США завозят на Украину в бронетехнике отравляющее вещество Би-Зет

Вещество Би-Зет является табельным отравляющим веществом армии США Фото: EAST NEWS

В Минобороны России прошел брифинг начальника войск радиационной, химической и биологической защиты ВС РФ генерал-лейтенанта Игоря Кириллова, где он продолжил рассказывать о разоблачении преступной деятельности Запада в нарушение Конвенции о запрещении химического оружия.

Ранее Минобороны уже заявляло о подготовке Западом масштабных провокаций с применением биологических, радиационных и токсичных химикатов на Украине. И вот 22 февраля влиятельная американская неправительственная организация провела конференцию, посвященную событиям на Украине. В ходе этого мероприятия бывший посол США в России Джон Салливан сделал заявление: «…российские войска планируют использовать химическое оружие в зоне специальной военной операции…».

«Расцениваем данную информацию как намерение самих Соединенных Штатов и их пособников провести на Украине провокацию с использованием токсичных химикатов», - заявил Кириллов.

По мнению экспертов ведомства в Пентагоне «рассчитывают, что в условиях боевых действий международное сообщество не сможет организовать эффективное расследование, в результате чего реальные организаторы и исполнители могут избежать ответственности, а вина будет возложена на Россию».

Но вот пять признаков, которые указывают на то, что в США готовы вновь использовать «пробирку Пауэлла».

1. В начале 2023 года Евроатлантический координационный центр по реагированию на бедствия и катастрофы спланировал поставку на Украину партии средств индивидуальной защиты (более 55 тысяч комплектов средств индивидуальной защиты, 55 тысяч противогазов, 13 тысяч индивидуальных противохимических пакетов, антидоты от фосфорорганических отравляющих веществ типа зарин и зоман – 600 тысяч ампул, противосудорожным препаратам – 3 млн. таблеток, препаратам для детоксикации иприта, люизита и производных синильной кислоты ингибиторов хлорацетофенона – 750 тысяч флаконов.

2. Минобороны получило сведения о том, что 10 февраля 2023 года на Украину (Краматорск) прибыл железнодорожный состав, в одном из вагонов которого находился груз химических веществ, сопровождаемый группой иностранных граждан. Вагон был отцеплен и отбуксирован на территорию Краматорского металлургического завода им. Куйбышева, где под контролем сотрудников службы безопасности Украины и представителей командования ВСУ состоялась разгрузка химикатов.

3. По данным разведки груз представлял собой 16 герметичных металлических ящиков, восемь из которых имели знак химической опасности, надписью Би-Зет и маркировку двумя красными линиями, что соответствует классу отравляющих веществ временно выводящего действия. Пять ящиков имели надпись «Си-Эс – РАЙОТ», три – «Си-Ар – РАЙОТ» с нанесением маркировки в виде одной красной полосы, что соответствует веществам раздражающего действия. Груз был размещен на бронемашинах американского производства, которые в составе колонны выдвинулись к линии боевого соприкосновения.

4. 19 февраля в Краматорске состоялась разгрузка 11 вагонов с грузом шрапнельных боеприпасов со специальной маркировкой. Разгрузка проводилась в ночное время на платформе в пригороде, при этом вагоны были обозначены надписями «Стройматериалы», «Цемент». По имеющейся в Минобороны России информации, ранее в интересах сухопутных войск США была проведена модернизация шрапнельных выстрелов, снаряжаемых готовыми поражающими элементами с жидкими рецептурами раздражающих веществ.

5. Факты одновременной поставки токсичных химикатов и средств защиты от них свидетельствуют о попытке проведения масштабных провокаций с использованием боевого психотропного отравляющего вещества Би-Зет в ходе конфликта.

Кириллов напомнил, что в соответствии с Конвенцией о запрещении химического оружия вещество Би-зет является контролируемым химикатом и входит во второй список, его применение запрещено статьей 1 КЗХО.

«Мы неоднократно отмечали, что руководство западных стран на регулярной основе делает провокационные заявления о возможности применения Россией оружия массового поражения. Вместе с тем подобные проекты уже не раз были реализованы самими Соединенными Штатами для достижения политических целей. Так, пробирка со «стиральным порошком» в руках госсекретаря США Колина Пауэлла послужила поводом к вторжению в Ирак и причиной гибели более полумиллиона граждан этой страны. В 2017 году растиражированные информационными агентствами фотографии «Белых касок», на которых люди в обычных марлевых повязках отбирают пробы в месте предполагаемого применения зарина, привело к нанесению ракетного удара США по авиабазе Шайрат в Сирии.

В 2018 году постановочные съемки с якобы отравленными хлором детьми в сирийском городе Дума стали причиной уничтожения научно-исследовательского центра в Барзе и Джамрае», - напомнил генерал-лейтенант.

Кириллов также подчеркнул, что до настоящего времени «никто не понес ответственности за данные преступления».

«Хотел бы предупредить, что развернутые в районе проведения специальной военной операции российские стационарные и подвижные комплексы контроля РХБ-обстановки позволяют не только своевременно выявлять химические угрозы и оперативно реагировать на них, но и достоверно выяснять тип вещества и его производителя. Нам стало известно, что против российских войск ВСУ применяли самодельные боеприпасы с помощью БПЛА в веществом термического действия, которые содержали горючие окислители и добавки, часть которых произведена в Чехии. Предупреждаем, что в случае провокаций с использованием токсичных химикатов истинные виновники будут нами установлены и наказаны», - предупредил официальный представитель Минобороны.

СПРАВКА «КП»

Би-Зет вызывает острый психоз, потерю ориентации, галлюцинации, нарушения памяти. Вещество Би-Зет является табельным отравляющим веществом армии США и широко применялось во время Вьетнамской войны. Соединенные Штаты и их союзники неоднократно применяли боеприпасы, снаряженные химическими рецептурами, в ходе военных конфликтов в Афганистане, Ираке, Сирии.

В США заявили о полном уничтожении запасов Би-Зет еще в 1990 году, когда было утилизировано около 50 тонн этого вещества, но образцы были оставлены. Кроме того, в настоящее время сохранена возможность синтеза прекурсоров Би-Зет на базе мощностей по производству фармацевтических препаратов в объеме до нескольких десятков тонн в год.

КСТАТИ

Поставкой бронетехники, о которой говорит Кириллов, занимается основной подрядчик Пентагона, который имеет допуски к работе с ядерным, биологическим и химическим оружием. И нельзя исключать, что эта боевая техника является контейнерами для транспортировки биологического или химического оружия на передовую.

Вот на фото разгрузка в Мангейме (Германия) американских БМП M2A2 Bradley, идущих из США на Украину.

Фото Минобороны РФ

На жилетке рабочего надпись компании, в которой он работает - Amentum - Amentum Government Services Holding LLC. Эта компания является американским подрядчиком государственных и коммерческих услуг, базирующимся в Джермантауне, штат Мэриленд. Компания была образована в 2020 году на основе федеральной группы AECOM Management Services, которая была главным подрядчиком Пентагона во Второй мировой войне. Сегодня Amentum - второй по величине подрядчик государственных услуг на рынке государственных контрактов США. Но важно, знать то, чем именно Amentum занимается: операции по ядерной реабилитации на ядерных объектах, изоляция хранилищ ядерных отходов США, ликвидация химического и биологического оружия в рамках Совместной программы Нанна-Лугара по уменьшению угрозы, а также созданием лабораторий для изучения болезней (то самое биологическое оружие), а также управляет испытательным и полигоном в Неваде. Похоже, что полигон из Невады пытаются перенести с этими «троянскими конями» в виде БМП M2A2 Bradley в Молдову и Украину.