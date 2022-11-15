Россияне рассказали, что может сделать службу в армии более престижной

15 ноября отмечается Всероссийский день призывника. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

15 ноября отмечается Всероссийский день призывника. В честь этого праздника сайт KP.RU провел опрос и выяснил, что, по мнению россиян, может сделать срочную службу более престижной. Респонденты могли выбрать несколько вариантов ответа.

Почти половина россиян считают, что главная проблема современной армии – неуставные взаимоотношения в частях. «Старички» могут обижать молодежь, унижать призывников, широкое распространение набирает буллинг. 43% опрошенных заявили, что если эти проблемы удастся решить, то молодые люди не будут опасаться призыва, а с гордостью присоединятся к военнослужащим.

«Неуставные взаимоотношения – это результат безответственного отношения некоторых офицеров к своим обязанностям. Поэтому я считаю правильным перевести весь сержантский состав на контракт» - делится своим мнение участник опроса.

Еще 40% читателей KP.RU проголосовали за бесплатное высшее образование для всех отслуживших. Опрошенные отмечают, что часто молодежь не хочет идти в армию, чтобы не быть отчисленным из вуза, чтобы иметь возможность получить хорошее образование. А если служба будет гарантировать дальнейшее поступление в университеты, то желающих отдать долг Родине станет еще больше.

37% также считают, что популярность срочной службы могут повысить льготы на ипотеку. Так молодые люди будут знать, что помогая государству, они могут рассчитывать на взаимность и получать помощь в жилищных вопросах для себя.

Еще 35% россиян, что отслужившим молодым людям необходимо помогать с дальнейшим трудоустройством, ведь они на год выпадают из привычной жизни и по возвращению им не всегда просто найти достойную работу.

31% респондентов выступили за выплату еще месячных пособий льготникам. Такая финансовая поддержка точно сделает срочную службу престижной среди молодежи, которая еще не успела встать на ноги, уверены опрошенные. Кроме того, еще 16% считают нужным выдавать срочникам премии за особые заслуги и достижения.

Четверть россиян полагают, что молодежь будет считать службу в армии более престижной, если уже с детства будут что-то знать о ней. А для этого, по мнению опрошенных, необходимо уже в школах ввести уроки начальной военной подготовки.

23% проголосовавших считают правильным дать призывникам возможность выбирать, где они хотят служить, может, кто-то всегда мечтал стать десантником, а другой наоборот, хочет пойти в танкисты. Так, армия поможет раскрыть потенциал каждого.

Оставшиеся 2% выбрали вариант «другое». Эта категория респондентов отмечает, что армия – это своеобразный экзамен для настоящих мужчин, поэтому срочная служба престижна сама по себе без дополнительных поощрений.

Исследование в социальных сетях провел сайт KP.RU. В опросе приняли участие 8,3 тысячи человек.