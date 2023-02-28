В Турции достали из-под завалов живого коня спустя три недели после землетрясения

Лошадь осмотрели ветеринары, оказали ей необходимую помощь, после чего она была передана счастливому владельцу

В результате катастрофического землетрясения на юго-востоке Турции пострадали не только люди, но и животные. Особую радость вызывает спасение домашних питомцев сейчас, когда спасательные операции в отношении людей уже закончены.

Турки славятся своей любовью к кошкам. Многие турецкие города буквально кишат ими: пушистые хвостатые становятся символами популярных и даже исторических мест, например Собора Святой Софии в Стамбуле. Местные жители не просто подкармливают животных, но и устраивают им целые «кошачьи деревни» с домиками и подушками, а местные торговцы ставят у своих магазинов миски, где всегда есть вода и еда.

Поэтому спасение кошек и собак вызывает большое воодушевление в Турции, и счастливцев с удовольствием показывают по всем телеканалам. На 20-й день после стихийного бедствия из-под рухнувшего 3-этажного дома в Малатье вытащили живого кота, которого сразу же отвезли в ветеринарную клинику и поместили под капельницу. Сейчас он пришел в себя и ждёт возвращения к хозяевам, которые, к счастью, также остались живы и находятся в Измире у родственников.

Сотрудник мэрии Малатьи Ханифи Аджар говорит, что спасатели прилагают все усилия, чтобы вызволить из бетонного плена не только людей, но и животных.

- Этого кота спасли наши пожарные с помощью своего оборудования, - сказал Аджар в интервью телеканалу HaberTurk. - Мы знаем, что под завалами до сих пор могут быть выжившие домашние животные, которые от страха могли забиться в какие-то щели. Поэтому мы аккуратно разбираем завалы – вдруг найдём ещё кого-нибудь.

Он добавил, что спасатели решили назвать кота Ышык – что по-турецки значит «свет», чтобы «он давал надежду и свет нашему светлому будущему, без катастроф».

Ещё одна счастливая история о кошке по имени Чилек, которой пришлось рожать во время землетрясения. Один котёнок умер сразу, а остальными она не смогла разродиться. Семья, которая сумела выбраться из разрушенного дома, поспешила найти ветеринара, который сделал кошке кесарево сечение и дал жизнь трём котятам. При этом местные ветеринары бесплатно лечат домашних животных, пострадавших при землетрясении.

Турецкая федерация защиты прав животных (Hatyap) временно разместила более 400 кошек из пострадавших районов в городе Бурса на северо-западе страны. Хозяйка одного из спасенных животных Аслы Эрдоган не может сдержать слёз радости:

- Наш 7-этажных дом разрушился. Мы чудом спаслись и теперь живём в другом городе. Я не чаяла увидеть моего котика. Его нашли и идентифицировали, благодаря чипу, - говорит она, не в силах выпустить нежданно вырвавшегося из небытия питомца из рук.

Сотрудник Hatyap Эмре Демир тоже расчувствовался:

- Конечно, встречи хозяев со спасёнными питомцами действуют на нас эмоционально. И это даёт нам силы не прекращать поиски. Часто мы спасаем животных, хозяев которых не осталось в живых. Тогда ищем им новых хозяев – в этом нам помогают общественные организации и зоозащитники.

Но что там котики. На 21-й (!) день после землетрясения спасатели в районе Адыямана вытащили из-под завалов лошадь! Состояние животного удовлетворительное. Лошадь осмотрели ветеринары, оказали ей необходимую помощь, после чего она была передана счастливому владельцу.

По последним данным, в результате стихийного бедствия на юго-востоке Турции погибло более 44 тысяч человек. Подземные толчки там продолжаются: с момента первого землетрясения их было зарегистрировано более 10 тысяч - обычно в Турции регистрируется такое количество за полгода. Из них 45 афтершоков имели магнитуду более пяти баллов, что приводит к новым жертвам и разрушениям. В частности, в результате вчерашнего землетрясения магнитудой 5,6 с эпицентром в районе Йешилюрт провинции Малатья погибли два человека, 140 получили ранения.