Песков заявил, что отвечать критикующим Путина на G20 будет Сергей Лавров

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. Фото: REUTERS

Во вторник, 15 ноября, общение с официальным представителем Кремля журналист «Комсомольской правды» начал с такого вопроса…

… - Дмитрий Сергеевич, в эти минуты на Бали открылась первая сессия двухдневного саммита лидеров стран «большой двадцатки». И господин Шольц, и его единомышленники уже выразили сожаление, что не приехал Владимир Путин. А Владимир Владимирович не жалеет, что не полетел в Индонезию на встречу с коллегами и не принимает участия в их дискуссиях, где звучит критика России?

- Россия представлена на достойном уровне нашим министром иностранных дел, - ответил Песков. - Голос России слышен, Сергей Лавров провел там множество двусторонних контактов, поэтому Россия присутствует на должном уровне.

- Но вот на «большой двадцатке» уже звучит критика в адрес России, Владимира Путина, - продолжил я. - Владимир Владимирович будет как-то на нее отвечать?

- Наш министр, - сказал пресс-секретарь, - оперативно реагирует на эту критику. И наши эксперты в ходе согласования документов выражают несогласие с этой критикой.

- То есть, они представляют точку зрения президента, я правильно понимаю?

- Безусловно, - считает Песков. - Внешняя политика в нашей стране определяется президентом. А на международном уровне ее представляет министр иностранных дел.

- Спасибо.