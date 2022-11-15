"Зачем пачкаться?": Почему Путин не приехал на G20

Президент России Владимир Путин. Фото: REUTERS

Во вторник, 15 ноября, в курортном районе Нуса-Дуа на острове Бали в Индонезии открылась первая сессия двухдневного саммита лидеров стран «Большой двадцатки», посвященная вопросам продовольственной и энергетической безопасности.

Вторая сессия также пройдет во вторник и будет касаться мировой архитектуры здравоохранения. Третья сессия, посвященная цифровой трансформации, состоится в среду.

Нашу страну на этом международном форуме представляет министр иностранных дел Сергей Лавров.

Владимир Путин принял решение не лететь на саммит, так как, по словам его пресс-секретаря Дмитрия Пескова,, обстоятельства требуют его присутствия в России.

Эту тему мы обсудили с нашим экспертом Виталием Коротичем - бывшим главным редактором «Огонька», 10 лет прожившим в США.

… - Виталий Алексеевич, во вторник, 15 ноября, в Индонезии, на Бали, заседает их «двадцатка» - без России. Как вы считаете, потянет ли она - такая неполная - проблематику мировую?

- Вы знаете, в чем дело? Да, – они потянут, они все потянут - на своем уровне.

Ну, если они хотят жить без нас, ну, что тут сделаешь? Глупая жизнь будет, но они ее хотят, они ее и добиваются.

И интересно даже, что из этого выйдет.

Плохая это жизнь, понимаете?

И «восьмерка» ведь была - а стала «семерка».

Сейчас задача Запада – жить без России и вытеснить ее из человечества. Такая вот трудная задача, которую они решают уже не один день и не один год.

Очень мерзкая задача!

Ну, вот они отрабатывают эту схему… Если они смогут жить без наших энергоресурсов, если сумеют просуществовать без нашей культуры, без всего нашего – ну, пусть попробуют.

- Пусть катятся!

- Мы жили так. Без них. (Во времена «железного занавеса». - А.Г.) Мы жили так, это была не очень хорошая, но это была честная жизнь. И мы же выжили. Такой она, жизнь, и остается. И мы снова выживем.

Виталий Коротич. Фото: Александр ГАМОВ

- А президент Путин правильно сделал, что не поехал к ним? На их «двадцатку»..

- Вы знаете, нельзя пачкаться, так сказать, по своей охоте. Совершенно ясно, что там были бы обструкции, были бы бойкоты, было бы демонстративное отворачивание.

Не надо этому подставляться, не надо.

- Ясно. То есть, Россия без их «двадцатки»…

- …проживет, абсолютно. Точно так же, как мы много лет с вами жили без устриц. Ничего.

- Скажите, а вы общаетесь же со своими американскими коллегами бывшими?

- Сейчас еще не общался, но обычно общаюсь, они просто ждут то же самое, что и я – когда все будет по-человечески.

- Чего они говорят про Байдена, про Трампа, про промежуточные выборы?

- Вы знаете, сейчас появляются новые лидеры. В конце концов, губернатор Флориды вот-вот будет в следующем году, нет, в 2024- м - в большой политике. Может стать и президентом США. Очевидно, найдется молодой кандидат на место Байдена.

Мы с вами наблюдаем за тем, что творится сейчас на Западе. И, в отличие от них, в общем, стараемся, чтобы сами мы были не очень «стыдными» для самих себя, понимаете?

Я думаю, что только в этом случае Россия сохраняет свое лицо. Надо - так же и дальше.

Вот и все.

А демонстрировать, что мы стали «нерукопожатны» в этом их клубе – ничего хорошего в этом нет, понимаете?

Поэтому - пусть лучше они помнят и понимают, что - для того, чтобы с нами «рукопожиматься» тоже нужно вести себя другим образом.

- Понял. Спасибо вам огромное.

- Удачи!