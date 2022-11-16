Анекдоты: Женщины живут дольше мужчин. Это доказывает, что жизнь продлевает не смех, а истерики

- А вы любите холодную рисовую кашу с огурцом и сырой рыбой?
- Нет.
- Может, с горчицей?
- Нет!!!
- Может, тогда подать суши?
- Суши давайте.
* * *
Искусственный интеллект научили писать пьесы. Ученые надеются, что за 15 - 20 лет упорной работы они смогут заставить искусственный интеллект и смотреть эти пьесы.
* * *
- Иванов, с тебя номер на нашем корпоративе.
- Нет проблем, я приду с собакой. Танцы на задних лапах - ламбада, румба...
- Обалдеть! Собака танцует на задних лапах? Круто!
- Еще круче. На задних лапах танцую я. А собака - хореограф.
* * *
Самый глупый вопрос: «Что тебе подарить?» В уме сразу возникают автомобиль Меrсеdеs-Веnz Мауbасh GLS 600, яхта Gib Sеа 442, квартира в сталинской высотке на Котельнической набережной в Москве. Но с улыбкой на лице отвечаешь:
- Да ничего не надо.
* * *
Жалко шотландских мужиков. Им приходится донашивать юбки жены.
* * *
Слышу, как наверху робот-пылесос свалил с елки игрушку и гоняет ее по квартире. Роботы-пылесосы - это коты будущего!
* * *
Доктор выписывает пациенту лекарство, тот:
- Выпишите заодно справку, что я идиот, потому что капли от насморка за 8 тысяч без такой справки в аптеках отпускать не должны.
* * *
Ревнивая жена прочитала сообщения мужа в соцсети и лайкнула его сковородкой.