Воздушная тревога была объявлена по всей территории Незалежной. Фото: REUTERS

15 ноября 2022, вторник выдался для Украины, что называется, нерядовым. Безоблачное или там облачное небо установилось над всей Украиной, это оставим метеорологам, но вот такого количества крылатых ракет, похоже, оно не видело никогда. Рассказываем о последних новостях.

Удары по городам Украины 15 ноября 2022

Воздушная тревога была объявлена по всей территории Незалежной. Как сообщалось, ракеты полетели из акватории Черного моря, из воздушного пространства над Каспием, из других мест. И по очень обширной географии.

Как панически сообщали украинские источники, «ракеты запускаются с кораблей в акватории Черного моря», «ракеты запускаются с 10 Ту-95 Дальней авиации России», «Нет, с 14-ти Ту-95», «уже с 20 Ту-95». «Первая волна» ракет, «вторая волна ракет», «третья волна ракет». В России ехидничали: «Зеленский настаивал на репарациях, вот они и потянулись на Украину». С одной стороны, конечно - да, а с другой - Киев вроде бы просил инвестиции другого рода. Ну, какие есть, такие и получайте. Других не будет, по крайней мере, пока Зеленский рулит тем, что называют Украиной. «Калибры», Х-101 и другие аббревиатуры…

Еще в середине дня прозвучали взрывы в Киеве, Харькове, Кривом роге, Житомире, Львове, Ровно, а также Черкасской, Днепропетровской, Одесской, Сумской и Хмельницкой областях. А еще в Виннице, Ивано-Франковске, Тернопольской и Волынской областях.

Фото: REUTERS

Отключения света по всей Украине 15 ноября 2022

Практически во всех областных центрах Украины пошли аварийные отключения света. В некоторых городах, как в Житомире, электричество пропало во всем городе (вдобавок к сему, жители города остались еще и без воды), в д других обесточивались города не полностью, а частично. Как, например, во Львове, где без света осталась половина города.

Практическим все ракетные удары осуществлялись по объектам критической и энергетической инфраструктуры. Правда, в Киеве загорелся пятиэтажный жилой дом, но украинцы сначала признались, что на пятиэтажку упали обломки сбитой ПВО русской ракеты, а потом спохватились и по привычке свалили все на прилет российской ракеты. Могли бы, конечно, и влупить по дому и своей ракетой ПВО, как это практикуется на Украине, но говорят, что сбили русскую.

Для украинцев такой удар стал полной неожиданностью. Ведь главный рупор Зеленского, работающий в геббельсовских традициях Алексей Арестович всю прошлую неделю внушал украинцам, что русские разгромлены, у России все «ракеты кончились», и чуть ли не завтра в Киев принесут «ключи от Москвы», сдаваясь на милость украинским победителям. А вместо этого вдруг, неожиданно, как признали в Киеве, русские ракеты прилетели в здание Генштаба ВСУ и оперативного командования. Правда, официально наша сторона это еще не подтвердила.

Фото: REUTERS

Как говорят украинские эксперты, по Украине сегодня было не менее 70 прилетов. Но ведь никто не обещал прекратить удары. И вполне вероятно, что украинцам стоит ждать и еще, как минимум, одну волну. А уж поздним вечером или ночью и по каким целям, то не нам решать и не им, а российскому командованию.

Смотришь, после Генштаба и до Банковой дело дойдет, что в Правительственном квартале, где работает команда Зеленского. Хотя все значимые фигуры давно в этих зданиях уже не работают.

После этого удара энергетика Украина уже совершенно точно до наступления полноценной зимы не восстановится. А сможет ли она восстановиться вообще, станет ясно, когда будут известны результаты нынешних ракетных ударов.