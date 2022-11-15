Один из самых богатых людей в мире отдаст большую часть своего состояния на благотворительность

Джефф Безос Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Один из богатейших людей мира, основатель компании Amazon Джефф Безос пообещал еще при жизни направить большую часть своего многомиллиардного состояния на благотворительность.

Ранее Безоса, «стоимость» которого на сегодняшний день определяется в $124 миллиарда, неоднократно подвергали критике за отказ подписать так называемую Клятву дарения – филантропическую кампанию, запущенную более десяти лет назад американскими миллиардерами Биллом Гейтсом и Уорреном Баффетом.

В программе принимают участие богатейшие люди мира, которые согласились пожертвовать большую часть своих состояний на благотворительность, сообщает CNN. При этом Клятва дарения не регламентирует сроков передачи денег на филантропические цели – это может быть сделано как при жизни богача, так и после его смерти.

Подробности своего будущего пожертвования Безос, занимающий четвертую строчку в списке мировых толстосумов, не раскрыл, сказав лишь, что планирует передать деньги на борьбу с изменением климата, а также тем, кто может искоренить глубокие политические и социальные разногласия.