ПСБ выдал ипотеку 150-тысячному участнику накопительно-ипотечной системы Минобороны

ПСБ оформил военную ипотеку 150-тысячному военнослужащему Министерства обороны, который приобрел жилье в рамках накопительно-ипотечной системы. Кредит от ПСБ получил военнослужащий из Владикавказа.

Торжественная церемония прошла в правительстве республики Северная Осетия-Алания. Военнослужащего поздравили вице-президент, директор департамента сети ПСБ Дмитрий Макеев и руководитель ФГКУ «Росвоенипотека» Константин Ярославцев. В церемонии также приняли участие заместитель председателя правительства республики Русланбек Икаев и министр строительства и архитектуры республики Константин Моргоев.

Военная ипотека - одна из наиболее востребованных мер господдержки, которой ежегодно пользуются десятки тысяч россиян.

- Для ПСБ стратегически важно обеспечить доступные условия жилищного кредитования для военнослужащих и членов их семей. Банк активно развивает финансовые инструменты, с помощью которых военнослужащие по всей стране приобретают жилье, - отметил Дмитрий Макеев. - Программы ПСБ позволяют купить ипотечное жилье без первоначального взноса, по привлекательным ставкам и при этом провести сделку полностью дистанционно из любой точки страны.

Дмитрий Макеев напомнил, что заемщики также могут воспользоваться всеми существующими механизмами государственной поддержки, в том числе средствами материнского капитала.

- За счет этого военная ипотека от ПСБ пользуется большим спросом и позволяет нам активно наращивать жилищное кредитование, - добавил Дмитрий Макеев.

В свою очередь Константин Ярославцев заметил, что накопительно-ипотечная система стала основной формой жилищного обеспечения военнослужащих. На сегодняшний день участниками системы являются более 635 тысяч военнослужащих, и уже более 330 тысяч из них реализовали свои права на обеспечение жильем.

- За годы своего существования накопительно-ипотечная система доказала, что является эффективным инструментом в решении жилищного вопроса, - сказал Константин Ярославцев. - Постоянное взаимодействие ФГКУ «Росвоенипотека» с лидерами ипотечного кредитования в части улучшения условий программ, а также возможность использовать совместно с механизмами НИС и иные меры государственной поддержки, включая поддержку многодетных семей, позволяют системе в полной мере соответствовать всем современным потребностям военнослужащих, а сам процесс приобретения жилья сделать максимально доступным и комфортным.