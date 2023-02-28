Геннадий Зюганов перечислил необходимые качества для кандидата на выборах президента: "Выдержит тот, кто поможет одолеть нацизм"

Геннадий Зюганов Фото: Михаил ФРОЛОВ

Накануне, поздно вечером, пришла почти сенсационная информация: «Депутат Госдумы Юрий Афонин (КПРФ) заявил, что лидер КПРФ Геннадий Зюганов - первый кандидат от партии на президентских выборах, но партия покажет широкую линию, обсуждаются и другие предложения».

Едва забрезжил рассвет (а на часах было 7 утра), я бросился звонить Зюганову…

…- Алло - алло!

- Да, Александр.

- Здравствуйте, Геннадий Андреевич. Это помощник Зюганова. Вот я всегда смотрю информленту по утрам, и вот она буквально забита заявлениями товарища Юрия Афонина о том, что первым кандидатом в Президенты России будет Геннадий Андреевич Зюганов. Вы видели это заявления?

- Саш, давай я попозже, я у врача. Я попозже тебе…

- Можете на этот - быстренько ответить?

- Да нет.

Дело не в этом. Лидеры всегда должны быть готовы взять на себя нагрузку при самых сложных вызовах.

Что касается кандидата (на пост главы государства. - А.Г.), у нас есть общее правило… на съезде, на пленуме, посоветоваться со всеми партийными организациями.

Плеяда талантливых людей, тот же Афонин (первый зампред КПРФ. - А.Г.), тот же Новиков, тот же Калашников, Коломийцев.

У нас … руководители регионов, блестяще работающие.

Это надо серьезно смотреть. И кому бы сейчас ни предложили эту должность, это тяжелейшая нагрузка и огромная ответственность.

Выдержат те, кто сумеет сформировать сильную команду, кто в состоянии подготовить реальную программу, кто получит соответствующую поддержку граждан страны, кто предложит программу, которая позволит стране возродиться и обеспечить мир, одолеть нацизм, фашизм и бандеровщину.

Это очень ответственное решение.

- Вы имеете в виду не только КПРФ, а вообще - кандидатов?

- Я возглавляю левопатриотический блок, в нем 56 организаций. И они дружно поддерживают нас на всех последних выборах.

Мы надеемся, что выдвинем талантливую команду, и будет все в порядке.

- А чего вы у врача? Как здоровье ваше?

- Да дело не в этом, я диспансеризацию прохожу каждый год примерно в это время.

- Пока все нормально? Что врачи говорят?

- Ничего, на фронте, на передовой работаем, трудимся.

- Это мы видим. Будем молиться за вас. Завтра у нас «Партийная среда». (Программа на Радио «Комсомольская правда».) Кто будет?

- Сегодня съедутся все – определимся.

- А Маша Прусакова может быть кандидатом?

- … выдвинули губернатором Алтайского края, прекрасный губернатор был бы..

- А в генсеки, товарищ Генеральный секретарь, Маша Прусакова - может?

- Все, достаточно.

Надо начинать с должности руководителя района, города, региона, края. (Сейчас Мария Прусакова - депутат Госдумы, лидер алтайских коммунистов. - А.Г.)

Тогда и получится прекрасный президент.

- Вы сейчас по утрам бегаете или нет?

- Давай, некогда мне…