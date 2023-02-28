Няшные как анимешники, агрессивные как панки. Из чего выросла новая субкультура ЧВК "Редан"

Новое молодежное движение – ЧВК Редан – кажется чем-то невероятно новым, но только на первый взгляд. Фото: СОЦСЕТИ

Новое молодежное движение – ЧВК Редан – кажется чем-то невероятно новым, но только на первый взгляд. Если всмотреться, мы это уже проходили. Как анимешники бьют спортиков – так рокеры били металлистов. Как никто из участников «махача» не может внятно сформулировать, за что драка – так и тогда, «все пошли, и я пошел». Есть внешние признаки субкультуры. Есть ощущение причастности к чему-то большому, важному и опасному. Признаки важно соблюсти (и ты уже в команде), если идут – иди вместе со всеми, и никаких вопросов больше.

Но самое главное: как и тогда, неясны внутренние пружины этого дела. В конце 80-х Казань и соседние регионы охватили драки район на район. Ребята придумывали названия районам, эмблему (примитивную, как правило, в основе ее была корона), рисовали ее на домах и били тех подростков, кто зашел на чужую территорию. Периодически устраивали драки стенка на стенку. Это закончилось так же внезапно, как началось. И было много домыслов, придуманных задним числом: вот, мол, перемен требовали наши глаза, СССР бурлил и был близок к закату, и это была как бы репетиция перед эпохой кооператоров и разборок 90-х. Конечно, нет. Как крайне сомнительны и попытки увидеть в тех драках влияние криминальной субкультуры (оно было, но было ли оно в основе).

Поэтому многие исследователи связывают такие движения с чем угодно, например, с коллективным бессознательным, или с солнечной активностью, которая это бессознательное обостряет. А сейчас как раз Солнце близко к пику своей циклической мощи. Но – тоже вряд ли.

В общем, подождем разгадки (если она будет), а пока просто вспомним, что было раньше – и в чем, может быть, участвовали и мы сами.

1980-е

ПАНКИ

Страшные снаружи, свободные душой, анархисты и нигилисты в отношениях с обществом и властью, панки носили сине-зелёные ирокезы (вместо лака для волос, говорят: фиксировали их пивом), рваные джинсы и кожаные косухи, тяжелые ботинки, ошейники и браслеты с металлическими шипами.

Самозабвенно слушали Sex Pistols. Первыми, ещё советскими панками, были питерские рок-музыканты Андрей Панов из «Свина» и Виктор Цой.

«Потерянное поколение, у которого нет будущего», «в свинарнике лучше быть свиньями» - это панки о себе и мире вокруг. Панки тусовались, пили и дрались (хотя первые два пункта любили больше).

МЕТАЛЛИСТЫ

Металлисты были длинноволосы и одеты в чёрные футболки с логотипами Metallica и AC/DC, кожаные напульсники с заклёпками, массивные цепи и перчатки без пальцев, опять же кожаные куртки и сапоги с цепями. В целом миролюбивы и действительно погружены в музыку. Часто и правда хорошую. Отечественными кумирами были «Ария», «Коррозия Металла», «Черный обелиск».

В провинциальных городах металлисты вполне могли тусоваться вместе с панками - мол, мы хоть и разные, но все же не такие, как все эти цивильные люди вокруг.

Концерт группы "Король и Шут". Фото: Антон Новодережкин/ТАСС

ГОПНИКИ

Чисто российская криминальная молодежная субкультура, в отличие от панков и металлистов. Хотя гопники, наверное, обиделись бы на это слово. Они же били по дворам всех этих длинноволосых неформалов и понятие «культура» к себе, коротко стриженым и одетым в спортивные костюмы, явно не применяли. Барсетка и кепка - вот и вся культура.

Группировки гопников боролись за территории влияния в своих городах, строили иерархию на принципах силы и «авторитета». Ими вполне серьезно занималась милиция, и не зря - гопники были агрессивны, могли не только побить за «непацанское» поведение и внешний вид, но и ограбить, и унизить. А в девяностые многие подросшие гопники, все эти Димоны, Жеки и Серые, переключились на околокриминальный бизнес или контроль чужого бизнеса. И это десятилетние пережили не все.

1990-е

РЭПЕРЫ И ХИП-ХОПЕРЫ

Вместо мрачных панков, готов и металлистов появились яркие и танцующие рэперы и хип-хоперы. В футболках-мешках и широченных джинсах, бейсболках и толстовках на два размера больше, с дредами и цепями. Врубали на полную громкость Bad Balance, Тупака Шакура и «Касту». Танцевали на улице и расписывали стены граффити (тогда в России еще никто не называл это стрит-артом и тем более не воспринимал как искусство, хулиганство, да и только).

В этой субкультуре, как и во всех, пожалуй, тоже есть протест. Изначально - афроамериканцев и латиносов против благополучных белых обывателей США. В российских реалиях - неформальное, молодёжное, нонконформистское, небогатое против официального и общепринятого. Аналогами негритянских гетто стали спальные районы и рабочие окраины, где в девяностые жилось совсем не сладко. О том и читали рэп, и распыляли краску из баллончиков по серым станам.

РЕЙВЕРЫ

Электронная музыка, многочасовые танцы в клубах под диджейские сеты (собственно, рейвы), неоновые наряды и цветные пряди, пирсинг со всех частях тела - рейверы раскрашивали девяностые в яркие цвета и находили радость в музыкальных тусовках (не без алкоголя, что уж там). Первый московский рейв Gagarin Party прошёл в павильоне «Космос» на ВДНХ - и понеслось.

2000-е

ЭМО

У эмо, или эмо-кидов, есть что-то от панков, что-то от готов, что-то от рейверов. Рваные пряди радикально черного или белого цвета, короткие челки, пирсинг в губах, бровях и ноздрях, чёрный маникюр, макияж в стиле Пьеро с чёрной подводкой, кеды, детские майки и «рабочие» тяжёлые куртки, значки и украшения с черепами и разбитыми сердцами.

Но это все не главное. Эмо ищут большой светлой любви и очень переживают. Собственно, «эмо» - это как раз эмоции. Яркие и честные, как у ребенка (потому и эмо-кид). Обострённые, болезненные и трагические (ну а кому в подростковом возрасте удалось избежать несчастной любви?). Уникальные и неповторимые у каждого человека (да, вот такой эмо-протест, самовыражение через эмоции в обществе потребления).

Эмо, конечно, не дрались. Но их стигматизировали как депрессивную субкультуру, провоцирующие подростков на суицид. А иногда просто считали инфантильными нытиками.

АНИМЕ

Если вы услышали про анимешников только сейчас - скорее всего, в начале XXI века вы уже не были подростком, а ваши дети ещё не были. Субкультура, вдохновлённая японскими мультфильмами (аниме) и комиксами (манга) появилась в России в нулевые или даже в конце девяностых. И тогда же начали плодиться многочисленные ответвления и течения.

Девочки-волшебницы «махо седзе». «Муняшки» с красными, синими и жёлтыми волосами в белых гольфах и коротких юбках, как у японских школьниц. J-рокеры слушали японский рок и поп. Косплееры шили костюмы аниме-героев и тусили на многолюдных фестивалях. Кто-то через субкультуру погрузился в японское искусство оригами и икебаны или в борьбу кендо и выучил японский язык, чтобы переводить аниме. А кому-то досталось лишь отголоски в виде японских слов «ня» (няшный - хороший то есть, красивый, нравится) и «тян» (позже, в эпоху соцсетей, на субкультурном небосклоне промелькнули «Винишко тян», девушки в очках и с каре, постящие свои фото с бокалами). Похоже, теперь мы видим ещё одно воплощение аниме.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Молодежная субкультура ЧВК «Редан» захлестнула Россию: что это такое и зачем подростки снимают на видео драки в ТЦ

Родители по всей стране в страхе задаются вопросом, что такое ЧВК «Редан», которая завербовала уже сотни тысяч подростков. Отвечаем на главные вопросы о новой субкультуре (подробнее)