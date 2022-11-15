Дмитрий Харатьян заявил о готовности к мобилизации 24-летнего сына: "Отмазывать не буду"

Дмитрий Харатьян с сыном Иваном. Фото: Борис КУДРЯВОВ

С конца февраля Дмитрий Харатьян, в отличие от многих коллег по цеху, не раз высказывался в поддержку спецоперации и неоднократно ездил на Донбасс. В большом интервью Вячеславу Манучарову на YouTube-канале "Эмпатия Манучи" артист в очередной раз подтвердил, что никогда не хотел уехать из России, и даже готов к тому, что его единственный сын отправится воевать. Приводим главные цитаты из интервью.

ОБ УЕХАВШИХ АРТИСТАХ

- Время покажет, история рассудит. Люди, которые сделали этот выбор, они ведь тоже за Россию. А некоторые из нас пытаются повесить на них какие-то ярлыки. Я уважаю их за талант, за их выбор. Да, я с этим выбором не согласен, но у меня нет презрения. И я не считаю их предателями, кстати.

Для артиста самое ценное - не деньги, не слава, а любовь народа, которой можно добиться только своим служением. Уехавшие эту любовь потеряли. И это драма, это трагедия.

О ДОНБАССЕ И КОНЦЕРТАХ ДЛЯ РАНЕНЫХ

- Последние восемь лет мирные люди погибали. И наша страна не могла пройти мимо. Я поехал на Донбасс 19 июня, в день медицинского работника. Мы с Настей Макеевой были в Макеевке. Должны были выступать в госпитале, уже подготовили актовый зал. Но в последний момент выступление отменили - появились сведения, что может начаться бомбардировка. И мы просто ходили по палатам, поздравляли медработников, пели для раненых под гитару. И действительно, через полчаса мы услышали залпы. Страшно не было. На миру и смерть красна. Я не то чтобы ехал туда умирать, но предполагал, что всё может быть. И все равно, помнишь, как в "Бременских музыкантах": "Мы свое призвание не забудем - смех и радость мы приносим людям".

Дмитрий Харатьян на сцене. Фото: Кристина БЕЗБОРОДОВА

О СЫНЕ И МОБИЛИЗАЦИИ

- Моему сыну 24 года, он не служил из-за проблем со зрением. Но в военное время он призывной. Если получит повестку - пойдет служить. И дело даже не в том, что я такой правильный, такой государственник. А в нём самом. Я его хорошо знаю, мы говорим на эти темы. И он пойдет, конечно, если будет необходимость. Он считает, что, если нужно будет выполнить долг, - пойдет и выполнит. Отмазывать не буду.

О СЛУЖБЕ В АРМИИ

- Я в свое время и сам не отмазывался от службы в армии. Я был известным, популярным артистом: закончил театральное училище, имел уже 10 ролей в кино, мои фотографии печатали на обложках журналов. Мне было 24 года, у меня была жена и маленький ребенок, когда меня призвали в армию. И я не откосил. Я понимал, что мне просто стыдно будет это делать - говорить, что я писаюсь по ночам и так далее.

О ДОЧЕРИ - ГРАЖДАНКЕ ШВЕЦИИ

- Она была в браке со шведом иранского происхождения. Получила гражданство, живет в Стокгольме. Политику я с ней не обсуждал во избежание конфликтов. Я точно знаю, что дочь не активная, у нее нет особой гражданской позиции. Но она находится в очень прокаченной среде. Дочь работает в центре для эмигрантов, помогает иностранным гражданам адаптироваться к жизни в Европе. Думаю, украинцев там много. А у нее фамилия Харатьян: думаю, из-за меня и моей позиции ей сложновато в этой среде. Там определенное отношение к русским и к России - она уже сталкивалась с русофобией. Но жить там - это её выбор, я по этому поводу не тревожусь. Она давно там живет, это уже вторая родина. Она нашла себя там, стала нужной и востребованной. И вряд ли она вернётся.