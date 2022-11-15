У приехавшего на встречу «Большой двадцатки» премьер-министра Камбоджи выявили коронавирус

Премьер-министр Камбоджи Хун Сен. Фото: REUTERS

Премьер-министр Камбоджи Хун Сен, приехавший в Индонезию на саммит «Большой двадцатки», заявил, что из-за положительного теста на коронавирус он вынужден отменить все намеченные ранее встречи с коллегами.

По словам премьера, незадолго до выезда из Камбоджи он прошел все необходимые проверки, а за день до вылета – экспресс-тест. Все было в порядке, но уже на следующий день в Индонезии результат теста оказался положительным.

Известно, что до позднего вечера Хун Сен принимал участие в мероприятиях саммита, но позже не пошел на ужин, организованный для глав некоторых государств президентом Франции Эммануэлем Макроном, пишет ABC News.

В целях безопасности Хун Сен намерен отправить домой всю делегацию, с членами которой он находился в контакте во время поездки и на мероприятиях.

Это сообщение о положительном тесте на COVID-19 среди прибывших на Бали участников саммита – пока первое и единственное.