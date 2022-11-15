Наталия Орейро едет в Россию на съемки главного новогоднего кино

Наталья Орейро снимется в фильме "Письмо Деду Морозу". Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

В Москве прошла защита анимационных фильмов и картин для детской и семейной аудитории. Создатели представляли проекты, которые претендуют на государственные субсидии, с помощью которых планируют дофинансировать свое кино. Презентовали тридцать проектов. Самым обсуждаемым из них в соцсетях стал фильм «Письмо Деду Морозу» - это все из-за того, что там планируют снять артистку Наталию Орейро. Живет звезда сериала «Дикий ангел» с мужем и сыном в столице Аргентины. В Буэнос-Айресе Орейро и работает, но периодически приезжает в Россию, где у нее много поклонников. Год назад Наталья Орейро получила российское гражданство.

Мы узнали подробности об этом кино. В ролях картины «Письмо Деду Морозу»: Дмитрий Назаров, Наталия Орейро, Риналь Мухаметов, Надежда Михалкова. Создатели просят поддержать этот проект на сумму 690 миллионов рублей. Очень краткий синопсис: жизнь юриста Петра Безуглова идет по ежедневным правилам, которые он соблюдает; но однажды его сын находит письма – их Петя писал в детстве Деду Морозу; мальчик опускает их в новогодний почтовый ящик и детские желания Петра начинают сбываться и тут все начинается - это же влияет не только на его жизнь… Режиссер картины Кирилл Кузин сообщил на защите проекта, что представленные артисты – это не «дрим-каст» (то есть не просто мечты создателей картины об актерах, которых они видят на этих ролях): «Наталия Орейро уже забукирована. Даже даты свои она дала». Также подтвердили свое участие создателям картины и российские звезды. «Письмо Деду Морозу» - проект киностудии им. Горького. При его подготовке провели анализ проектов киностудии, который показал: главные хиты киносмотрения (помимо детско-юношеских) - это еще и праздничное новогоднее кино. Сценарий писали больше двух лет с прицелом сделать большую новогоднюю историю для всей семьи, которая станет «культурным кодом». Среди декораций естественно будет резиденция Деда Мороза в Великом Устюге, в сценарии множество смыслов с прицелом «на подумать» и новогоднее настроение. Планируют совместить и киносъемку, и анимацию. Выход нового новогоднего кинохита запланирован на 2025 год.

Наталья Орейро на концерте в Екатеринбурге, 2019 г. Фото: Алексей БУЛАТОВ

45-летняя Наталия Орейро в отличной форме: снимается в кино и сериалах, поет. Российским киношникам она сообщила свободные даты в своем графики для съемок в нашей стране. Ранее Орейро в интервью ни раз подчеркивала связь с русской культурой: «С первого же визита в Россию в 2001 году я почувствовала большую духовную связь с этой нацией. Я почувствовала себя очень близкой с этими людьми, с их культурой и историей. История России - это очень мощная, большая история, полная храбрости, мужества, выносливости. Меня всегда восхищало не только то, как преодолевают боль войн, но и проявление в искусстве. Я поклонница великих русских писателей и поэтов».