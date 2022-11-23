Россия
ВидеоФотоСпецоперация на УкраинеКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортСамобранкаКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Россия
ВидеоФотоСпецоперация на УкраинеКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортСамобранкаКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Россия
Москва
+1°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
Экономика22 ноября 2022 22:00

Какие иностранные автопроизводители ушли из России, и кто их заменит

Из-за отказа автогигантов работать в России авторынок упал на 60%
Источник:kp.ru
Больше всего рухнули продажи популярных европейских, американских, японских и корейских марок

Больше всего рухнули продажи популярных европейских, американских, японских и корейских марок

Фото: Shutterstock

Грустная статистика российского авторынка: по данным агентства «Автостат», в октябре по сравнению с этим же месяцем прошлого года продажи автомобилей в России упали в 2,5 раза. Больше всего рухнули продажи популярных европейских, американских, японских и корейских марок.

Виной всему уход иностранных автогигантов. Давайте же разберемся, что творится сейчас в российском автопроме, какие компании ушли, кто и с чем пришел им на смену и что будут выпускать на тех заводах, где раньше собирали популярные иномарки.

Подробнее - читайте в материале

АВТОМОБИЛИ