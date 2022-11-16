Начался полуфинал конкурса «Твоя история с билайном». Голосуй за самые невероятные истории

Конкурс историй о том, как один звонок или СМС могут изменить жизнь, приуроченный к 30-летию билайна, выходит на финишную прямую. Начался полуфинал, в рамках которого все желающие могут поддержать авторов самых запоминающихся рассказов, отдав за них свой голос.

ВЕРНУЛИСЬ ДОМОЙ

Первое голосование в рамках полуфинала стартовало среди жителей Москвы и области, познакомиться с историями можно здесь. По данным организаторов, рассказов поступило сотни, причем каждый из них интересен, а порой даже кажется невероятным и поразительным. При этом некоторые случаи можно объединить тематически. Например, среди москвичей связь билайн спасла 15 заблудившихся грибников, которые смогли вернуться домой. 20 человек оператор выручал за границей во время путешествий. Еще 25 пар нашли свою любовь и поженились.

ВСТРЕТИЛИ СВОЮ ЛЮБОВЬ

Голосование среди полуфиналистов в регионах начнется немного позже. Так, ссылки на голосование за истории в западной части РФ будут опубликованы с 17 по 19 ноября. Приоткроем немного завесу. Благодаря билайну у жителей Санкт-Петербурга, Мурманска, Сыктывкара, Вологды, Архангельска и других городов тоже произошли удивительные случаи в жизни. Например, мобильная связь десятки раз помогала при родах, в результате которых появились на свет больше 15 прекрасных мальчиков и более 22 девочек. Кроме того, еще 25 историй были связаны с любовью, а дважды главным героем становился кот.

СПАСЕНИЕ ОТ МЕДВЕДЯ И ПЧЕЛ

В центральной России голосование начнется с 20 по 22 ноября. Здесь оператор больше 50 раз помог абонентам встретить свою настоящую любовь, более 17 потеряшек найти дорогу домой, еще 15 человек спаслись при отказавшей технике где-то в глуши. Были и более редкие случаи. Например, два раза билайн помог пользователям справиться с боязнью пчел, одна история связана со спасением при столкновении с медведем, еще один человек выиграл в конкурсе оператора айфон, чему чрезмерно раз, еще два ловких пользователя сдали на отлично экзамены, и три котика обрели дом и любовь благодаря апперу.

ПОСВЯЩАЛИ СТИХИ И БЫЛИНЫ

На востоке голосование начнется с 23 по 25 ноября. Здесь более 20 историй связаны с грибами, рыбалкой, лесом и природой. Почти 50 рассказов про любовь и семью. Еще 12 абонентов прислали стихи, былины и сказки, посвященные билайну, а в 12 случаях и вовсе фигурировали автомобили. Кроме того, 24 человека рассказали, что получили от оператора не только хорошую связь, но и подарки, выигрыши, скидки, персональные условия.

ВЫРУЧАЛИ В НЕСТАНДАРТНЫХ СИТУАЦИЯХ

На юге поддержать самые интересные истории можно будет с 26 по 28 ноября. Здесь случаи не менее интересные. Например, один теленок родился благодаря тому, что в сельской местности ловила сеть билайна. Еще одна семья спаслась от медведя благодаря сим-карте, с котиками истории тоже были, эти пушистики прислали свои благодарности. Еще 7 человек рассказали о помощи операторов билайна, которые выручили их в нестандартных ситуациях, хотя могли бы этого и не делать. Но человечность и желание прийти на помощь для них в приоритете.

ВАЖНО

Итоги народного голосования за приз зрительских симпатий — а это промокоды в интернет-магазин билайна — мы подведем до 1 декабря.

Напомним, что суперфинал конкурса «Твоя история с билайном» пройдет в Москве 8 декабря, где все пять финалистов получат 30 лет связи билайн без абонентской платы, а победитель - один миллион рублей.

15 декабря на сайте билайна можно будет посмотреть спектакль с участием профессиональных актеров театра и кино, основанный на пяти самых захватывающих историях по результатам региональных полуфиналов.

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