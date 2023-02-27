Эдуард Бояков сообщил о рождении шестого ребенка

Эдуард Бояков. Фото: Михаил ФРОЛОВ

58-летний Эдуард Бояков в шестой раз стал отцом. Малыш появился на свет в январе этого года.

«Я безмерно счастлив, что в моей жизни есть жена. Мы живем в венчаном браке. Нашему ребенку вот сейчас исполняется 40 дней. Завтра крестины. Это нечеловеческое счастье, к которому приводит не какой-то расчет», - поделился Бояков в YouTube-шоу «Эмпатия Манучи». Молодая жена Людмила родила Боякову четвертого их общего ребенка.

Кроме того у Эдуарда есть еще две взрослые дочери. По его признанию, долгие годы он не знал о существовании одной из дочерей. Об этом только… догадывался. Но когда тайное стало явным, он проявил инициативу и познакомился с ней. «Сейчас с обеими дочками у меня близкие отношения, они друг с другом дружат, это счастье. Наверное, у них есть и обиды, и претензии ко мне, но главное, что между нами - любовь», - рассказал Эдуард Бояков.

Создать настоящую крепкую православную семью и обрести счастье Эдуарду Боякову удалось только в зрелом возрасте, когда он встретил Людмилу. Эдуард Бояков много раз подчеркивал, что крепкая семья – основа общества. Он выступает за патриархальные ценности. Ежегодно Бояков проводит семейный фестиваль «Традиция».

В YouTube-шоу «Эмпатия Манучи» Эдуард Бояков сделал несколько громких заявлений. Во-первых, критически высказался о самом рейтинговом советском фильме. «Страна, которая каждый Новый год смотрит фильм «Ирония судьбы» про инфантильного нытика, который однажды так сильно набухался, что перепутал города, - это больная страна. Это катастрофа».

Во-вторых, высказал предположение, что сегодняшними российскими театрами руководят преимущественно «игривые геи, одинокие злые богемные женщины, запойные диссиденты и неповзрослевшие интеллектуалы». И только одно радует: геев становится меньше. Но все равно они еще очень сильны – «это реально существующая мафия в культуре. Этого очень много и это очень плохо»…

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