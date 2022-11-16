Россияне рассказали, как ищут замену ушедшим брендам

Вопрос дня: Каким брендам вы уже нашли замену? Фото: Екатерина МАРТИНОВИЧ

Ольга Рыкалина, доцент кафедры маркетинга Российского экономического университета:

- У меня жесткой привязки к конкретным брендам нет. Но в сфере индустрии красоты, одежды и обуви для меня открытием стал масштаб «мимикрии» - псевдоитальянские и псевдонемецкие бренды, а на самом деле российского происхождения. И сейчас мне интересно, к чему со временем пойдут люди - к названиям русскоязычным или латиноязычным?

Ян Хайцеэр, вице-президент Национального автомобильного союза:

- Для меня и моей семьи наиболее ярко выраженная история - это одежда. Появились хорошие отечественные бренды. Это не всегда дешево, но достойно по качеству. В автомобильном плане, когда замена потребуется, вероятно, это будет параллельный импорт. Но вот расходники я уже стал покупать не оригинальные, но хорошего качества.

Леонид Попович, экс-президент Союза виноградарей и виноделов России:

- Если рассуждать о винодельческой продукции - меня устраивает по качеству произведенное в России. На новогодние праздники без шампанского не останемся.

Эрнест Асланян, частный детектив:

- Вместо действительно дорогой итальянской обуви месяца три назад я нашел дагестанскую. Никто из знакомых не советовал, попались мне случайно. Заплатил 3600 рублей с доставкой из Махачкалы в Москву по почте. Они еще сумки кожаные делать начали, я уже жене взял. И на сайте можно увидеть, как твоя обувь со склада пакуется в коробку.

Евгений Никифоров, директор радио «Радонеж»:

- Меня раздражает возвращение брендов, которые возвращаться были бы не должны. Ну вот вернули бренд «Москвич» вместо «Рено» - зачем? Те, кто поездил на машине под таким названием, хорошо помнят, что это такое... Я люблю все удобное и технологичное - и в этом году покупал обувь и одежду в обычных магазинах, примеряя, но не глядя на марку.

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