Три дозы вакцины помогут защититься от аллергии на пыльцу березы Фото: Иван ПРОХОРОВ

Пандемия ковида «подарила» ученым всего мира не только уникальную возможность познакомиться с рождением и стремительным распространением нового вируса, но и научиться быстро разрабатывать средства борьбы с ним. Пандемия полыхнула в начале 2020, уже в июле была разработана китайская вакцина, а в августе — наш Спутник V.

Параллельно велись глубокие исследования природы вируса, методы борьбы с ним. В частности в Федеральном медико-биологическом агентстве России разрабатывали препарат «МИР 19» на основе малых интерферирующих РНК, которые блокировали определенные гены коронавируса и не давали ему распространятся в организме. Клинические испытания также доказали, что препарат серьезно уменьшает поражения легких.

«На данный момент препарат прошел регистрацию и уже применяется в медицинских учреждениях», - рассказал KP.RU заместитель директора по науке и инновациям Государственного научного центра «Институт иммунологии» Федерального медико-биологического агентства, иммунолог Игорь Шиловский.

И сейчас на основе этой разработки ученые ФМБА тестируют новый препарат от РС-вируса (один из главных виновником сезонного подъема ОРВИ, как правило, стоит на первом или втором месте среди всех циркулирующих вирусов). Также идут разработки препаратов от астмы и ринита.

А еще нас ждут светлые времена: скоро аллергики получат облегчение! По крайне мере от самого злостного аллергена — пыльцы березы:

- Сейчас мы разрабатываем гипоаллергенные вакцины, вакцины нового поколения, которые можно применять не только для терапии, но и для профилактики аллергии, - рассказал Игорь Шиловский. - Классические вакцины от аллергии основаны на экстрактах аллергенов, то есть содержат активный элемент. Это лечение называется АСИТ (аллерген-специфическая иммунотерапия), когда вводятся небольшие дозы аллергена, тем самым приучая организм вырабатывать толерантность или нечувствительность к аллергенам, скажем, перед сезоном цветения березы. Как правило, требуется от 20 до 30 доз для достижения хорошего результата.

Такие вакцины запрещено использовать для профилактики, а также их нельзя вводить добровольцам, потому что они реально могут получить аллергию. В гипоаллергенных вакцинах содержится искусственный аллерген: опасность спровоцировать реальную аллергию снижена до нуля, но при этом генный состав позволяет сохранить терапевтический потенциал. Поэтому такие вакцины можно использовать не только для терапии, но и профилактики. У нас создана платформа для разработки и изучения вакцин нового поколения совместно в Венским медуниверситетом, профессором Рудольфом Валенте.

Первой была создана вакцина от аллергии на пыльцу березы — это самый распространенный аллерген в нашей стране. Тем более, что структура этого аллергена очень похожа на другие аллергены — яблока, персика, сои и арахиса. Если у человека есть аллергия на березу, с высокой долей вероятности разовьется пищевая перекрестная аллергия на яблоки и персики. Мы исключили токсичные свойства березового аллергена, получив гипоаллергенную вакцину от аллергии на пыльцу березы. На безопасность и эффективность вакцина уже проверена, то есть она реально защищает от аллергии и не вызывает негативных реакций. Наши исследования показали, что достаточно 3-5 доз вакцины от аллергии на пыльцу березы, чтобы выработать стойкую реакцию организма на аллерген.