупкость материала;

• Требует усиленной гидроизоляции кровли, которую сложно сделать.

Занимает четвертое место в рейтинге в рейтинге популярности стройматериалов в категории твердых листовых материалов для кровли по версии ресурса expertology.ru.

Рубероид

Рубероид – листы из кровельного картона с битумной пропиткой. Один из самых бюджетных и простых материалов для покрытия кровли, практически не требующий специальной подготовки и навыков

Цена за квадратный метр: 30-600 руб.

Особенности монтажа: монтаж рубероида – одна из самых простых процедур в обустройстве кровли. Возможна самостоятельная укладка кровли.

Преимущества:

• Дешевизна;

• Простота монтажа даже на крышах сложной формы;

• Легкость покрытия

Недостатки:

• Высокая степень горючести;

• Повышенная хрупкость и слабая устойчивость к перепадам температур;

• Низкая эстетичность материала;

• Нужна частая обрешётка;

• Сложно поднимать на крышу.

Рубероид занял второе место в рейтинге популярности стройматериалов в категории мягких материалов для кровли по версии ресурса expertology.ru.

Гибкая черепица

Гибкая, или мягкая черепица – кровельный материал на основе стеклохолста, имеющий несколько слоёв, с самоклеющимся нижним слоем и декоративным покрытием из каменной крошки (кремниевой, базальтовой).

Цена за квадратный метр: 500 – 1000+ руб.

Особенности монтажа: требует сплошного жёсткого основания для укладки.

Преимущества:

• Подходит для крыш любой сложности;

• Хорошая звукоизоляция;

• Хорошо задерживает снег;

• Значительный ассортимент форм и расцветок.

Недостатки:

• Высокая стоимость;

• Возможность монтажа только в тёплое время года;

• Горючесть;

• Трудоёмкий монтаж;

Потеря внешнего вида: со временем битумная крошка осыпается.

Мягкая черепица занимает 3 место среди мягких кровельных материалов по версии expertology.ru.

Таким образом, сегодня российский рынок бюджетных и качественных материалов для кровли может предложить достаточный выбор эстетичных, надёжных и доступных кровельных материалов. Какие-то из них постепенно устаревают, какие-то занимают всё большую долю рынка (например, ондулин и металлопрофиль – как наиболее конкурентные кровельные материалы последних лет). Так что в ближайшее время, приступая к строительству дома, можно рассчитывать, что как минимум крыть крышу будет чем.