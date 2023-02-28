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В мире28 февраля 2023 9:36

В Турции достали из-под завалов живого коня спустя три недели после землетрясения

Спасатели продолжают находить домашних животных в развалинах домов
Алёна ПАЛАЖЧЕНКО
Лошадь осмотрели ветеринары, оказали ей необходимую помощь, после чего она была передана счастливому владельцу

Лошадь осмотрели ветеринары, оказали ей необходимую помощь, после чего она была передана счастливому владельцу

В результате катастрофического землетрясения на юго-востоке Турции пострадали не только люди, но и животные. Особую радость вызывает спасение домашних питомцев сейчас, когда спасательные операции в отношении людей уже закончены.

Турки славятся своей любовью к кошкам. Многие турецкие города буквально кишат ими: пушистые хвостатые становятся символами популярных и даже исторических мест, например Собора Святой Софии в Стамбуле. Местные жители не просто подкармливают животных, но и устраивают им целые «кошачьи деревни» с домиками и подушками, а местные торговцы ставят у своих магазинов миски, где всегда есть вода и еда.

Поэтому спасение кошек и собак вызывает большое воодушевление в Турции, и счастливцев с удовольствием показывают по всем телеканалам. На 20-й день после стихийного бедствия из-под рухнувшего 3-этажного дома в Малатье вытащили живого кота, которого сразу же отвезли в ветеринарную клинику и поместили под капельницу. Сейчас он пришел в себя и ждёт возвращения к хозяевам, которые, к счастью, также остались живы и находятся в Измире у родственников.

Сотрудник мэрии Малатьи Ханифи Аджар говорит, что спасатели прилагают все усилия, чтобы вызволить из бетонного плена не только людей, но и животных.

- Этого кота спасли наши пожарные с помощью своего оборудования, - сказал Аджар в интервью телеканалу HaberTurk. - Мы знаем, что под завалами до сих пор могут быть выжившие домашние животные, которые от страха могли забиться в какие-то щели. Поэтому мы аккуратно разбираем завалы – вдруг найдём ещё кого-нибудь.

Он добавил, что спасатели решили назвать кота Ышык – что по-турецки значит «свет», чтобы «он давал надежду и свет нашему светлому будущему, без катастроф».

Ещё одна счастливая история о кошке по имени Чилек, которой пришлось рожать во время землетрясения. Один котёнок умер сразу, а остальными она не смогла разродиться. Семья, которая сумела выбраться из разрушенного дома, поспешила найти ветеринара, который сделал кошке кесарево сечение и дал жизнь трём котятам. При этом местные ветеринары бесплатно лечат домашних животных, пострадавших при землетрясении.

Турецкая федерация защиты прав животных (Hatyap) временно разместила более 400 кошек из пострадавших районов в городе Бурса на северо-западе страны. Хозяйка одного из спасенных животных Аслы Эрдоган не может сдержать слёз радости:

- Наш 7-этажных дом разрушился. Мы чудом спаслись и теперь живём в другом городе. Я не чаяла увидеть моего котика. Его нашли и идентифицировали, благодаря чипу, - говорит она, не в силах выпустить нежданно вырвавшегося из небытия питомца из рук.

Сотрудник Hatyap Эмре Демир тоже расчувствовался:

- Конечно, встречи хозяев со спасёнными питомцами действуют на нас эмоционально. И это даёт нам силы не прекращать поиски. Часто мы спасаем животных, хозяев которых не осталось в живых. Тогда ищем им новых хозяев – в этом нам помогают общественные организации и зоозащитники.

Но что там котики. На 21-й (!) день после землетрясения спасатели в районе Адыямана вытащили из-под завалов лошадь! Состояние животного удовлетворительное. Лошадь осмотрели ветеринары, оказали ей необходимую помощь, после чего она была передана счастливому владельцу.

По последним данным, в результате стихийного бедствия на юго-востоке Турции погибло более 44 тысяч человек. Подземные толчки там продолжаются: с момента первого землетрясения их было зарегистрировано более 10 тысяч - обычно в Турции регистрируется такое количество за полгода. Из них 45 афтершоков имели магнитуду более пяти баллов, что приводит к новым жертвам и разрушениям. В частности, в результате вчерашнего землетрясения магнитудой 5,6 с эпицентром в районе Йешилюрт провинции Малатья погибли два человека, 140 получили ранения.

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