Как сэкономить на бытовой технике и не прогадать с качеством

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Эксперты одного из крупнейших интернет-ритейлеров страны Ситилинка рассказали, как не попасться на удочки маркетологов и отыскать оптимальное соотношение цены и качества.

Не гонитесь за известными брендами

Самый популярный или дорогой - не равно самый лучший. Пусть вас не пугают марки вроде Chuwi, Teclast, Hiper и Hyundai. Смотрите на характеристики товара, многие из них не уступают по функционалу и качеству более разрекламированным моделям. Ознакомьтесь с отзывами тех, кто уже приобрел и успел попользоваться устройством. Многие заботливо публикуют целые обзоры. Гораздо важнее, чтобы техника отвечала конкретно вашим требованиям. Нет смысла переплачивать за имя бренда.

Обратите внимание на частные бренды сети

У многих ритейлеров есть собственные торговые марки: например, Starwind, Sunwind, Digma, Oklick. Для этого розничная сеть разрабатывает продукт, ориентируясь на популярные запросы своих покупателей. Затем она заключает контракт с проверенным производителем и предлагает этот товар на площадке под своим брендом. Продаётся такая продукция в большинстве случаев дешевле бренда-лидера на 10–30%, в зависимости от товарной категории. При этом, в качестве такой товар не обязательно будет уступать. Это связано с тем, что сеть не тратит деньги на маркетинг и рекламу, а продвигает товар только на своем сайте или торговых точках. Получается выгодно всем.

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Используйте возможности сайта

Поисковик в интернет-магазине позволяет не только вбивать ключевые слова, но и максимально сузить поиск. Для этого используйте фильтры, сортировку и сравнение. Если собираетесь обновить смартфон, заходите в нужную категорию и отметьте нужные параметры в настройках поиска: память, диагональ экрана, разрешение камеры, диапазон цен и какие-то важные для вас особенности. Например, поддержка 2SIM, родительский контроль или слот для карты памяти. После этого можете выбрать сортировку “от самых дешевых”, если нужно максимально сэкономить, или “по популярности”, если интересны модели, которые хорошо продаются и имеют много отзывов. Когда приглянулось сразу несколько гаджетов, выручает инструмент “сравнение”. На одной странице вам покажут несколько устройств и выделят строчки в характеристиках, которые их отличают друг от друга.

Собирайте ПК сами

Выбирая готовые комплекты, многие не задумываются, всё ли из них действительно им нужно. Даже, когда что-то прилагается “в подарок”, это зачастую отражается на стоимости основного товара. Например, иногда к игровым консолям идут игры, которые вам не особо интересны. А когда дело касается подбора компьютера, переплата может быть значительной. ПК можно и нужно собирать самому. Да, придется серьезно вникнуть в вопрос: почитать несколько статей, посмотреть обзор, задать вопросы на сайте или консультанту. Зато в итоге вы получите устройство конкретно под ваши нужды и значительно сэкономите.

Выбирайте 2-в-1

Вместо того, чтобы купить выпрямитель для волос и щипцы для завивки, можно приобрести универсальный стайлер. Мультиварка заменит и пароварку, и скороварку, и медленноварку, и мульти-пекарь. Многие роботы-пылесосы могут сделать и влажную уборку, а микроволновки часто поддерживают режим “Гриль”. Для домашнего офиса подойдет МФУ - это и принтер, и сканер, и ксерокс в одном. Так вы сэкономите не только деньги, но место дома.

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Выбирайте гаджеты, которые умеют экономить

Электроэнергия - ценный ресурс, а ещё и заметная статья расходов каждой семьи. Поэтому разумно выбирать бытовую технику, производители которой продумали этот вопрос заранее. Во время покупок ищите специальную отметку на устройстве. Она указывает, насколько рационально и экономично оно использует электричество. Самые энергоэффективные приборы помечены буквой A с одним или несколькими плюсами. От гаджетов с маркировкой E, F, G лучше отказаться, если есть альтернатива. Интересуйтесь дополнительными возможностями техники. Так, многие современные модели утюгов сами выключаются через 30 секунд, если ими перестают пользоваться. Для освещения выбирайте умные или энергосберегающие лампочки.

Откажитесь от одноразовых батареек

Лучше выбирать технику, которая работает от сети или аккумулятора. Если для ручного отпаривателя или детской игрушки нужны именно батарейки, то выбирайте аккумуляторные. Они прослужат вам порядка 5 лет. Использовать обычные батарейки не только не выгодно, но и крайне неэкологично. Если вам вам всё-таки пришлось это сделать, не забудьте выбросить их в специальный контейнер.

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Оформляйте самовывоз

Если речь идет не о крупногабаритной технике, то всегда можно сэкономить на доставке и забрать в ближайшем магазине сети бесплатно. Например, сеть Ситилинка составляет более 900 магазинов и пунктов выдачи по всей России – удобно сделать заказ на сайте и забрать в ближайшем пункте. Начиная с определенной суммы заказа, многие ритейлеры доставляют товары на дом бесплатно. Поэтому можно заранее запланировать покупку техники на какой-то месяц и купить всё необходимое сразу, либо договориться с кем-то из друзей или соседей и заказывать вместе.

Следите за акциями

Несколько раз в год интернет-ритейлеры проводят большие распродажи перед праздниками и в межсезонье. Самые известные - это Черная Пятница и Киберпонедельник. При этом каждый месяц публикуются новые акции: скидки на отдельные категории товаров, подарки за покупки, беспроцентные рассрочки и бесплатные дополнительные услуги. Можно подгадать и купить технику с максимальной выгодой. Но даже если конкретный товар нужен прямо сейчас и нет времени ждать распродажи, всё равно проверьте раздел с акциями. Вдруг на нужную категорию действует какой-нибудь промокод!