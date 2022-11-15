Российские силы уничтожили 1400 украинских военных в боях за Павловку

Боевая работа подразделения разведки Западного военного округа в зоне проведения специальной военной операции. Фото: Пресс-служба Минобороны РФ/ТАСС

В Минобороны России подтвердили, что 14 ноября в результате успешных наступательных действий российских войск полностью освобожден населенный пункт Павловка Донецкой Народной Республики. Киевский режим заплатил огромную цену за удержание укрепленных позицией. Это стало понятно, когда их заняли наши военнослужащие.

«В ходе боев за Павловку российскими войсками уничтожено до 1400 украинских военнослужащих, два самолета Су-25 воздушных сил Украины, вертолет Ми-8, 12 танков, 27 боевых машин пехоты и до 30-ти других боевых бронированных машин. Кроме того, уничтожено 6 артиллерийских орудий, в том числе две артиллерийские системы М777, производства США, более 25-ти автомобилей различного назначения и 28 беспилотных летательных аппаратов», - перечислил на прошедшем брифинге официальный представитель Минобороны Игорь Конашенков.

Генерал-лейтенант подчеркнул, что «российские войска продолжают наступательные действия».

Он традиционно сообщил о потерях ВСУ на отдельных рубежах: на Купянском направлении активными действиями российских войск сорвана атака двух ротных тактических групп ВСУ, что у Куземовки под ударами артиллерии и огнеметов потеряли до 100 военнослужащих, а на Красно-Лиманском - до 90.

С ними сожжены десятки танков, бронированных машин и пикапов.

За сутки подразделениями противовоздушной обороны, авиацией, ракетными войсками и артиллерией поражены: три снаряда реактивной системы залпового огня «HIMARS», 7 беспилотников, склад боеприпасов у Красногоровки, 6 пунктов управления ВСУ, а также 82 артиллерийских подразделения на огневых позициях, живая сила и военная техника в 178-ми районах.

БОЕВАЯ СВОДКА

Всего с начала проведения специальной военной операции уничтожены:

333 - самолета.

176 - вертолетов.

2511 - беспилотных летательных аппаратов.

388 - зенитных ракетных комплексов.

6614 - танков и других боевых бронированных машин.

891 - боевая машина реактивных систем залпового огня.

3581 - орудие полевой артиллерии и минометов.

7227 - единиц специальной военной автомобильной техники.