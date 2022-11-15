Платить за тонны - выгодно

С ноября 2015 года проезд большегрузных автомобилей по федеральным дорогам России стал платным. Мера логичная: именно тяжелые грузовики разрешенной массой более 12 тонн наносят наибольший ущерб дорожной сети. Хочешь зарабатывать на грузоперевозках? Плати за тонны. Сокращение от этого словосочетания – «плати за тонны» – и дало системе по автоматическому взиманию платежей имя «Платон».

Любопытно, что изначально реализацию проекта хотели отдать на откуп иностранцам. Во многих западных государствах плату за проезд большегрузов ввели долгие годы назад, опыт по созданию и обслуживанию подобных систем западными операторами накоплен немалый. Но по здравому рассуждению решили от услуг иностранных партнеров отказаться, ведь речь шла не только о распоряжении серьезными финансовыми потоками, но и о доступе к большому массиву данных – к информации стратегической важности. В итоге оператором «Платона» стала российская компания «РТ-Инвест Транспортные системы» (РТИТС).

Финансовые результаты первых 7 лет работы «Платона» уже упомянуты выше: 200 миллиардов рублей сборов, направленных в Федеральный дорожный фонд. К сегодняшнему дню на эти деньги отремонтировано 130 мостов и 3300 километров дорог, в том числе расширено с двух до четырех полос 600 километров федеральных трасс.

Но это не единственный, а, возможно, и не главный плюс от внедрения системы. Сейчас услугами «Платона» пользуется более 740 тысяч грузоперевозчиков, в системе «Платон» зарегистрировано 1 690 000 автомобилей, на большинстве из которых установлено бортовое устройство. Считывая данные с этих «маячков», оператор системы получает точную статистику по фактической загруженности тех или иных маршрутов, может оценить интенсивность грузоперевозок по дням недели, проанализировать структуру рынка. А вся эта информация в совокупности помогает, например, более точно планировать очередность ремонтных работ, прогнозировать нужду в строительстве новых развязок или «расшивать» узкие места. А еще – бороться со злоумышленникам. Так, только за последнее время, имея доступ к данным системы «Платон», силовики сумели оперативно задержать похитителей ребенка, вернули владельцам украденное у них оборудование для майнинга криптовалют, нашли похищенную у одной из церквей икону Николая Чудотворца.

Сегодня система «Платон» - практически единственный источник достоверной информации о рынке автомобильных грузоперевозок. Экономический эффект от ее функционирования превзошел ожидания.