Приоритеты систем здравоохранения стран СНГ обсудят на форуме «Здоровое общество»

На официальном сайте проекта Фонда Росконгресс «Здоровое общество» опубликована архитектура деловой программы форума «Здоровое общество», который состоится в 23–24 марта 2023 года в Таврическом дворце, в Санкт-Петербурге. Организаторы мероприятия – проект Фонда Росконгресс «Здоровое общество» и Министерство здравоохранения РФ. Форум состоится при поддержке Межпарламентской Ассамблеи государств – участников СНГ, Правительства Ленинградской области и Министерства промышленности и торговли Российской Федерации.

«Впервые форум «Здоровое общество» состоится с участием официальных делегаций государств-участников СНГ. Развитие сотрудничества в области здравоохранения является одним из приоритетных направлений взаимодействия между нашими странами. Форум станет площадкой такого диалога, заложит фундамент эффективного партнерства для достижения поставленных целей в области здравоохранения», – отметил советник Президента России Антон Кобяков.

Деловая программа форума «Здоровое общество» охватывает широкий круг вопросов развития здравоохранения. Состоятся сессии, посвященные развитию первичного звена здравоохранения, подготовки кадров, отвечающих вызовам современного здравоохранения, развитию медицинской науки, сотрудничеству в области лекарственной безопасности, высоким технологиям в медицине и другим темам. Пленарная сессия – «Приоритеты систем здравоохранения государств-участников СНГ».

На Форуме состоится презентация лучших практик в области общественного здоровья, реализованных на территории стран СНГ. Также запланирована сессия «Современные города для здоровья и качества жизни: лучшие практики государств-участников СНГ».

Официальный сайт проекта «Здоровое общество»: https://forumhealth.ru/.