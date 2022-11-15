Запись видеопослания шестого президента Украины во время саммита G-20 в Индонезии, где он озвучил немало громких заявлений, в том числе, о невозможности Минска-3 и об обмене пленными с Россией «всех на всех», вызвала немало вопросов, как и сам саммит. Фото: REUTERS

Запись видеопослания шестого президента Украины во время саммита G-20 в Индонезии, где он озвучил немало громких заявлений, в том числе, о невозможности Минска-3 и об обмене пленными с Россией «всех на всех», вызвала немало вопросов, как и сам саммит. Эти вопросы на Радио «Комсомольская правда» мы задали директору центра военно-политических исследований, профессору МГИМО Алексею Подберезкину. Рассказываем, каковы последние новости о переговорах России и Украины на ноябрь 2022 года.

КИЕВ НЕ ХОЧЕТ ПЕРЕГОВОРОВ С РОССИЕЙ

- Пресс-секретарь президент Дмитрий Песков заявил, что Киев не хочет вести переговоры — согласны с этим?

- Не только Киев, но и Штаты не хотят вести переговоры. Потому что Киев делает все то, что говорит Вашингтон. Но есть нюансы.

- Какие?

- Американцам и европейцам надо изображать готовность к переговорам. Оттого их вербальное заявление о готовности к переговорам расходится с реальными действиями.

- А реальные действия каковы?

- Им надо продолжать ведение конфликта. Но им нужны паузы - подтянуть ресурсы, учитывая специфику логистики. Эти паузы - они могут возникнуть в результате имитации переговоров - весьма желательны, потому надо понимать, что никаких переговоров и договоренностей Киев не хочет.

- Признаки нежелания?

- Предварительные условия от Киева. Это освобождение территорий, обмен «всех на всех» и тому подобное – это все не годится даже для первого проброса позиций на переговорах. Ведь если мы начинали операцию с целью денацификации и демилитаризации, помогли республикам, которые стали территорией Российской Федерации, то сейчас уходить с этих территорий российские вооруженные силы не имеют права. Мы можем так же пожелать от Киева в качестве своей позиции, чтобы Зеленский слетал на Луну.

МАКРОН МУТИТ

- Макрон призвал направить все усилия, чтобы стороны сели за стол переговоров, Залужный, главком ВСУ, отрицает любые переговоры, а Кулеба – глава украинского МИДа, заявляет о готовности к переговорам - это все пыль в глаза?

- Эта двойственность означает одно: беспринципность. Макрону нужно говорить о необходимости переговоров, потому что в Европе непопулярной становится позиция Франции и ЕС, которые инициируют санкции, что ведет к удорожанию энергоресурсов, прекращению нормального товарооборота. Это встречает лютое непонимание в той же Франции, где идут забастовки. Идет волна транспортников, медработников в Испании, в Германии. Это усиливает противников Макрона, потому он делает такие жесты. Он как бы сочетает политику кнута и пряника. Пряник для граждан своих, где он будет выглядеть миротворцем, желающим поговорить по телефону с Путиным, как только такая возможность представится, а в реальности будут небольшие увеличения поставок вооружения на Украину.

ЗЕЛЕНСКИЙ БОИТСЯ

- Про обмен всех на всех. На чьей стороне больше пленных?

- Это не является предметом публичного обсуждения. Об этом договариваются обычно руководители спецслужб или специально выделенные контакты в МИДах. Но сейчас публичные заявления Зеленского обозначают одно: большое число украинских граждан находятся в плену у России, в большей степени в ДНР и ЛНР. Там речь о 80 тысячах человек. В это же время несколько сотен человек, российских граждан, в плену на Украине. И обмен, на самом деле, идет.

- И мы не против обмена?

- Нет. У нас специально выделенные люди этим занимаются. А вот так, чтобы скопом и валом, это, скорее, Зеленский обращается к своим гражданам. Количество потерь боевых, санитарных и вот этих пленных - запредельное. И Зеленский понимает, что наступает катастрофа. Те повестки, которые приходят под предлогом того, что люди пропали без вести - они вызывают лютое недопонимание во многих регионах украинских. Зеленский признал, что на Херсонском направлении потери были слишком большие, но там ведь речь идет о 10 тысяч безвозвратных потерь. А сколько сколько раненых и пленных? Для Украины проблема встала очень острая. Некого в войска посылать. Недовольство внутри растет, и Зеленский пытается заявления об обмене повлиять на ситуацию.

СУДИЛИЩА НЕ ВЫШЛО

- Что будет, если на Бали на саммите G20 не договорятся по совместному коммюнике?

- Ничего не будет. Коммюнике никто не будет руководствоваться - это не обязывающий документ. Там хотели сделать судилище над Россией, не получилось. Все равно поняли, что есть зависимость по ключевым реальным вопросам. Продовольствие, энергобезопасность, поставки сырья, поставке урановой руды, цветных металлов, газов благородных, - это во многом завязано на нас. Мы знаем про микрочипы на Тайване, но не говорим о том, что они потребители наших благородных газов, которые производятся, кстати, в том же Мариуполе. И я не думаю, что в данном случае коммюнике большое значение имеет. Россия не дала себя обгадить — во-первых. Во-вторых, все равно все поняли, что многие вещи зависят от России. В-третьих – это мое личное мнение – мы слишком лояльны по отношению к мировому сообществу.