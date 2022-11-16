Анекдоты: Женщины живут дольше мужчин. Это доказывает, что жизнь продлевает не смех, а истерики

- А вы любите холодную рисовую кашу с огурцом и сырой рыбой?

- Нет.

- Может, с горчицей?

- Нет!!!

- Может, тогда подать суши?

- Суши давайте.

* * *

Искусственный интеллект научили писать пьесы. Ученые надеются, что за 15 - 20 лет упорной работы они смогут заставить искусственный интеллект и смотреть эти пьесы.

* * *

- Иванов, с тебя номер на нашем корпоративе.

- Нет проблем, я приду с собакой. Танцы на задних лапах - ламбада, румба...

- Обалдеть! Собака танцует на задних лапах? Круто!

- Еще круче. На задних лапах танцую я. А собака - хореограф.

* * *

Самый глупый вопрос: «Что тебе подарить?» В уме сразу возникают автомобиль Меrсеdеs-Веnz Мауbасh GLS 600, яхта Gib Sеа 442, квартира в сталинской высотке на Котельнической набережной в Москве. Но с улыбкой на лице отвечаешь:

- Да ничего не надо.

* * *

Жалко шотландских мужиков. Им приходится донашивать юбки жены.

* * *

Слышу, как наверху робот-пылесос свалил с елки игрушку и гоняет ее по квартире. Роботы-пылесосы - это коты будущего!

* * *

Доктор выписывает пациенту лекарство, тот:

- Выпишите заодно справку, что я идиот, потому что капли от насморка за 8 тысяч без такой справки в аптеках отпускать не должны.

* * *

Ревнивая жена прочитала сообщения мужа в соцсети и лайкнула его сковородкой.