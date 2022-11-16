Весной и летом сотни международных компаний спешно покидали российский рынок. Вместе с ними пропала и продукция… Но ненадолго. Товары многих «ушельцев» уже снова можно купить в нашей стране. Компании вернулись в Россию. Причем не только по схемам серого импорта: некоторые производители поставляют свои товары в нашу страну по вполне официальным каналам.
У компаний, которые в этом году объявили об уходе из России, есть три основных пути возврата. Первые два – добровольные, третий – принудительный.
Смена вывески
Многие компании продают свой российский бизнес местным предпринимателям или компаниям из «дружественных стран». И уже с помощью новых собственников поставляют свои товары в Россию. Чаще всего при этом меняются названия торговых точек.
А есть и другой вариант - ничего не продавать, а просто сменить название юридического лица, чтобы оно не напоминало о западном бренде, и продолжать работать. Как сделала, к примеру, Coca-Cola.
Распродажа остатков
- Присутствие на российских интернет-площадках товаров ушедших брендов не всегда говорит об их возвращении, - говорит президент Ассоциации компаний интернет-торговли (АКИТ) Артем Соколов. - Весной, например, шла активная распродажа товарных остатков: все, что мы видели, уже было произведено для России и завезено в страну.
Впрочем, никто не поручится, что под видом остатков копании не продают и новые вещи. Проконтролировать это трудно (см. Uniqlo).
Параллельный импорт
Весной правительство разрешило параллельный (он же серый) импорт - это когда товары покупают за границей и привозят в страну без согласия производителя. Но ввозить по-серому можно не все подряд: Минпромторг опубликовал перечень товаров, разрешенных для параллельного импорта, и в него попали многие ушедшие бренды. Список периодически обновляется. Какие-то товары из него исключают, если их производители возобновляют поставки в Россию, а какие-то, наоборот, добавляют.
Так, недавно вычеркнули из перечня обувные бренды Bugatti, Ecco, Ekonika, а также парфюмерные – Pierre Cardin, Clarins, Garnier, L’Occitane, L’Oreal Paris и т. д. Так Минпромторг намекает, что эти компании решили возобновить поставки в Россию.
При этом в список для параллельного импорта добавили алкоголь - виски Johnnie Walker, текилу Sauza и т. д. Потому что к концу осени стало окончательно ясно, что производители этих напитков возвращаться к нам добровольно не хотят. Значит, найдутся компании, которые закупят эти нектары в условной Монголии и привезут к нам. Так будет дороже, зато свобода выбора останется.
А теперь остановимся на тех компаниях, чья продукция уже снова продается в России вполне официально.
Reebok
Американский производитель спортивной одежды и обуви передал свой российский бизнес турецкому холдингу FLO Retailing. Магазины с продукцией Reebok открываются в России под названием Sneaker Box.
Nike
Магазины американского бренда закрылись в России летом. После чего торговые точки приобрела российская сеть Sport Point, и первый из закрытых магазинов недавно снова заработал в Москве - под названием NSP. Ассортимент товаров остался в целом прежним.
Ушедшие компании, подсчитав свои потери, решили вернуться.
Фото: Екатерина МАРТИНОВИЧ
Levi Strauss & Co
Американский производитель одежды возобновил работу в России под новым названием - JNS. Сообщалось, что это будет мультибрендовая сеть, в которую помимо Levi’s войдут Lacoste, Vans и другие.
Mango
А у этого испанского бренда даже вывеска не поменялась: весной магазины закрылись, а летом потихоньку стали снова открываться под «родным» названием. И продается в них все та же одежда.
Uniqlo
Японский производитель одежды Uniqlo очень не хотел уходить из России, о чем руководители компании открыто заявляли. В ответ нарвались на призывы бойкотировать продукцию Uniqlo по всему миру. В итоге 10 марта компания все же «приостановила деятельность» в РФ.
Но в октябре товары японского бренда появились в продаже в интернет-магазине Lamoda - именно на этой площадке Uniqlo решила распродавать свои завалявшиеся на складах остатки. Правда, остатков почему-то становится все больше – в 20-х числах октября на Lamoda было около 600 наименований товаров, а теперь их уже около 1000. Можно найти товары бренда и на других торговых площадках в интернете.
Стоимость товаров осталась примерно на прежнем уровне. В пересчете с евро на рубли они в целом соответствуют ценам, указанным на версии сайта Uniqlo, ориентированной на европейских покупателей. Так, джемперы для женщин стоят от 1500 рублей, кардиганы – от 3000, пуховики от 8000 (короткие) до 13000 (длинные) тысяч рублей.
Samsonite
В начале лета американский производитель чемоданов Samsonite International продал свой российский бизнес руководству местного филиала. И с августа магазины стали снова открываться под вывеской «Чемодан про». Чемоданы Samsonite (а также American Tourister, Tumi и Lipault, принадлежащие компании Samsonite International), в них по-прежнему продаются. В компании сообщают, что поставки в Россию продолжаются.
L'Occitane
Французская косметическая компания весной также приостановила работу, но все 110 магазинов сети уже открылись. Название поменялось на «Л'Окситан», ассортимент остался прежним.
Coca-Cola
Российское подразделение американской компании было переименовано в ООО «Мултон партнерс». Соки «Добрый», Rich и «Моя семья», которые производит компания, остались на российских прилавках.
Продолжает компания выпускать и газировку, которая продается под необычными названиями «Добрый Orange» и «Добрый Кола» (так и не выучили американцы русские окончания). Но это не оригинальная Coca-Cola: еще весной американцы перестали поставлять в Россию концентрат для ее производства. А «тот самый» напиток можно купить онлайн. Например, упаковку из 12 баночек произведенной в Польше «Кока-Колы» можно заказать за 1300 рублей.
Microsoft
Американская корпорация объявила об уходе весной, а осенью ее программное обеспечение внезапно появилось в России – совершенно официально. Сейчас в онлайн-магазинах можно свободно купить лицензию на пользование пакетом Microsoft Office 2021 (Word, Excel и другие незаменимые в хозяйстве программы) и операционную систему Windows 10. Выпущены они специально для России: активировать ключ можно только в нашей стране.
Apple
Американцы заявили о приостановке продаж в России в начале марта. Однако складских запасов продукции хватило, чтобы распродавать их еще несколько месяцев.
Летом в Россию пошел новый поток гаджетов от Apple, в том числе последняя модель iPhone 14. Судя по всему, по серым схемам. А в начале осени торговая сеть «М.Видео» заявила о старте официальных продаж новых смартфонов Apple. «Мы получили необходимые документы, прошли все таможенные процедуры», - сообщает продавец. Цены – от 85 тысяч рублей.
Хотя новые айфоны теперь уже можно найти и в других сетях — по параллельному импорту. Например, на cdek.shopping обещают доставить iPhone 14 за две недели из ОАЭ, причем примерно за те же деньги.
ТЕМ ВРЕМЕНЕМ
Inditex
Помимо популярной марки Zara, испанской группе компаний Inditex принадлежат бренды Massimo Dutti, Pull and Bear, Oysho, Stradivarius, Bershka. Все 500 с лишним магазинов холдинга приостановили работу в начале весны. А в октябре в Inditex объявили о продаже своего российского бизнеса компании Daher Group из ОАЭ. Магазины будут переименованы. Но чем в них будут торговать? С этим вопросом мы обратились в Inditex и получили ответ:
«Группа Daher будет вести бизнес в Российской Федерации со своими собственными брендами и коллекциями, которые не имеют ничего общего с Inditex».
При этом испанцы подчеркивают: если компания решит вернуться в Россию, то «у Inditex и группы Daher есть возможность потенциального сотрудничества».
Однако продукцию всех торговых марок Inditex можно также купить на маркетплейсах. Товары Zara на Wildberries, например, продает само ООО «Вайлдберрис», а не какой-то сторонний магазин. В каталоге более 20 тысяч наименований «заровских» товаров. Большой выбор «заровских» вещей и на «Озоне». Вряд ли в самой компании Inditex ничего не знают о столь массовой торговле их товарами в России.
Цены в на маркетплейсах в среднем на 20-30% выше, чем те, что указаны на официальных сайтах брендов. Например, женские джинсы ZW The ’90-s (широкие штанины, высокая посадка) на Wildberries стоят 5200 рублей, а на сайте Zara указана их цена в 3999 рубля.
LPP
Польский производитель одежды LPP, которому принадлежат популярные Reserved, Cropp, House, Mohito и Sinsay, весной ушел из России одним из первых. Хотя польской компании было, что терять. LPP был одним из крупнейших игроков на рынке одежды в России: в прошлом году его российское подразделение увеличило выручку в два раза, до 53 млрд рублей. Чистая прибыль компании составила около 5 млрд рублей.
Закрытые магазины LPP возобновили работу уже в мае, но под новыми названиями. Reserved превратился в RE, Cropp – в CR, Mohito — в M, House — в XC, а Sinsay — в «Син». Все они перешли к компании FES Retail, зарегистрированной в ОАЭ. В первые недели в магазинах допродавали коллекции ушедших польских брендов. Однако FES Retail не получил разрешения и дальше продавать одежду LPP в своих магазинах, поэтому занялся поиском новых поставщиков. Вероятнее всего, товары туда будут идти из Китая и других стран Азии.
Что касается цен, то в бывших магазинах LPP цены на ушедшие бренды после их перезапуска в мае стали заметно выше. В частности, покупатели жаловались на существенное подорожание вещей в Mohito и Reserved. Однако эксперты полагают, что новые владельцы магазинов постараются остаться в той же ценовой категории.
Кстати
Фото: Дмитрий ПОЛУХИН
МНЕНИЕ ЭКСПЕРТА
Экономист Денис Ракша:
- Покидая российский рынок весной, производители действовали под влиянием нескольких факторов. Во-первых, это общественные настроения на Западе. Во-вторых, опасение санкций. В-третьих, крупный международный бизнес мог предполагать, что всё (ну, вы понимаете, что имеет в виду эксперт, - Ред.) закончится быстро. И объявив об уходе, можно было заработать репутационные очки в глазах западной публики, а тут, глядишь, все бы и закончилось, и можно быстро вернуться.
Но все затянулось. Ушедшие компании начали подсчитывать свои потери. А это и прямые убытки (нераспроданные остатки товара, арендная плата за неработающие магазины, пособия уволенным сотрудникам и т. п.), и недополученная прибыль. Поэтому сейчас некоторые думают: да черт с ней, с этой репутацией. К тому же сегодня внешнеполитическая ситуация воспринимается многими уже не так остро, как весной. И компании ищут возможности вернуться. И возвращаются, кто как может – с другими названиями, по схемам параллельного импорта и т. д.