Прилучный на премьере нового фильма не выпускал из объятий молодую жену

Павел Прилучный и Зепюр Брутян на премьере фильма "Слон". Фото: Борис КУДРЯВОВ

В Москве в кинотеатре «Иллюзион» прошла премьера драматического триллера «Слон». Главную роль в фильме сыграл Павел Прилучный: он воплотил на экране образ отца, готового на все ради спасения своего смертельно больного сына.

Павел пришел на показ вместе со своей женой Зепюр Брутян. 35-летний актер и его 26-летняя избранница сыграли свадьбу в конце августа. С тех пор их жизнь – сплошной затянувшийся медовый месяц. Даже на публике Павел не может спокойно стоять рядом с Зепюр: на красной дорожке влюбленные то и дело обнимались и дарили друг другу нежные поцелуи.

Павел не выпускал любимую жену из объятий. Фото: Борис КУДРЯВОВ

Зепюр пришла в кинотеатр в длинном платье, которое эффектно облегало ее стройную фигуру. Павел нарядился в черный костюм, который он скомбинировал с белой водолазкой и кедами в тон. Обнимая жену, Павел выглядел настолько счастливым, что можно не сомневаться: между молодоженами царит полная гармония.

У пары продолжается затянувшийся медовый месяц. Фото: Борис КУДРЯВОВ

Когда Прилучный позировал фотографам, Зепюр не удержалась и сняла мужа на свой телефон. В этот момент она была больше похожа на восторженную поклонницу, чем на законную супругу. Что, впрочем, вполне объяснимо – Брутян просто еще не успела привыкнуть к своему статусу жены звезды. Их с Павлом роман разгорелся в марте, уже через несколько дней после первого свидания Прилучный сделал возлюбленной предложение руки и сердца. А в мае они расписались в загсе.

Можно сказать, что Павел очень спешил отвести любимую под венец. Так что по стандартной хронологии развития событий сейчас у пары фактически продолжается период влюбленности и узнавания друг друга.

Зепюр увлеченно снимала мужа... Фото: Борис КУДРЯВОВ

...и выглядела при этом как его самая восторженная поклонница. Фото: Борис КУДРЯВОВ

На премьере присутствовал продюсер фильма Сарик Андреасян. Режиссером картины выступил начинающий постановщик Гарик Петросян. Триллер стал его дебютом в полнометражном кино. Идея «Слона» родилась из короткометражки – его дипломной работы, которую Петросян несколько лет назад представил продюсерам. А они разглядели в коротком метре большой потенциал.

- Это очень интересная и неожиданная для меня история, - рассказал о фильме Павел Прилучный. - Большую часть времени на экране будет только один актер. Это - эксперимент, и я бы даже сказал, что это вызов для меня. Надеюсь, вам понравится!

Даже на публике Павел не может спокойно стоять рядом с Зепюр: на красной дорожке влюбленные то и дело обнимались. Фото: Борис КУДРЯВОВ

Съемки картины стартовали в июле 2022 года. Основные эпизоды триллера были сняты в павильонах на фоне LED-экранов.

- Такие фильмы даже в мировом кинематографе появляются нечасто, так как это серьезный драматургический, режиссерский и актерский вызов - держать в напряжении зрителя в замкнутом пространстве, - отметил Сарик Андреасян.

В широкий прокат в кинотеатрах фильм «Слон» выходит с 17 ноября.