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15 ноября 2022 11:46

Индивидуальных предпринимателей из новых регионов России могут освободить от госпошлин

Глава Комитета Госдумы по законодательству Павел Крашенинников рассказал политическому обозревателю KP.RU Александру Гамову, как новые регионы начинают жить по российским законам
Александр ГАМОВ
Александр ГАМОВ
Председатель комитета Государственной думы РФ по госстроительству и законодательству Павел Крашенинников.

Председатель комитета Государственной думы РФ по госстроительству и законодательству Павел Крашенинников.

Фото: Михаил ФРОЛОВ

… - Павел Владимирович, доброе утро! Наконец-то! Третий день не могу до тебя дозвониться. Правильно ли я понял, что у тебя очень много работы «привалило» - в связи с вхождением в состав России четырех новых территорий.

- Спасибо тебе, Александр, за терпение. Ну, вот так вот, не получалось с тобой связаться.

Да, у нас много разных юридических историй, связанных, в том числе, и с новыми территориями. (Речь о ДНР, ЛНР, Херсонщине и Запорожье. - А.Г.) Появился целый блок поправок, в том числе, и в гражданской сфере.

- А если конкретнее?

- Мы вот только что в Госдуме приняли закон, который, ну, фактически включает в российскую юрисдикцию юридических лиц новых республик и новых областей.

- А юридические лица - это…

- … это предприятия, организации. Конечно, кроме экономики, там и социальный блок тоже.

- Так?

- Вот. Всего их больше 30 тысяч. (Предприятий и организаций. - А.Г.)

Там еще нюансы в том, что, если в Луганске и Донецке, в целом на Донбассе, начиная с 2014-го, все же формировалось законодательство, оно такое, достаточно близкое было к российскому… И там проблем, на наш взгляд, несколько меньше с вхождением в российскую юрисдикцию.

В областях же…

- Херсонской и Запорожской

- Там - да, хуже.

Ведь у них же действовало украинское законодательство. Хуже и потому, что там были другие организационно-правовые формы, которые у нас не предусмотрены.

- А можешь дать иллюстрацию, что ли - как мы новые наши регионы адаптируем к нашему законодательству?

- На мой взгляд, в налоговой сделали достаточно хороший ход.

Сначала всех - тех самых юридических лиц включили - автоматически - во временный реестр. До оформления новых учредительных документов.

А еще до конца года они будут введены в наш реестр. И станут работать вполне себе на нормальной основе.

А если юридическое лицо не хочет быть российским, то оно может оставаться украинским…

- Интересно звучит!

- Может быть иностранным каким-то, при этом у них есть право на прежней создавать филиал либо представительство.

- У нас, в России, на наших новых территориях.

- Такое тоже возможно.

- Так, это интересно.

- Если не хотят, то, соответственно, оно (юридическое лицо. - А.Г.) уходит из нашей юрисдикции и, выражаясь канцеляризмами, не осуществляет свою деятельность.

Я здесь просто хочу заметить, что были горячие головы, которые говорят, давайте там все отберем и так далее. Нет, этого не будет.

Думаю, в скором времени будут приняты и такие поправки, чтобы и индивидуальные предприниматели, и юридические лица наших новых регионов вообще не платили государственную пошлину. Это тоже важно

- А много еще предстоит принять поправок, законов?

- Достаточно… Это и налоговое, и таможенное законодательство, и все то, что касается преодоления последствий неправильной внешнеэкономической деятельности. Немало ожидается и точечных поправок, которые будут, ну, по жизни необходимы.

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