Наука и технологии: светлое будущее оптико-электронной индустрии создают люди

Ольга Малашкина, замгендиректора холдинга «Швабе»

Патентный портфель организации насчитывает более 2500 объектов. Эти разработки – основа изделий нового поколения: медтехники, наноматериалов, энергосберегающей светотехники, научных и других видов гражданских приборов. О приоритетах в HR-стратегии и людях, создающих будущее – в колонке замгендиректора холдинга Ольги Малашкиной.

«Наша практика показывает: реальная промышленность любит смелых, проактивных и вовлеченных специалистов. Сотрудники – самая большая сила и энергия. И это не просто слова. Под единым брендом мы объединяем технологии, ресурсы и главное – талантливые кадры с тем, чтобы вместе создавать светлое будущее»

Ольга Малашкина

Наш холдинг является частью крупнейшей корпорации, где действует единая система ценностей. В рамках корпоративной культуры мы делаем ставку на командную работу, внедрение инноваций, взаимное уважение и постоянное развитие.

Объединяя передовые площадки оптико-электронной индустрии, мы следуем основным принципам – дальновидности и новаторству. В холдинге привыкли думать на 10–20 лет вперед, поэтому считаем, что развитие отрасли во многом зависит от талантливой молодежи. Вкладывая свои силы во взаимодействие с ней сегодня, мы создаем задел на будущее.

Поддерживая идею о важности ранней профориентации, с помощью различных инициатив со школьной скамьи развиваем творческий и исследовательский потенциал подрастающего поколения. Future employees – это наши кандидаты – те, кому еще предстоит выбрать свой профессиональный путь.

Наш холдинг стремится быть максимально открытым и общаться со школьниками на понятном и доступном языке. Примеры такого взаимодействия – многолетнее сотрудничество с детскими технопарками «Мосгормаш» и «Москва», а также экскурсии на собственные промышленные объекты. В ходе таких встреч учащиеся получают возможность ознакомиться с историей российской промышленности, а также видеть изнутри, как организованы производственные процессы.

Стать ближе к молодежи позволяют и современные технологии, которые мы активно применяем для популяризации науки. В Лыткарино у нас открыто мультимедийное пространство с крупнейшим планетарием Подмосковья, в котором проходят сеансы полнокупольных фильмов о достижениях российских ученых и инженеров в области оптической индустрии, астрономии и космонавтики.

Направить потенциал юного поколения – следующий логичный шаг. В этом нам помогают проекты, подобные «Силе света». Данный интеллектуально-образовательный конкурс учрежден холдингом для молодежи, увлеченной естественными и техническими науками. Ребята в возрасте от 14 до 18 лет представляют свои работы в разных номинациях. Ежегодно мы награждаем 3 победителей и 6 лауреатов, а также поощряем ряд проектов спецпризами. После завершения конкурса уже по традиции участники продолжают взаимодействовать с нами.

Практикуя системный подход к подготовке будущих кадров, предприятия холдинга реализуют программу целевого обучения. За это время профильное образование получили сотни ее участников. Сейчас у наших промышленных площадок действует порядка 250 договоров о целевой подготовке.

Холдинг сотрудничает с 47 вузами и ссузами, которые являются фреймворком по подготовке кадров, имеет собственную аспирантуру и диссертационные советы. На наших предприятиях функционируют 11 базовых кафедр.

Спустя годы холдинг принимает выпускников в свои ряды. Став частью большой команды, они преумножают научный и технологический потенциал, а также участвуют в сохранении традиций преемственности.

Мы – холдинг с более чем вековой историей, объединяющий десятки предприятий, где работают целыми династиями. Для их представителей и основоположников завод – это надежность и уверенность в завтрашнем дне. Посвятив многие годы любимому делу, сотрудники выступают наставниками и передают богатый практический опыт. И примеров такого профессионального пути множество, что особенно ценно для нас.

Молодые умы нашего времени способны уверенно пройти путь от замысла до его реализации. Их глаза горят – а значит, у нашей науки большое будущее.