VK NFT представляет механику партнёрских дропов

Селебрити, художники и бренды смогут выпускать коллекции прямо ВКонтакте

Социальная сеть запускает первую механику для партнёров, связанную с технологией NFT: художники, бренды, звёзды и общественные организации смогут выпускать собственные коллекции через сервис VK NFT. С помощью команды ВКонтакте партнёры смогут создать в приложении отдельную брендированную страницу, добавить NFT с разной степенью редкости и дополнительными бонусами. Невзаимозаменяемые токены можно раздать бесплатно через промокоды. Первым новую механику с бесплатной раздачей NFT за достижения протестировал телеканал СТС.

Минтинг, или создание токенов, происходит на стороне ВКонтакте на блокчейне Polygon. Партнёры могут выбрать механику раздачи, например использовать случайную выдачу токенов в розыгрышах или награждать пользователей NFT за определённые достижения. Чтобы получить готовый NFT, пользователю достаточно указать публичный адрес своего криптокошелька. Токены можно использовать ВКонтакте — установить на аватарку или витрину в профиле. А в VK NFT доступен обучающий курс, который поможет разобраться в технологии и новичкам.

Кроме того, в партнёрском дропе вместе с NFT можно выдавать различные бонусы для пользователей: скидки, подарки, подписки, билеты, особые тарифы и многое другое. Токены из коллекции могут открывать доступ в закрытое сообщество, к эксклюзивному контенту в соцсети или стать частью особой программы лояльности. Для партнёрской коллекции можно указывать автора, название и описание, а также добавить любые токены. Можно реализовать и более сложные уникальные идеи — чтобы опробовать новую механику и получить индивидуальное предложение, достаточно связаться с командой VK NFT.

Первыми протестировать новую механику промокодов решил телеканал СТС, который запустил собственную NFT-коллекцию к премьере шоу «Суперниндзя». Самые активные пользователи ВКонтакте, которые готовы оставить больше всех лайков и комментариев под постами сообщества СТС, получат не только уникальные токены, но и привязанные к ним призы: 70 наручных часов, 1000 подписок на сайт ctc.ru и суперприз — пожизненную подписку на мерч канала.

Марина Краснова, СЕО ВКонтакте:

«Уже на старте нашего продукта VK NFT мы увидели большой интерес к связанным с технологией NFT функциям как от пользователей, так и от крупных брендов, художников, артистов. Мы протестировали раздачу и минтинг токенов на собственных кейсах и готовы предложить партнёрам присоединиться — механика сервиса позволяет с нашей помощью создать и забрендировать отдельную страницу для своей коллекции и провести раздачу токенов на кошельки пользователей. Открыты к большим спецпроектам и можем реализовать сложные креативные механики. В этом году мы планируем запустить полноценный маркетплейс с возможностью минтинга, на котором каждый пользователь ВКонтакте сможет создать и продать собственную коллекцию».

Александр Тоболь, СТО ВКонтакте, вице-президент по технологиям и разработке VK:

«Цель VK NFT — сделать технологию по-настоящему массовой, приобщить к концепции Web3 и владения цифровыми активами миллионы наших пользователей. Конечно, интерес больших брендов, популярных авторов и селебрити — это хороший знак, такие проекты подстегнут интерес к NFT и помогут познакомить широкую аудиторию с технологией. Мы поддерживаем нестандартные проекты, коллекции, которые несут дополнительную ценность для пользователей, будь то физические бонусы, доступ к уникальному контенту или другие привилегии. Для потенциальных партнёров это хорошая возможность стать первопроходцем мира Web3 и повести за собой свою аудиторию — торопитесь занять место в мире будущего!»

Ранее ВКонтакте начали внедрять Web3-технологии: пользователи соцсети могут установить NFT-аватар или добавить токен на витрину в профиле, а освоиться в теме поможет экспресс-курс для новичков. Все операции с невзаимозаменяемыми токенами можно проводить в специальном сервисе VK NFT. ВКонтакте ведёт работу над полноценным NFT-маркетплейсом с функцией минтинга для первичной и вторичной продажи токенов. Соцсеть расширяет число поддерживаемых блокчейнов: к Polygon и Etherium добавился TON, на очереди Binance Smart Chain.