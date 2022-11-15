МТС вместо “букинга”: в России запустили новый сервис бронирования отелей

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МТС запустила новый сервис бронирования отелей – теперь на сайте travel.mts.ru можно выбрать и забронировать номера в 14 тысячах отелей и гостиниц по всей России. Новый сервис предлагает отели на любой кошелек: от бюджетных гостевых домов до люксовых номеров таких сетей как Cosmos Hotel Group, Hilton, Marriott, Radisson и многих других.

На сайте представлены предложения от отелей и гостиниц только с высоким уровнем успешных заселений (99,5%). Ну а если вдруг что-то пойдет не по плану, МТС Travel дает гарантию заселения в другом ближайшем объекте с аналогичными условиями.

Кроме гарантии бронирования, компания обещает увеличивать количество отелей на сайте, а также повышать актуальность информации о номерах и гостиницах. Это произойдет в том числе за счет ввода новых отечественных объектов и подключения зарубежных отелей. Так, уже сейчас на сайте можно выбрать и оплатить российской картой отели в Турции - таким образом в номер можно будет заселиться, потратив только рубли и не доплачивая ничего в валюте.

По словам генерального директора МТС Travel Вадима Мельникова, в ближайшее время в новый сервис для путешественников добавятся скидки на аренду машин, самокатов, большой пакет интернета, а также возможность слушать музыку и читать книги, покупать билеты на интересные мероприятия. Это станет отличительной чертой нового сервиса - он позволит не только бронировать отели, но полноценно планировать свои путешествия и отдых, получая скидки и бонусы экосистемы МТС.

В ближайшее время компания запустит мобильное приложение, в среднесрочной перспективе расширит выбор услуг - к бронированию отелей добавятся билеты на авиа и жд транспорт, экскурсии и туры.