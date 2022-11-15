Брошенная Пугачева публично обратилась к Галкину

Алла Пугачева Фото: социальные сети

После побега из России в конце сентября Алла Пугачева вместе с детьми Лизой и Гарри ведут тихую размеренную жизнь в Израиле. Отец семейства - иноагент Максим Галкин* вот уже который месяц гастролирует по миру. Даже в особенный день шоумен не смог быть рядом с близкими.

Максим Галкин сейчас редко вырваться к семье. У него очень плотный гастрольный график. Его цель - заработать столько денег, чтобы семья могла беззаботно жить, как и раньше. Из-за работы артист даже пропустил семейный праздник.

15 ноября он и Алла Пугачева отмечают годовщину со дня знакомства. 46-летний юморист не смог не прилетел к Примадонне в Израиль. Шоумен признался жене в чувствах. "21 год вместе - люблю тебя, как и в первый год, и еще немного больше", - написал Максим.

Певица же, изнывая от тоски, обратилась к мужу: "Сегодня наш праздник, любимый. 21 год вместе. Спасибо за цветы, которые ты прислал мне. Жду встречи. Приезжай хоть на денек".

73-летняя пенсионерка показала презент и себя на свежем фото. Она восседает в мягком кресле в белых узких брючках и клетчатой сорочке. Рукой Алла Борисовна трогает лепестки свои любимых роз.

Напомним, Пугачева давно не выступает на сцене, но иногда поет в кругу родных. На пенсии артистка предпочитает посвящать себя семье, занимается воспитанием двойняшек Лизы и Гарри. Артистка в Израиле ведет светский образ жизни. Не так давно она отметилась на концерте Земфиры, а на днях посетила выступление Юлии Зиверт и повидалась с друзьями.

*Минюст РФ включил Максима Галкина в список физлиц-иноагентов