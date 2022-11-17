Учимся, соревнуемся в «Хайтеке», побеждаем! Вице-президент ЕВРАЗа по персоналу рассказала, как компания развивает кадры

Вице-президент ЕВРАЗа по персоналу Елена Самсонова. Фото предоставлено пресс-службой ЕВРАЗа

Объединенная команда ЕВРАЗа завоевала 20 медалей, так как в некоторых компетенциях за победу боролись командами, награды получили 29 сотрудников.

2 золотые медали в компетенции «Мехатроника» получили две команды ЕВРАЗ ЗСМК, 11 серебряных медалей – в категориях «Инженерное проектирование», «Сварочные технологии», «Аддитивное производство», «Обработка листового металла», «Охрана труда», «Промышленная автоматика». 7 бронзовых медалей принесли команды в компетенциях «Мехатроника», «Охрана труда», «Обработка листового металла», «Неразрушающий контроль», «Лабораторный химический анализ», «Аддитивное производство», «Электромонтаж».

На площадках МВЦ «Екатеринбург-ЭКСПО» 52 участника и 40 экспертов ЕВРАЗа продемонстрировали знания и практические навыки в 15 компетенциях, в их числе – «Промышленная робототехника», «Мехатроника», «Инженерное проектирование» и другие. Здесь же участники боролись за кубок по рационализации и производительности.

Каждый такой профессиональный конкурс приносит в копилку трудовых коллективов медали и победы, а также повышает уровень профессионализма инженеров и рабочих.

О том, как одна из крупнейших металлургических и горнодобывающих компаний страны поддерживает, стимулирует и развивает свои кадры, рассказала вице-президент ЕВРАЗа по персоналу Елена Самсонова.

– Елена Юрьевна, работники ЕВРАЗа всегда показывают высокое мастерство на конкурсах, что говорит о хорошей подготовке. Какие образовательные инструменты для этого применяются в компании?

– Типов обучения и видов образовательных программ в Евразе огромное множество. У нас есть обязательное обучение (необходимое для выполнения работ определённой квалификации) и огромное количество развивающих программ, программ повышения квалификации: «Новые лидеры ЕВРАЗа», ТОП-100, ТОП-300, ТОП-1000 и другие. Сегодня обучающие программы качественно меняются в зависимости от требований к профессии.

Компетенция Инженерное мышление. Каракури. Фото предоставлено пресс-службой ЕВРАЗа

Например, сегодня, для того чтобы быть инженером недостаточно базового высшего технического образования, нужно помимо всего прочего уметь работать с огромным объемом аналитической информации, и этому нужно научить. Грамотное ведения технологического процесса предполагает обработку большого количества данных, что, например, позволяет быстро принимать решения о выборе оптимального режима работы оборудования. Важно не просто быть безмолвным посредником между технологией и компьютером, но и понимать причинно-следственные связи, чтобы добиваться стабилизации процессов производства, совершенствовать технологии.

Если вернуться к конкурсу, то помимо обучения наши конкурсанты проходят серьезный отбор на предприятиях и только лучшие из лучших в своих профессиях едут представлять компанию на конкурсе Хайтек.

– Можно ли сегодня рабочему ЕВРАЗа дорасти до руководящего поста? Как работает кадровый лифт?

– В основе любых программ развития лежит мотивация. Человек сам должен хотеть развиваться. Развитие не всегда означает движение вверх по карьерной лестнице от рабочего к руководителю. Мы с огромным уважением относимся к людям рабочих профессий, к тем, кто развивается и совершенствуется в рамках своей профессий, становится наставником. Считаем, что совсем не обязательно каждому становиться руководителем цеха или управляющим директором. Те же, кто имеет амбиции управленца, имеют возможность получить среднетехническое или высшее образование (если такового нет) без отрыва от производства, проходя практику на рабочем месте и участвуя в реальных проектах.

У нас есть корпоративные программы, которые поддерживают и продолжают базовое академическое образование.

Есть уровневые программы для руководителей – к примеру, уже упомянутая программа «Новые лидеры ЕВРАЗа» (НЛЕ), которая позволяет выявлять потенциальных управленцев среднего звена, давать им как академические знания, так и умения применять эти знания на практике, доводить до реально выполненных проектов с экономическим эффектом. Примеров тому, как развиваются с позиций линейных руководителей до директоров, – не один и не два. Это массовое явление на предприятиях ЕВРАЗа.

Конкурс профессионального мастерства среди школьников. Фото предоставлено пресс-службой ЕВРАЗа

По статистике, более 50% выпускников НЛЕ занимают в компании ключевые позиции, т.е. стали директорами и даже вице-президентами компании. Это очевидный успех программы. Даже те компании, которые ставят себе задачу вырастить и подготовить кадры на конкретные позиции, не всегда могут похвастаться такими результатами.

– Какую роль в развитии ЕВРАЗа играют конкурсы профессионального мастерства и Чемпионат «Хайтек» в том числе?

– Конкурсы профессионального мастерства служат прежде всего повышению престижа рабочих профессий и инженерных специальностей. Был такой период, когда их ценность потерялась: многим важно было поступить в вузы и получить профессии, которые связаны с коммерческой деятельностью. Казалось, так можно хорошо заработать. А история про рабочие профессии ушла на задний план. Но эта ситуация, к счастью, изменилась. Такие конкурсы, как «Хайтек», получили поддержку на государственном уровне и стали поднимать престиж рабочих профессий – чтобы рабочие и инженеры поверили в себя, осознали ценность своего статуса, поняли, как развиваться в своей профессии, к чему стремиться.

Любой конкурс – это про развитие. Когда ты находишься в ситуации конкуренции, хочется быть первым, улучшить себя, увидеть, какие области еще надо освоить, чтобы в следующем году обязательно оказаться победителем. Это справедливо на 100% для ЕВРАЗа.

Приятно, когда наши команды получают призовые места, становятся первыми в номинациях. Но нам важно, чтобы ребята кроме получения медалей расширяли свой кругозор, видели перспективы развития, осваивали новые технологии, современное оборудование, смогли применить на предприятии новые навыки и умения. Это та энергия, которая двигает компанию вперед.

Кроме того, нам важно, чтобы эксперты, которые готовят ребят к конкурсу, в общении со своими коллегами-экспертами из других предприятий, получили максимум информации о новых методах работы, технологиях, оборудовании, программном обеспечении. Мы видим, что конкурсные задания усложняются год от года и нам важно учиться на своем и чужом опыте, чтобы двигать наши технологии вперед, внедрять передовые методы работы.

– Как работает система наставничества на предприятиях ЕВРАЗа?

– ЕВРАЗ – это большая команда, где высокий профессиональный уровень как раз могут обеспечивать наставники. Программа мотивации наставничества основана на том, чтобы коллеги были заинтересованы в передаче знаний. Быть экспертом-наставником – это ценно, можно развиваться в своей профессии. Мы как компания поощряем это направление.

Елена Самсонова пообщалась с экспертами на чемпионате Хайтек. Фото предоставлено пресс-службой ЕВРАЗа

– Вы говорили, что в ЕВРАЗе обучение проходит не только рядовой кадровый состав, но и руководящий. Есть ли в этом процессе конкуренция?

– Есть, ведь конкуренция хороша тем, что позволяет развиваться, раскрываться. Участие в образовательных программах предполагает, что человек должен предварительно проявить себя в корпоративных состязаниях. Например, чтобы попасть в программу «Новые лидеры ЕВРАЗа», надо сначала пройти отборочный этап и выиграть конкурс среди своих коллег, помимо высоких результатов тестирования, нужно рассказать, как ты собираешься применять полученные знания и умения на практике, что ты готов сделать, чтобы довести свои идеи (инициативы) до внедрения и получения реальных экономических эффектов.

– Любая техническая революция и модернизация не обходится без участия инженерных кадров. Как вы решаете вопрос с подготовкой молодых специалистов инженерных специальностей, с профориентацией молодежи?

– Это большая системная работа. Огромное количество активностей идет во всех компаниях страны. Эта задача давно вышла за рамки работы только предприятий или только образовательных учреждений. Есть компании, которые системно ведут профориентационную работу начиная с детского сада. Эта работа продолжается в школах и образовательных учреждениях среднего и высшего образования. Выделить отсюда одно конкретное направление работы, которое главным образом влияет на систему подготовки инженеров, крайне сложно. Для того, чтобы заинтересовать школьников работой на предприятии, нужно заинтересовать их изучением профильных предметов таких как физика, математика, химия и пр. Ребятам важно объяснить, что будущее не только за программистами, юристами, менеджерами. У инженеров много профилей и специализаций. Быть инженером – это сложно, но очень интересно. Это возможность развивать целые отрасли экономики, а возможно создавать новые.

Мы сейчас очень активно взаимодействуем с несколькими образовательными учреждениями. Это учебные заведения среднего-профессионального и высшего образования регионов, где находятся предприятия ЕВРАЗа. Нам давно стало понятно, что в одиночку нам не справится. Предприятиям без учебных заведений, учебным заведениям без предприятий. В последние годы пришло понимание, что и учебные заведения разных регионов могут вполне успешно сотрудничать. Раньше это казалось очень мало реальным.

Призеры и награжденные на Хайтеке участники от ЕВРАЗа. Фото предоставлено пресс-службой ЕВРАЗа

Учебные заведения и предприятия вместе работают над повышением имиджа инженерных специальностей, вместе занимаются привлечением студентов, а для этого нужно кардинально пересматривать стандартные программы обучения, включать в эти программы больше практики, не просто ознакомительной, но и проектной, т.е. давать возможность студентам любого курса участвовать в реальных проектах предприятий, решать сложные инженерные задачи.

– В сложившейся социально-экономической ситуации меняется рынок труда: растут требования к уровню профподготовки кадров, появляются новые профессии. Как в связи с этим действует ЕВРАЗ?

– Безусловно, технический уровень предприятий сегодня требует подготовленных кадров. Банально, но мы сталкиваемся с тем, что людей не хватает. Сказываются последствия демографической ямы. Те, кто достиг пенсионного возраста, начинают уходить, а новые кадры не приходят в том количестве, которое нам нужно. Многие уезжают из маленьких городов в мегаполисы. Когда-то всё вернется на круги своя, но мы не можем обходиться без людей здесь и сейчас. Поэтому помимо стандартной профориентационной работы, о которой мы с Вами поговорили, большой работы по привлечению персонала в том числе из других регионов, нам важно понять, какие навыки и процессы могут быть заменены, роботизированы. Помимо этого, мы ставим перед собой задачу вывода людей из опасных условий, сокращения кол-ва вредных и опасных факторов, влияющих на работника. Поэтому нужны новые «умные» технологии, роботизация и автоматизация.

Участники программы Новые лидеры ЕВРАЗа. Фото предоставлено пресс-службой ЕВРАЗа

– Ваш совет молодым людям, которые сегодня стоят перед выбором профессии. Какие перспективы у тех, кто выберет дорогу в ЕВРАЗ?

– Не нужно бояться идти в сложные, на первый взгляд, отрасли. Ребята часто недооценивают свои возможности, не решаются идти в инженерную сторону, потому что им кажется, что это им не по силам. Но важно понимать, что есть много программ, которые помогают сложные вещи объяснять простым языком. Например, многие предприятия совместно с учебными заведениями сделали онлайн-продукты, в которых можно попробовать себя изобретателем, инженером, понять, каких знаний не хватает и как их получить. Огромное количество передовых школ и вузов, те же Физтех, Бауманка, на своих сайтах предлагают онлайн-курсы для педагогов и школьников.

Немаловажный фактор для выбора профессий – размер оплаты труда. Средняя зарплата на предприятиях ЕВРАЗа – 70 тысяч рублей. Есть ряд остродефицитных профессий, где зарплата – от 150 тысяч рублей и выше.

Крупное предприятие – это еще и большой объем социальных льгот и гарантий, в том числе – медицинское страхование, оздоровление, льготы на питание, отдых для детей работников, отдельная важная сфера – это создание условий для занятий спортом и творчеством. Всё это помогает нашим сотрудникам чувствовать стабильность и заботу со стороны компании, дает возможность раскрывать свой профессиональный и творческий потенциал.