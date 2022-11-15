Открыта регистрация на Чемпионат педагогических компетенций

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Чемпионат организуется с целью формирования педагогического сообщества технической направленности, сплочения региональных педагогических коллективов и установления устойчивых межрегиональных связей.

Основное мероприятие, которое состоится в Верхней Пышме — хакатон по разработке образовательных продуктов по заданиям, ориентированным на практику. Каждое задание относится к соответствующему треку.

«Сегодня ключевой задачей для нашей страны становится достижение технологического суверенитета. И несмотря на ряд уже произошедших системных изменений в ближайшие годы нашей стране предстоит продолжить обновление своей экономической системы, чтобы соответствовать тем вызовам и изменениям, которые сегодня происходят в мировом социальном и экономическом порядке. При этом крайне важно, чтобы такие изменения происходили и на уровне системы образования. В эпоху глобальной конкуренции впереди будут те страны, которые делают основную ставку на самого человека, на максимальное развитие его потенциала, на способности людей делать жизнь лучше, развивать себя, культуру, отечество. И ключевая роль стратегического планирования и развития человеческого капитала страны отведена именно образованию», - отметила Ирина Кузнецова, куратор образовательных программ детских технопарков «Кванториум» и центров цифрового образования «IT-куб».

На хакатоне командам предстоит выполнить два задания по разработке образовательного продукта под запрос партнеров разных типов (вузов, компаний реального сектора экономики, образовательных организаций и др.). Все участники получат обратную связь от партнера по итогам выполнения заданий.

Команда должна состоять из 2–3 человек, все члены команды должны представлять одну образовательную организацию и обязательно должен быть хотя бы один педагог дополнительного образования.

Благодаря национальному проекту «Образование» учителя по всей стране могут повышать свою квалификацию, получать методическую и иную поддержку, а также участвовать в работе создающихся на базе педагогических ВУЗов «Кванториумов». Большое внимание уделяется профессиональному развитию педагогических работников и управленческих кадров. Одной из ключевых задач национального проекта «Образование» является повышение престижа профессии учителя, а по указу Президента России Владимира Путина следующий год объявлен Годом педагога и наставника.

«Следующий год объявлен Годом педагога и наставника – это большой подарок для учителей. Мы планируем различные мероприятия, и в обсуждении этих мероприятий принимают участие сами педагоги и директора школ. Надеюсь, что этот год даст мощный импульс для развития профессии учителя, серьезно повысит статус этой профессии», - рассказал Министр просвещения Российской Федерации Сергей Кравцов, в интервью телеканалу «Россия-24».

В рамках Чемпионата все желающие могут поучаствовать в массовых мероприятиях в онлайн-формате, которые направлены на мотивацию педагогов к обмену опытом использования эффективных методических практик и педагогических приемов и проводятся в сообществе в социальной сети «Вконтакте».

Чемпионат завершится интенсивной деловой программой, которая станет ключевым межрегиональным мероприятием по обмену региональным опытом по вовлечению школьников в научно-техническое творчество. Будут рассмотрены эффективные инструменты достижения задач Концепции развития дополнительного образования детей в части вовлечения обучающихся в программы и мероприятия ранней профориентации, обеспечивающих ознакомление с современными профессиями и профессиями будущего, обеспечения взаимодействия с наставниками из научных организаций, образовательных организаций высшего образования, профессиональных образовательных организаций для вовлечения детей в научную деятельность, создания на базе общеобразовательных организаций сети технологических кружков для подготовки нового поколения технологических лидеров, инженеров и ученых.

Подробная информация и регистрация на сайте.

При реализации нацпроекта большое внимание уделяется профессиональному развитию педагогических работников и управленческих кадров. Во всех регионах открываются Центры непрерывного повышения профессионального мастерства педагогических работников. На данный момент в России создано 140 таких центров. Возможность профессионального роста позволяет не только повысить качество преподавания, но и дает возможность самим учителям постоянно совершенствоваться в профессиональном плане, а также получать поддержку и обмениваться опытом внутри учительского сообщества.

К 2024 году для профессионального развития и обучения педагогов в каждом субъекте Российской Федерации будет действовать единая федеральная система научно-методического сопровождения педагогических работников и управленческих кадров, будут функционировать центры непрерывного повышения профессионального мастерства педагогов, а 28% педагогов-психологов образовательных организаций пройдут курсы повышения квалификации. Также к концу 2024 года планируется открыть в педагогических вузах 33 педагогических технопарка «Кванториум».

А для родителей и педагогов, кто задается вопросом: Кто должен учить: учителя или родители? 3 октября в социальных сетях «Национальные проекты России» выйдет серия нового ток-шоу «Снова в школу?!», где родители с экспертом обсудят степень необходимой вовлеченности родителей в образовательный процесс, можно ли быть не согласным с учителем и постараются найти ответы на все вопросы о вызовах современного образования.