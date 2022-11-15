Почему один из самых мощных ударов по Украине нанесен именно сейчас: Названа причина

Российские ракеты нанесли удары по энергетической инфраструктуре Украины Фото: REUTERS

Вечером 15 ноября из разных городов Украины начали поступать сообщения об ударах по объектам энергетической инфраструктуры. Были затронуты практически все крупные города — от Киева до Харькова, от Одессы до Днепра. Повсюду начались веерные отключения электричества.

KP.RU обратилась за комментарием к редактору журнала «Арсенал Отечества», известному военному эксперту Алексею Леонкову.

Фото: REUTERS

- Алексей Петрович, сегодняшний массированный удар по энергообъектам в десятке регионов Украины может быть связан, например, с демаршем Зеленского, отказом от переговоров...

- Удары по критической инфраструктуре не связаны ни с какими «внешними» поводами. Есть определенный алгоритм действий Минобороны. Он с таким учетом чтобы выведение энергетической структуры не приводило к неуправляемым отключениям.

- Каким именно?

- Которые могут привести к техногенным катастрофам. С связанными, например, с атомными станциями. Потому и сейчас удары выполнялись филигранно, высокоточно. А местным властям приходится выбирать — либо запитывать электроэнергией кварталы, где мирные жители, либо продолжать использовать остатки той системы, которая была для осуществления логистики.

Фото: REUTERS

- Военной в первую очередь?

- Да, которая позволяла снабжать армии и осуществлять логистические переброски личного состава и техники. Как они делали — с севера на юг или с запада на восток. Например, из-под Херсона на Угледар. Но сейчас им это сложно делать.

- Подстанции на железной дороге не работают?

- Они, конечно, задействуют тепловозы. Но тепловозный парк у них минимальный. Который способен к массовым перевозкам. Они пытались восстановить инфраструктур -но количество запчастей подошло к концу. Там же были релейные станции - все должно было работать на единое целое, все восстановить в системе это слишком дорого.

Фото: REUTERS

- Число прилетевших ракет и БПЛА называют от 80 до 100.

- Цифры из Украины надо слушать со скепсисом — потом надо слушать выступление нашего Минобороны. У нас участвуют в ударах беспилотники типа «Герань» и различные виды ракетного вооружения. В том числе дальнего применения и оперативного базирования. И морского, и авиационного. И оперативно-тактические ракетные комплексы. Ракетные комплексы авиационные Х-32 . Тут различное сочетание. Подбирают боеприпас под конкретный объект. Если говорим про подстанцию на 750 мегаватт — это по площади как поселок. А подстанция на 100 мегаватт — ну это как дом, на нее один боеприпас нужен. Это всегда точные расчеты и подборка боеприпасов - и получение данных объективным контролем, поразили или нет.

Фото: REUTERS

- Можем ли мы сказать — удар по их генштабу случился?

- Нужно подтверждение. Думаю — это всю ночь будет продолжаться. Ракетные боеприпасы высокого класса используются по особо важным объектам. «Геранью» там разрушить сложнее.

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