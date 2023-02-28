Стратегический провал или подготовка переворота? За что Зеленский снял командующего военной операцией на Донбассе

На Москалева в Киеве делали большие ставки. Теперь будут ставить на кого-то другого. Фото: Кадр из видео

КТО ТАКОЙ МОСКАЛЕВ?

Родился в 1973 году на Западной Украине. Служил в армии, окончил военное училище и академию. Был комвзвода, роты, батальона. В 2012 году командовал учебным танковым полком, позже стал начальником управления боевой подготовки - замкомандующего войск оперативного командования «Север». А после и вовсе - начальником штаба. А с 15 марта 2022-го назначен командующим Операцией объединенных сил.

Судя по тому, что на двух крайних должностях Москалев сумел отхватить два очень нехилых ордена - Богдана Хмельницкого («за личное мужество и героизм, проявленные при защите территориальной целостности Украины»), - в Киеве он был на хорошем счету.

Правда, знающие люди говорят, что при подготовке наградных документов в офисе украинского президента генералу то ли в шутку, то ли всерьез советовали как-то изменить фамилию - знали, что население тех городов и сел Донбасса, где зверствовали его войска, люто ненавидит его. Потому что однажды, когда его боец замешкался, генерал вырвал у него автомат из рук и лично показал, как надо убивать мирных граждан.

Еще в марте, напутствуя Москалева на пост командующего ООС, Зеленский выразил твердую уверенность, что генерал «удержит Донбасс».

Но в Донбассе сложилась тяжелая обстановка для ВСУ. Российская армия наступает, сжимается кольцо окружения вокруг Артемовска.

ПОЧЕМУ ЕГО СНЯЛИ?

Совершенно понятно, что военачальника такого «масштаба», как Москалев, не снимают с должности, если он успешно ведет оборону или наступление. А этот довел ситуацию в Артемовске (центральном опорном пункте на том участке) до критической. Ситуация идет к обрушению фронта украинской обороны (или даже к образованию крупного «бахмутского котла», в котором могут оказаться до 40 тысяч военных и тероборонцев). Отсюда и кличка «бахмутский Паулюс», надежды на него возлагались о-го-го, и все провалил.

КТО НА НОВЕНЬКОГО?

Пока фамилию нового назначенца не называют.

Но круг возможных кандидатур понятен. Ходит слух, что Зеленский якобы предлагал занять этот пост командующему сухопутными войсками генералу Александру Сырскому. Но тот счел такой ход понижением и отказался.

Мелькает и фамилия генерала Сергея Наева (он сейчас рулит группировкой на границе с Белоруссией). Но вроде и у него нет желания занимать «расстрельный» пост.

Киевская молва прочит на место Москалева «какого-нибудь серенького генерала, которого Зеленскому будет не жалко схарчить и повесить на него всех собак». Возможно, такого несчастного найдут в недрах минобороны или генштаба. Скоро узнаем фамилию этого несчастливца…

КСТАТИ

За время своего президентства Зеленский снял с постов или назначил с понижением более 25 генералов во всех силовых ведомствах Украины. Понятное дело, что все эти люди затаили обиду. Поэтому сегодня в Киеве люди шепчутся о военной оппозиции и даже о военном перевороте.

Ну что же? И такого нельзя исключать.