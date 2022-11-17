Государство помогает городам дышать свободнее

Новая система управления качеством воздуха позволит жителям десятков городов страны вдохнуть полной грудью. Фото: Shutterstock

Впервые я приехала в Братск в начале 2000-х. И те впечатления не забуду никогда. Запах от целлюлозно-бумажного комбината разносился по всей округе. Местные к нему хоть и «принюхались», но не замечать «ароматы» было невозможно. Возмущенным гостям города отвечали шуткой: до вас, мол, не пахло.

Братск - город-труженик, город мощного индустриального потенциала. Здесь и алюминиевый завод, и упомянутый мною ЦБК, и завод ферросплавов. Немалая нагрузка для населения в 220 тысяч человек. С советских времен к нему приклеился ярлык одного из самых грязных городов России. И это было очень обидно, потому что Братск находится в удивительно красивом месте севера Восточной Сибири. Начинался он со строительства Братской ГЭС, воспетой поэтом Евгением Евтушенко. Одновременно рос и город посреди мощных таежных лесов. И казалось бы, кому, как не ему, быть экологической гордостью Сибири. Но в годы промышленного подъема об этом не думали, поднимая на древко лозунг «Берем от природы всё!». Взять-то взяли, а что осталось? Грязный воздух, ухудшающееся здоровье жителей и, как следствие, ранняя смертность. Ситуация могла быть катастрофичной, но в 2019 году Братск и еще 11 городов стали участниками федерального проекта «Чистый воздух» нацпроекта «Экология», а с 1 сентября 2023 года количество городов достигнет 41! Еще 29 городов России уже присоединились к проекту, и работа идет полным ходом.

Александр Козлов

Министр природных ресурсов и экологии России Александр КОЗЛОВ:

- В 2023 году продолжится работа по переводу отопления частных домовладений с угля на альтернативные виды топлива. Планируется финансировать приобретение, установку, монтаж внутридомового газового или электрического оборудования, приборов учета и систем отопления для граждан. Также будет оказана поддержка в строительстве или реконструкции объектов электросетевого хозяйства, находящихся в публичной собственности и необходимых для экологической модернизации. Благодаря нацпроекту «Экология» в крупных промышленных центрах снижается уровень загрязненности атмосферы.

Регионы-пилоты

Об этом мы поговорили с руководителем проектного офиса федерального проекта «Чистый воздух» Максимом Корольковым.

- Впервые масштабно заговорили о системе глобального снижения уровня воздуха на государственном уровне заговорили в 2018 году, когда Президент Российской Федерации Владимир Путин объявил стратегические цели и задачи развития страны до 2024 года, - рассказал Максим Корольков. - Одна из них касалась кардинального снижения уровня загрязненности атмосферного воздуха в крупных промышленных центрах. В том же году стартовал федеральный проект «Чистый воздух» национального проекта «Экология», который обозначил задачу чистого воздуха для 12 городов: Братск, Красноярск, Липецк, Магнитогорск, Медногорск, Нижний Тагил, Новокузнецк, Норильск, Омск, Челябинск, Череповец и Чита. Именно с них, согласно федеральному закону 195-ФЗ, принятому в 2019 году, началось создание новой системы управления качеством воздуха.

- Но почему именно эти населенные пункты?

- Это регионы, где вопрос «Чистого воздуха» требует решения максимально комплексно, затрагивая все направления мероприятий по снижению выбросов: модернизация производств, замещение котельных, перевод частных домохозяйств с угля на централизованное, газовое, электрическое отопление; внедрение автоматизированных твердотопливных котлов, бездымного топлива; замена общественного транспорта на экологичный с развитием транспортной инфраструктуры.

- Что значит «новая система управления качеством воздуха»?

- По всем городам были детально описаны все источники загрязнения воздуха: промышленные предприятия, ТЭЦ, автомобильный транспорт и тепловозы, мусорные полигоны и водоканалы, частные домовладения, отапливаемые углем, и т. д. Для всех источников выбросов были построены математические модели воздействия на атмосферу, выбраны контрольные точки, находящиеся в зоне влияния нескольких источников, разработаны критерии снижения выбросов, так называемые квоты. Предприятие, считавшее вчера себя безопасным, получает дополнительное требование снизить выбросы. И не просто снизить, а снизить по конкретному веществу и на конкретной трубе. Собрали воедино все факторы, влияющие на атмосферу, создали модель и выдали требования, обязательные к исполнению.

Экомодернизация промышленности

Такой комплексный государственный подход уже дал результаты. Благодаря «Чистому воздуху» снижены выбросы загрязняющих веществ более чем на 150 тысяч тонн.

- В 2021 году наибольшего снижения выбросов удалось достичь в Новокузнецке за счет глубокой модернизации предприятия ЕВРАЗа, что привело к снижению экологической нагрузки на 25% от выбросов города, - приводит конкретные примеры Максим Корольков. - В Медногорске достигнуто снижение почти на 14% за счет реконструкции мощностей предприятия Медно-серного комбината.

Однако ключевыми периодами по «чисто-воздушной» работе остаются 2023 - 2024 годы. Именно на это время запланировано завершение самых масштабных экологических проектов. Например, в Норильске идет строительство мощностей по утилизации диоксида серы. Полноценный запуск якорного проекта «Серной программы 2.0» на Надеждинском металлургическом заводе запланирован на 2023 год. А в 2025 году преобразится и Медный завод. В итоге сокращение выбросов диоксида серы планируется на 75 процентов.

- В модернизацию предприятиями во всех городах-участниках уже вложены сотни миллиардов рублей собственных и заемных средств, - дополняет руководитель проектного офиса Корольков. - Продолжаются масштабные реконструкции, ликвидируются или реконструируются источники выбросов. Современное оборудование позволяет снизить не только количество выбросов, но и расход сырья, энерго- и трудозатраты, продукция обладает более высокими конкурентными преимуществами. Экология становится выгодной!

- Это все замечательно. А местные жители ощущают, что воздух становится чище?

- Немаловажным фактором для городов - участников федерального проекта «Чистый воздух» является экологическая открытость. Для повышения осведомленности граждан о качестве атмосферного воздуха в промышленных центрах организована ежедневная трансляция данных об отсутствии превышений выбросов или уровне загрязнения на городских LED-панелях и на экранах в городском транспорте. Жители могут в режиме реального времени отслеживать состояние атмосферного воздуха вплоть до уровня предельно допустимых концентраций загрязняющих веществ, погодных условий и режима НМУ (неблагоприятных метеорологических условий). Данные предоставляются Росгидрометом на ежедневной основе.

Такую инициативу поддержали в Череповце, Челябинске, Чите, а также в Новокузнецке, Омске, Липецке, Магнитогорске и Братске. И это дает результат, к примеру, в Липецке число обращений граждан по поводу загрязнения воздуха сократилось в 3 раза по сравнению с 2018 годом.

Что касается снижения транспортных выбросов, то, например, в 2021 году по проекту закуплено 208 автобусов на газомоторном топливе (ГМТ) более чем на 2,5 млрд рублей. Из них 157 машин - в Челябинске, благодаря чему там выбросы сократились на 520 тонн в год. До 2024 года запланировано приобретение еще 141 автобуса на ГМТ для городов Братск, Липецк, Медногорск, Омск. Это позволит снизить выбросы еще на 564 тонны в год. Кроме того, за счет средств федерального бюджета были капитально отремонтированы объекты транспортной инфраструктуры, началось строительство 30 км сетей газоснабжения для газификации частных домов.

- Только комплексная работа, осуществляемая в рамках национального проекта «Экология», частью которого является федеральный проект «Чистый воздух», позволит достичь национальной цели страны - комфортной и безопасной среды для жизни россиян, - отметил Максим Корольков.

29 наиболее экологически неблагополучных городов ждут радикальные перемены и рост качества жизни жителей. Фото: Shutterstock

ВОПРОС - РЕБРОМ

Сказались ли санкции на федпроекте «Чистый воздух» нацпроекта «Экология»?

- С учетом складывающейся экономической обстановки в России основной задачей является решение точечных вопросов импортозамещения при экологической модернизации предприятий, обеспечив при этом достижение целевых показателей снижения выбросов в максимально сжатые сроки, - отвечает руководитель проектного офиса Максим Корольков. - Для этого совместно с Минпромторгом России реализуются программы поддержки проектов по импортозамещению, поддержки предприятий по экологической модернизации путем предоставления льготных целевых займов. Как результат - все крупнейшие промышленные предприятия подтвердили свои планы по снижению выбросов.

Примечательно, что вся вышеперечисленная работа - это только начало. В июле 2022 года распоряжением правительства РФ в федпроект включили еще 29 городов для эксперимента по квотированию выбросов загрязняющих веществ. Для этого была подготовлена методика для определения загрязнения атмосферного воздуха. Его определяли по трем показателям.

Первое. Наибольшие концентрации отдельного загрязняющего вещества в атмосферном воздухе.

Второе. Наибольшая повторяемость превышений ПДК (предельно допустимые концентрации) отдельного загрязняющего вещества в атмосферном воздухе.

Третье. Средние значения концентраций пяти загрязняющих веществ, которые вносят наибольший вклад в загрязнение атмосферного воздуха города.

По итогам специалисты устанавливали уровень загрязнения - высокое и очень высокое - на протяжении трех лет. Оказалось, что наиболее остро проблема с очищением воздуха стоит в:

• Республике Бурятия: Гусиноозёрск, Селенгинск, Улан-Удэ;

• Республике Дагестан: Махачкала;

• Республике Тыва: Кызыл;

• Республике Хакасия: Абакан, Черногорск;

• Алтайском крае: Барнаул;

• Забайкальском крае: Петровск-Забайкальский;

• Красноярском крае: Ачинск, Лесосибирск, Минусинск;

• Приморском крае: Уссурийск;

• Хабаровском крае: Комсомольск-на-Амуре, Чегдомын;

• Астраханской области: Астрахань;

• Иркутской области: Ангарск, Зима, Иркутск, Свирск, Усолье-Сибирское, Черемхово, Шелехов;

• Кемеровской области: Кемерово;

• Курганской области: Курган;

• Новосибирской области: Искитим;

• Ростовской области: Новочеркасск, Ростов-на-Дону;

• Сахалинской области: Южно-Сахалинск.

- Несмотря на то что основные мероприятия в этих городах должны стартовать в 2025 году, уже сейчас проводится активная работа по новым направлениям, для того чтобы целевой показатель успешного проведения эксперимента был достигнут, - подчеркнул Максим Корольков. - К примеру, в сентябре 2022 года делегация Минприроды России уже работала в новых городах, расположенных в Хакасско-Минусинской котловине - Абакане, Черногорске и Минусинске. Там готовится уникальный комплексный проект, охватывающий одновременно три города, в каждом из которых будут проведены сводные расчеты загрязнений и утвержден комплексный план по снижению выбросов в атмосферу.

ЧТО ДЕЛАЕТСЯ В РЕГИОНАХ?

Норильск

Идет строительство мощностей по утилизации диоксида серы, так называемая серная программа. С 2018 года реализуется масштабный план по экологической модернизации предприятий с использованием самых передовых технологий: планируется частичная реконфигурация металлургического производства Надеждинского металлургического и Медного заводов. Совокупно за счет реализации серной программы компании «Норильский никель» объем выбросов снизится на 920 000 тонн опасных загрязняющих веществ и выведет производство на уровень мировых стандартов.

Липецк

С 2019 года группа НЛМК приступила к реализации проекта по строительству новой утилизационной электростанции мощностью 300 МВт (УТЭЦ-2). Три четверти от объема топлива этой электростанции будут составлять доменный и конвертерный газы, которые образуются при производстве чугуна и стали. Использование этих газов в качестве топлива для выработки электроэнергии и тепла позволит снизить выбросы СО более чем на 3 тыс. тонн в год и СО2 - на 650 тыс. тонн в год.

Магнитогорск

В 2022 году Магнитогорский металлургический комбинат (далее - ПАО «ММК») завершил реконструкцию газоочистных сооружений дуговых сталеплавильных печей. Инвестиции составили 2,7 миллиарда рублей. Все отходящие газы с печей и неорганизованные выбросы забираются крышными зонтами, очищаются и утилизируются в виде пыли. Это позволит снизить количество вредных выбросов до допустимых уровней и существенно уменьшить воздействие на окружающую среду. Суммарная мощность газоочисток составит 4,7 миллиона кубометров в час, что в два раза превышает прежнюю мощность.

Омск

На Омском НПЗ была построена солнечная электростанция, которая включает 2,5 тыс. фотоэлектрических модулей отечественного производства. Она обеспечивает электроснабжение непроизводственных объектов предприятия.

Годовая выработка солнечного электричества на ОНПЗ эквивалентна почти 2 тыс. тонн угля, сжигаемого на традиционных ТЭЦ. Также на ОНПЗ была внедрена инновационная система очистки газов. В ней отсутствуют промышленные стоки, все системы работают в закрытом режиме и не воздействуют на окружающую среду. Процессы очистки полностью автоматизированы, а система фильтрации оснащена поточными анализаторами контроля. Благодаря им данные поступают в технологический мониторинг в режиме онлайн.

Более подробную информацию вы найдете в разделе «Экология» на сайте национальныепроекты.рф.