Индивидуальных предпринимателей из новых регионов России могут освободить от госпошлин

Председатель комитета Государственной думы РФ по госстроительству и законодательству Павел Крашенинников. Фото: Михаил ФРОЛОВ

… - Павел Владимирович, доброе утро! Наконец-то! Третий день не могу до тебя дозвониться. Правильно ли я понял, что у тебя очень много работы «привалило» - в связи с вхождением в состав России четырех новых территорий.

- Спасибо тебе, Александр, за терпение. Ну, вот так вот, не получалось с тобой связаться.

Да, у нас много разных юридических историй, связанных, в том числе, и с новыми территориями. (Речь о ДНР, ЛНР, Херсонщине и Запорожье. - А.Г.) Появился целый блок поправок, в том числе, и в гражданской сфере.

- А если конкретнее?

- Мы вот только что в Госдуме приняли закон, который, ну, фактически включает в российскую юрисдикцию юридических лиц новых республик и новых областей.

- А юридические лица - это…

- … это предприятия, организации. Конечно, кроме экономики, там и социальный блок тоже.

- Так?

- Вот. Всего их больше 30 тысяч. (Предприятий и организаций. - А.Г.)

Там еще нюансы в том, что, если в Луганске и Донецке, в целом на Донбассе, начиная с 2014-го, все же формировалось законодательство, оно такое, достаточно близкое было к российскому… И там проблем, на наш взгляд, несколько меньше с вхождением в российскую юрисдикцию.

В областях же…

- Херсонской и Запорожской

- Там - да, хуже.

Ведь у них же действовало украинское законодательство. Хуже и потому, что там были другие организационно-правовые формы, которые у нас не предусмотрены.

- А можешь дать иллюстрацию, что ли - как мы новые наши регионы адаптируем к нашему законодательству?

- На мой взгляд, в налоговой сделали достаточно хороший ход.

Сначала всех - тех самых юридических лиц включили - автоматически - во временный реестр. До оформления новых учредительных документов.

А еще до конца года они будут введены в наш реестр. И станут работать вполне себе на нормальной основе.

А если юридическое лицо не хочет быть российским, то оно может оставаться украинским…

- Интересно звучит!

- Может быть иностранным каким-то, при этом у них есть право на прежней создавать филиал либо представительство.

- У нас, в России, на наших новых территориях.

- Такое тоже возможно.

- Так, это интересно.

- Если не хотят, то, соответственно, оно (юридическое лицо. - А.Г.) уходит из нашей юрисдикции и, выражаясь канцеляризмами, не осуществляет свою деятельность.

Я здесь просто хочу заметить, что были горячие головы, которые говорят, давайте там все отберем и так далее. Нет, этого не будет.

Думаю, в скором времени будут приняты и такие поправки, чтобы и индивидуальные предприниматели, и юридические лица наших новых регионов вообще не платили государственную пошлину. Это тоже важно

- А много еще предстоит принять поправок, законов?

- Достаточно… Это и налоговое, и таможенное законодательство, и все то, что касается преодоления последствий неправильной внешнеэкономической деятельности. Немало ожидается и точечных поправок, которые будут, ну, по жизни необходимы.