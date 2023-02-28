Почему останавливался аэропорт Пулково в Санкт-Петербурге: Истребители поднимали на учения

Паника стихла, страсти улеглись. Все разошлись по своим делам, а самолеты начали разлетаться из Пулково Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Такого в небе над Санкт-Петербургом, да и всей Ленинградской областью, еще видели.

С раннего утра по городу гуляла сильно щекочущая нервы новость: радары наших войск противовоздушной обороны (ПВО) засекли «неопознанный летающий объект». Кружил он якобы в зоне аэропорта «Пулково».

Как и полагается в таких случаях, сразу же введен в действие план «Ковёр» - он объявляется если кто-то или что-то незаконно входит в наше воздушное пространство. Всем гражданским службам дана срочная команда: в аэропорту обслуживание рейсов остановить, самолеты, которые должны приземлиться в Северной столице (а их немало!) - развернуть либо домой, либо на запасные аэродромы, тех, кто еще не вылетел - задержать на земле.

Сообщение о «неопознанном объекте» в небе Ленинградской области стало обрастать подробностями: командование армии ПВО, в районе ответственности которой обнаружился воздушный лазутчик, подняло дежурные истребители - Су-35 и МиГ-31. НЛО было опознано, как «большой беспилотник». Его (по данным СМИ) обнаружили примерно в 200 км от города.

Высоколобые военные аналитики бросились успокаивать сограждан, которые требовали «немедленно сбить супостата!»: «Не все так просто. Есть вероятность, что это заблудился иностранный и сугубо мирный беспилотник, а если срубим его – неприятностей не оберешься! Потому надо сначала разобраться».

Одновременно другие эксперты на полном серьезе начали выстраивать свои версии: «Скорее всего, это беспилотник с территории Эстонии, который летел над Финским заливом в Питер. Ведь ближайшая авиабаза НАТО «Тапа» - всего в 230 километрах от города.

Но когда не только питерцы, но и вся Россия с содроганием ждала развязки, всех осадило родное Министерство обороны: «Военные провели в Западной зоне ответственности тренировку по ПВО вместе с гражданскими органами управления.

В рамках учений были отработаны вопросы обнаружения, перехвата и идентификации «цели». В практической части тренировки были задействованы истребители из состава дежурных сил ПВО Западного военного округа, которые совершили вылеты для отработки вопросов перехвата и идентификации условной цели нарушителя».

Паника стихла, страсти улеглись. Все разошлись по своим делам, а самолеты начали разлетаться из Пулково. Небо открыли около полудня вторника сразу после отмены плана «Ковер».