Путину предложили сделать Мариуполь и Мелитополь «Городами воинской славы»

Владимир Путин провел очередное заседание оргкомитета «Победа». Фото: Михаил Метцель/POOL/ТАСС

Владимир Путин провел очередное заседание оргкомитета «Победа». На таких встречах обсуждают награждение городов почетными званиями и строительство новых мемориалов, посвященных войне.

- Попытки ряда государств переписать мировую историю становятся всё агрессивнее. Цель: лишить нас ориентиров, в конечном счете ослабить Россию и повлиять на её суверенитет, - заявил в самом начале президент.

- Искажение истории, размывание ценностей – с этих мифов и начинается раскачка государств. Такой сценарий уже обкатан на Украине. Были попытки поступить также с нашей страной, но мы вовремя и достаточно твердо поставили заслон, - глава страны напомнил о важности оргкомитета.

Путин заметил, что в такие непростые времена нам важно сохранять память о прошлом. Награждения городов почетными званиями – один из способов это сделать.

Академик РАН Геннадий Красников рассказал, что ученые одобрили две заявки на присвоение званий Города воинской славы. Вообще эту тему закрыли в 2015 году, но теперь у России появилось четыре новых региона с новыми городами. Поэтому награждения можно возобновить.

Академики согласились с важностью Мелитополя и Мариуполя. Первый – это сухопутные ворота в Крым и главный узел сопротивления от немцев в Донбасской операции. А с десанта в Мариуполе началось освобождение Украины.

Еще девять мест предложено сделать Городами трудовой доблести:

+ Горловку и Луганск - за поставки угля.

+ Орск – во время войны стал центром металлургии.

+ Якутск – ресурсная база для оборонки, где добыли 40 тонн золота и более половины всей слюды для изоляции электроприборов.

+ В Златоусте делались электроприборы.

+ Астрахань поставляла еду и ремонтировала речные суда.

+ Вологда стала крупнейшей базой ремонта паровозов.

+ Норильск был основным поставщиков никеля.

+ Каспийск делал минометы, глубинные бомбы, пистолеты-пулеметы.

На заседании оргкомитета Путин никакого решения не принял. Здесь только делаются предложения, а потом президент выпускает отдельный указ.

В России сейчас 45 городов воинской славы. После получения почетного звания в городе ставится стела с гербом города и текстом указа. На 23 февраля, 9 мая и День города обязательно должны быть праздничные салюты.

Городов трудовой доблести 44. Они тоже получают стелу с гербом и текстом указа. Праздничные салюты обязательно положены на 1 мая, 9 мая и День города.

Крым и Брянская область предложили восстановить на их территории нацистские концлагеря. Они станут музеями преступлений против нашего народа. В Крыму – это концлагерь "Красный" около Симферополя. На Брянщине – "Дулаг-142". Из-за того, что после войны на территории концлагеря заработал закрытый завод, часть исторических построек сохранилась. Сейчас они могут стать основой музея.

- Мы никогда не должны забывать о том, что победа была добыта представителями всех народов Советского Союза. В то же время почти 70% потерь в Великой Отечественной приходится на РСФСР. Это тоже исторический факт! – заявил в самом конце Путин.