Геннадий Зюганов перечислил необходимые качества для кандидата на выборах президента: "Выдержит тот, кто поможет одолеть нацизм"

Геннадий Зюганов
Фото: Михаил ФРОЛОВ
Накануне, поздно вечером, пришла почти сенсационная информация: «Депутат Госдумы Юрий Афонин (КПРФ) заявил, что лидер КПРФ Геннадий Зюганов - первый кандидат от партии на президентских выборах, но партия покажет широкую линию, обсуждаются и другие предложения».
Едва забрезжил рассвет (а на часах было 7 утра), я бросился звонить Зюганову…
…- Алло - алло!
- Да, Александр.
- Здравствуйте, Геннадий Андреевич. Это помощник Зюганова. Вот я всегда смотрю информленту по утрам, и вот она буквально забита заявлениями товарища Юрия Афонина о том, что первым кандидатом в Президенты России будет Геннадий Андреевич Зюганов. Вы видели это заявления?
- Саш, давай я попозже, я у врача. Я попозже тебе…
- Можете на этот - быстренько ответить?
- Да нет.
Дело не в этом. Лидеры всегда должны быть готовы взять на себя нагрузку при самых сложных вызовах.
Что касается кандидата (на пост главы государства. - А.Г.), у нас есть общее правило… на съезде, на пленуме, посоветоваться со всеми партийными организациями.
Плеяда талантливых людей, тот же Афонин (первый зампред КПРФ. - А.Г.), тот же Новиков, тот же Калашников, Коломийцев.
У нас … руководители регионов, блестяще работающие.
Это надо серьезно смотреть. И кому бы сейчас ни предложили эту должность, это тяжелейшая нагрузка и огромная ответственность.
Выдержат те, кто сумеет сформировать сильную команду, кто в состоянии подготовить реальную программу, кто получит соответствующую поддержку граждан страны, кто предложит программу, которая позволит стране возродиться и обеспечить мир, одолеть нацизм, фашизм и бандеровщину.
Это очень ответственное решение.
- Вы имеете в виду не только КПРФ, а вообще - кандидатов?
- Я возглавляю левопатриотический блок, в нем 56 организаций. И они дружно поддерживают нас на всех последних выборах.
Мы надеемся, что выдвинем талантливую команду, и будет все в порядке.
- А чего вы у врача? Как здоровье ваше?
- Да дело не в этом, я диспансеризацию прохожу каждый год примерно в это время.
- Пока все нормально? Что врачи говорят?
- Ничего, на фронте, на передовой работаем, трудимся.
- Это мы видим. Будем молиться за вас. Завтра у нас «Партийная среда». (Программа на Радио «Комсомольская правда».) Кто будет?
- Сегодня съедутся все – определимся.
- А Маша Прусакова может быть кандидатом?
- … выдвинули губернатором Алтайского края, прекрасный губернатор был бы..
- А в генсеки, товарищ Генеральный секретарь, Маша Прусакова - может?
- Все, достаточно.
Надо начинать с должности руководителя района, города, региона, края. (Сейчас Мария Прусакова - депутат Госдумы, лидер алтайских коммунистов. - А.Г.)
Тогда и получится прекрасный президент.
- Вы сейчас по утрам бегаете или нет?
- Давай, некогда мне…