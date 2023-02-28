Страны Ближнего Востока не хотят поддерживать Украину, несмотря на давление США

Дискуссионный клуб «Валдай» провёл конференцию по вопросам безопасности Ближнего Востока Фото: Эдвард ЧЕСНОКОВ

На Западе «мозговые тресты» — неформальные интеллектуальные центры для анализа международных проблем — существуют уже столетие. В XXI веке таковой появился и у нас. Дискуссионный клуб «Валдай» собирает российских и зарубежных экспертов для обсуждения того, как с минимальными потерями перейти от американоцентричности к новому многополярному миру.

И вот во вторник, 28 февраля, клуб «Валдай» открыл в Москве уже двенадцатую ежегодную конференцию по Ближнему Востоку. На сей раз самый горячий регион земли обсуждался в контексте украинских дел.

— Несмотря на давление США, ближневосточные партнёры занимают взвешенную позицию по украинскому кризису, в соответствии со своими национальными интересами, — сообщил один из самых уважаемых гостей мероприятия — зам. министра иностранных дел РФ Михаил Богданов. — Россия продолжит работать на укрепление стабильности в регионе.

Старые читатели «Комсомолки» помнят: в прошлом веке СССР был здесь очень активен. Но, подобно нынешним США, придерживался «блокового мышления» эпохи холодной войны. Например, в палестино-израильском конфликте Москва работала исключительно с арабами. И игнорировала нового потенциального союзника — Иран, где в 1979 году произошла антиамериканская революция.

А сейчас Россия взаимодействует со всеми региональными игроками: Сирия, Турция, Саудовская Аравия, Иран, Катар, Израиль… Притом, что каждая из этих стран — в довольно напряжённых отношениях с прочими.

Впрочем, как в той поговорке про «не было бы счастья», главная причина сближения столь разнородных игроков — экономическая агрессия США:

— Если Запад вводит санкции против России, то та вынуждена поворачивать на Восток, развивать логистический коридор «Север-Юг» (Москва-Баку-Тегеран), — рассказывал зав. кафедрой политологии и международных отношений Исламского университета Азад в Иране — Кайхан Баргезар.

По словам эксперта, это и приводит к развалу старых товарно-сырьевых цепочек. Но если Россия успешно переориентируется на «ориентальные» страны, то что делать Западу, прежде всего, Европе, — не понятно. Только погружаться в кризис.

Схожую мысль озвучил и один из самых авторитетных российских востоковедов — член-корреспондент РАН Виталий Наумкин:

— С уходом американцев из Афганистана, в регионе наблюдается вакуум силы. Растёт роль «не-Запада». При этом «не-Запад» — не какой-то монолитный блок или военно-стратегический союз (как НАТО), а просто сообщество государств, каждое из которых не хочет поддаваться давлению глобалистов, — отметил учёный.

— Давление на страны, не согласные с западным подходом, оказывается не только на правительства, — пожаловалась советник президента Сирии — Бусейна Шаабан. — Есть американская база «Эт-Танф». Этот район был освобождён от террористов при поддержке наших российских друзей. Но американцы расположили там свои войска. Почему? Потому что это важнейшая «тройная точка» на границе Сирии, Ирака и Иордании. И стратегия западников — предотвращать любое сотрудничество на Ближнем Востоке, ведь это подорвёт их влияние.

Так что почему ближневосточные игроки с надеждой смотрят на новые центры силы (прежде всего, Россию) — понятно: мы предлагаем всем не разъединение, а союз. Общую, неделимую безопасность. О чём и говорили на конференции.