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Экономика15 ноября 2022 10:04

Директор фонда Росконгресс награжден Орденом Дружбы

Под руководством Александра Стуглева состоялись десятки авторитетных конгрессно-выставочных мероприятий в России и за рубежом
Председатель правления, директор Фонда Росконгресс Александр Стуглев.

Председатель правления, директор Фонда Росконгресс Александр Стуглев.

Председатель правления, директор Фонда Росконгресс Александр Стуглев награжден Орденом Дружбы. Указ Президента Российской Федерации Владимира Путина от 14 ноября 2022 года № 816 «О награждении государственными наградами Российской Федерации» опубликован на официальном портале правовой информации.

Как следует из документа, Александр Стуглев поощрен Орденом Дружбы «за достигнутые трудовые успехи и многолетнюю добросовестную работу».

Советник Президента России Антон Кобяков особо подчеркнул, что: «За четверть века своей работы в конгрессно-выставочной индустрии Александр Анатольевич Стуглев внес особый личный вклад в ее развитие. В числе его заслуг – формирование высоких стандартов отрасли – «профессиональной планки» для всех участников рынка, создание успешной организационной структуры и команды по реализации проектов, а также особые успехи в сфере профессиональной кооперации. Орден Дружбы – государственная награда Российской Федерации, которой награждают граждан России и других стран за особые заслуги в укреплении мира, сближении культур, за исключительные трудовые успехи в разных отраслях экономики».

После окончания БГТУ «Военмех» им. Д. Ф. Устинова в 1996 году Александр Стуглев работал в ООО «Выставки-Семинары-Бизнес». Спустя 10 лет он возглавил компанию «Рестэк Конгресс», которая была оператором Петербургского международного экономического форума. Александр Стуглев занимал руководящие должности в Фонде «Петербургский международный экономический форум», а в 2018 году возглавил правление Фонда Росконгресс, а также стал председателем правления Ассоциации «Национальное конгресс-бюро». В 2019 году окончил программу развития кадрового управленческого резерва ВШГУ РАНХиГС.

Под его руководством состоялись десятки авторитетных конгрессно-выставочных мероприятий в России и за рубежом, которые объединили первых лиц государств и правительств, глав корпораций и предпринимателей. Среди крупнейших мероприятий Фонда – Петербургский международный экономический форум, Восточный экономический форум, Российская энергетическая неделя, Российский инвестиционный форум, 21-я сессия Азиатско-Тихоокеанского парламентского форума, 137-я Ассамблея Межпарламентского союза, первый Экономический форум и Саммит «Россия – Африка», председательство Российской Федерации в Арктическом совете, зарубежные бизнес-форумы, мероприятия председательства Российской Федерации в АТЭС, «Группе двадцати», ШОС, объединении БРИКС и многие другие.

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