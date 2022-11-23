Какие иностранные автопроизводители ушли из России, и кто их заменит

Больше всего рухнули продажи популярных европейских, американских, японских и корейских марок Фото: Shutterstock

Грустная статистика российского авторынка: по данным агентства «Автостат», в октябре по сравнению с этим же месяцем прошлого года продажи автомобилей в России упали в 2,5 раза. Больше всего рухнули продажи популярных европейских, американских, японских и корейских марок.

Виной всему уход иностранных автогигантов. Давайте же разберемся, что творится сейчас в российском автопроме, какие компании ушли, кто и с чем пришел им на смену и что будут выпускать на тех заводах, где раньше собирали популярные иномарки.

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